Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Соответствующее решение было принято на заседании совета, который состоялся 8 мая, говорится в сообщении пресс-службы ОАК.

"Избрать председателем совета директоров ПАО „ОАК“ Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - говорится в сообщении.

Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля.

Как передает Интерфакс, в новый состав совета вошли 13 человек, в том числе шесть топ-менеджеров "Ростеха": директор по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, директор по реализации госпрограмм Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев и гендиректор "Рособоронэкспорта" (на 100% принадлежит "Ростеху") Александр Михеев. Кроме того, место в совете сохранил Сердюков.

Также в совет вошли замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников. Переизбраны в совет президент ОАК Юрий Слюсарь, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик и президент Фонда содействия инвестициям им. Попова, экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.

Все новые члены совета директоров ОАК, согласно ранее опубликованным материалам, выдвигались от "Ростеха".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова в ноябре 2012 года на фоне громкого коррупционного скандала о миллиардных хищениях в подведомственной компании "Оборонсервис".

Одна из его подчиненных Евгения Васильева была осуждена на 5 лет за махинации с активами Минобороны и приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Но из этого срока Васильева отбыла в колонии лишь 34 дня.

Сам Сердюков также оказался под следствием, но попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции.