Путеводитель для тех, кому некуда бежать кино митина фестиваль Беженцы и вынужденные переселенцы, изменяющие облик планеты, ещё долго будут темой номер один в мировом кино и особенно в документалистике. В титрах фильма афганского театрального и телережиссера и документалиста Хассана Фазили «Полночный путник» помимо его самого операторами и продюсерами указана вся его семья - жена и две малолетние дочери: весь рассказ о собственных злоключениях снят семьёй Фазили на три мобильных телефона. Именно такая необычность формы вкупе со сверхактуальным содержанием были удостоены спецприза жюри в международном конкурсе Санденса и упоминания жюри Берлинале-2019. Кто-то из критиков ухитрился маркировать фильм как роуд-муви, но прозвучало это как-то издевательски, - хотя, наверно, вся жизнь современного беженца, бегущего от обстоятельств и не имеющего конкретной точки назначения, и есть сплошной роуд-муви….



Пожалуй, предыстория фильма даже интереснее самой картины - сначала арт-кафе, которым владела семья режиссёра, было закрыто талибами после жалобы муллы и коллективного намаза жителей о «богохульном заведении». Затем Хассан Фазили имел неосторожность снять документальный фильм о своем друге, с которым оказался по разные стороны баррикад - друг подался в талибы, а Фазили остался светским интеллигентом. Большая часть героев фильма впоследствии была истреблена самим Талибаном, друг режиссера был взят в плен правительственными войсками и через полгода умер в тюрьме «Баграм». Таким образом, на интеллигентного режиссера в очках Хассана Фазили объявил охоту Талибан, назначив денежную награду за его голову (да, именно тот Талибан, с которым настойчиво уже двадцать лет пытается подружиться российское внешнеполитическое ведомство). Семья Фазили фиксирует на свои мобильники весь длинный и полный невзгод путь по миру в поисках пристанища, попутно любуясь друг другом и какими-то чисто семейными, домашними мелочами (больше половины смонтированного материала чадолюбивого Фазили - крупные планы, болтовня и игры его девчонок, Захры и Наргис).



Если отжать всю сентиментально-семейную часть видеоряда, то «Полночный путник» мог бы рассматриваться как приговор бюрократическим и репрессивным системам азиатских и европейских стран, от Таджикистана до Венгрии, крайне недружелюбным и даже враждебным к непрошеным гостям, ставших такими не по своей воле. Примечательно, однако, что сам Фазили никак не педалирует свое возмущение, недовольство, усталость, его описание маршрута и невзгод в пути абсолютно бесстрастно и скорее напоминает какой-то игровой квест: 14 месяцев добивались убежища в Таджикистане, не добились, оттуда были депортированы обратно в Афганистан (в кадре жена, при въезде в Мазари-Шариф поспешно натягивающая голубую бурку) - оттуда удалось уехать в Иран (Фазили, не желая больше быть причиной арестов и гибели людей, снимает всех, кто ему помогал в пути, с заблюренными лицами) - из Ирана в Турцию - из Турции в Болгарию (самые яркие эпизоды - пеший переход границы и неудачная попытка нарвать гнилых слив в чужом саду) - на границе их арестовывают, отправляют сначала в лагерь для беженцев в Софии, затем в лагерь «Овча купель» (почему-то с наивысшими проявлениями агрессии наши страдальцы сталкиваются именно в Болгарии: болгарские нацисты при молчаливой поддержке полиции атакуют мигрантский дом с криками «Всех вон, депортировать без суда!», «Мы нация, мы наступление!») - затем 400 километров до Сербии (надолго застряли в лагере «Крняча» без каких-либо перспектив) - затем 560 дней в венгерской транзитной зоне Рёске. На момент монтажа фильма никакого ответа от венгров получено не было, и лишь после съёмок пришли документы о долгожданном убежище. Квест занял больше трех лет, и маленькие Захра и Наргис в финальных кадрах уже вполне себе барышни.



Все политические и идеологические выводы зритель делает сам - фильм Фазили никого не обличает, лишь устало фиксирует все пункты хождения по мукам, - складывается впечатление, что режиссёр хотел снять своеобразный путеводитель для своих собратьев по несчастью, наполненный лайфхаками, полезными советами и неизбежной для каждого следующего по «Балканскому маршруту в Европу» беженца топонимикой. Для того, чтобы стать таким «путеводителем», или, пуще того, политическим высказыванием, фильм Хассана Фазили слишком перегружен женой и детьми в разных ракурсах, что не позволяет ему вырваться за рамки жанра семейной драмы.



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