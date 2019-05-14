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Московский листок

Путеводитель для тех, кому некуда бежать

Опубликовано 14.05.2019 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
Путеводитель для тех, кому некуда бежать

Беженцы и вынужденные переселенцы, изменяющие облик планеты, ещё долго будут темой номер один в мировом кино и особенно в документалистике.    В титрах фильма афганского театрального и телережиссера и документалиста  Хассана Фазили   «Полночный путник» помимо его самого операторами и продюсерами указана вся его семья   -  жена и две малолетние дочери:  весь рассказ о собственных злоключениях снят семьёй Фазили на три мобильных телефона.  Именно такая необычность формы вкупе со сверхактуальным содержанием  были удостоены  спецприза жюри в международном конкурсе Санденса и упоминания  жюри Берлинале-2019.   Кто-то из критиков ухитрился маркировать фильм как роуд-муви, но прозвучало это как-то издевательски,  -  хотя, наверно, вся жизнь современного беженца, бегущего от обстоятельств и не имеющего конкретной точки назначения, и есть сплошной роуд-муви….  

Пожалуй, предыстория фильма даже интереснее самой картины  -  сначала арт-кафе, которым владела семья режиссёра, было закрыто талибами после жалобы муллы и коллективного намаза жителей о «богохульном заведении».  Затем Хассан Фазили имел неосторожность снять документальный фильм о своем друге, с которым оказался по разные стороны баррикад    -  друг подался в талибы, а Фазили остался светским интеллигентом.  Большая часть героев фильма впоследствии была истреблена самим Талибаном, друг режиссера был взят в плен правительственными войсками и через полгода умер в тюрьме «Баграм». Таким образом,  на интеллигентного режиссера в очках Хассана Фазили объявил охоту Талибан, назначив денежную  награду за его голову  (да, именно тот Талибан, с которым настойчиво уже двадцать лет пытается подружиться российское внешнеполитическое ведомство). Семья Фазили фиксирует на свои мобильники весь длинный и полный невзгод путь по миру в поисках пристанища, попутно любуясь друг другом и какими-то чисто семейными, домашними мелочами  (больше половины смонтированного материала  чадолюбивого Фазили    -   крупные планы, болтовня и игры его девчонок, Захры и Наргис).  

Если отжать всю сентиментально-семейную часть видеоряда, то «Полночный путник» мог бы рассматриваться как приговор бюрократическим и репрессивным системам  азиатских и европейских стран, от Таджикистана до Венгрии,  крайне недружелюбным и даже враждебным к непрошеным гостям, ставших такими не по своей воле.  Примечательно,  однако,  что сам Фазили никак не педалирует свое возмущение, недовольство, усталость, его описание маршрута и невзгод в пути абсолютно бесстрастно и скорее напоминает какой-то игровой квест:  14 месяцев добивались убежища в Таджикистане, не добились, оттуда были депортированы обратно в Афганистан  (в кадре жена, при въезде в Мазари-Шариф поспешно натягивающая голубую бурку)   -     оттуда удалось уехать в Иран  (Фазили, не желая больше быть причиной  арестов и гибели людей, снимает всех, кто ему помогал в пути, с заблюренными лицами)    -    из Ирана в Турцию  -  из Турции в Болгарию  (самые яркие эпизоды   -  пеший переход границы и неудачная попытка нарвать гнилых слив в чужом саду)    -   на границе их арестовывают, отправляют сначала в лагерь для беженцев в Софии, затем в лагерь «Овча купель»  (почему-то с наивысшими проявлениями агрессии наши страдальцы сталкиваются именно в Болгарии:  болгарские нацисты при молчаливой поддержке полиции атакуют мигрантский дом с криками «Всех вон, депортировать без суда!», «Мы нация, мы наступление!»)     -  затем 400 километров до Сербии  (надолго застряли в лагере «Крняча» без каких-либо перспектив)   -  затем 560 дней в венгерской транзитной зоне Рёске.  На момент монтажа фильма  никакого ответа от венгров получено не было, и лишь после съёмок пришли документы о долгожданном убежище.  Квест занял больше трех лет, и маленькие Захра и Наргис в финальных кадрах уже вполне себе барышни.  

Все политические и идеологические выводы зритель делает сам   -  фильм Фазили никого не обличает, лишь устало фиксирует все пункты хождения по мукам,   -  складывается впечатление, что режиссёр хотел снять своеобразный путеводитель для своих собратьев по несчастью, наполненный лайфхаками, полезными советами и неизбежной для каждого следующего по «Балканскому маршруту в Европу» беженца топонимикой.  Для того, чтобы стать таким «путеводителем», или, пуще того, политическим высказыванием, фильм Хассана Фазили слишком перегружен женой и детьми в разных ракурсах, что не позволяет ему вырваться за рамки жанра семейной драмы. 



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