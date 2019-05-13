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Московский листок

Правительство Саратовской области угостили "коктейлем Молотова"

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 0

классоваяненависть вертикаль
Правительство Саратовской области угостили "коктейлем Молотова"

В Саратове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в проходную правительства Саратовской области. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правительстве, инцидент произошел вечером 12 мая. Возгорание потушили сотрудники охраны. 

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника. Как пишет издание «СарБК», также ссылаясь на источники, по факту попытки поджога возбуждено уголовное дело. Однако в региональном главке МВД пока не комментируют данный инцидент.

Напомним, наиболее похожим событием прошлого года был демонстративный подрыв (самоподрыв анархиста) в здании архангельского ФСБ. 

В центре Архангельска в здании регионального управления ФСБ 30 октября произошел взрыв, сообщал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Инцидент произошел около девяти утра на проходной. По данным пресс-службы, взрывное устройство в УФСБ принес 17-летний местный житель. Войдя в здание, он достал неустановленный предмет из сумки, после чего тот взорвался у него в руках.  

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