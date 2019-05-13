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Московский листок

Очередная краснодарская судья отличилась, но не роскошью, как Хахалева, а рукоприкладством

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 0

фемида позор краснодар
Очередная краснодарская судья отличилась, но не роскошью, как Хахалева, а рукоприкладством

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова. В сети Instagram 12 мая была выложена видеозапись, на которой судья Светлана Дубовик нападает на женщину, держащую в руках телефон, и бьет ее по лицу. 

Как выяснил “Ъ”, видео на телефон снимала жительница станицы Динской Людмила Пономаренко. По словам мужа пострадавшей Валерия Пономаренко, конфликт произошел на улице возле их дома, расположенного вблизи спуска к реке. Вечером 11 мая к дому подъехал автомобиль, в котором находилась судья Светлана Дубовик. Водитель потребовал убрать с дороги машину семьи Пономаренко и открыть проезд к реке, Валерий Пономаренко вызвал наряд полиции, так как водитель выглядел нетрезвым. Сотрудники ГИБДД увезли водителя на освидетельствование, после этого пассажирка иномарки вышла из машины и попыталась помешать Людмиле Пономаренко снимать ее на телефон, набросилась на нее и преследовала до калитки ее дома, а затем закрылась в машине. Пострадавшая обратилась в полицию.

Отметим, что краснодарские судьи, особенно женищны - вообще столь же горячи, сколь и нечисты на руку. И зачастую вообще не имеют юридического образования, что нисколько не мешает им получать огромные оклады от буржуазного государства и работать по сути "решалами" в среде среднего и крупного бизнеса. Есть хоть какое-то высшее образование или даже ветеринарное - сойдёт! Главное, чтобы мантия сидела красиво. И чем меньше знаний в головах судейских - тем больше самомнения, конечно же.

Адвокат Алексей Салмин обнародовал в октябре прошлого года новые данные об отсутствии юридического образования у краснодарской судьи Елены Хахалевой, получившей скандальную известность после шикарной свадьбы своей дочери. Об этом сообщает газета «Известия». 

По данным адвоката, во всех документах Абхазского государственного университета за 1985—1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получила высшее юридическое образование, нет никаких данных о такой студентке. Юрист исследовал бумаги о переводе учащихся с курса на курс, допусках к госэкзаменам и сами протоколы испытаний, а также обнародовал приказ от 21 августа 1985 года о зачислении студентов на все виды обучения в вузе.  

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