Украина продолжит убивать Донбасс и при новом президенте

Экс-глава карательных сил на Донбассе Сергей Наев сделал заявление в эфире телеканала «1+1». Он сообщил, что украинские военные способны вернуть неподконтрольные ныне Киеву регионы Донбасса за одни сутки. Самое главное, по его словам, в такой операции — это быстро дойти до российской границы и закрепиться на ней. Наев подчеркнул, что Киев ставит целью военное разрешение конфликта в Донбассе, а не политико-дипломатическое его урегулирование.

Сразу после освобождения на Донбассе начнут проводить свои мероприятия Нацгвардия, Нацполиция, СБУ и другие структуры.

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"Свои мероприятия" - это террор против тех, кто остался.

Надо сказать большое спасибо господину Наеву за настоящую офицерскую откровенность. Жители Донбасса должны знать, что на самом деле готовят им в Киеве - военную операцию и тотальную зачистку.

На таком фоне особенно восхитительно выглядит акция избранного президента Зеленского, который вместе с попами разных конфессий призывает к миру на Донбассе. Жалко, что рефреном не шло майданное: "Вешать будем потом!"

Правда, кто-то может подумать, что идет борьба между добрым новым президентом и старыми злыми генералами, которые без войны мало, кому интересны, а во время боевых дейсвтий превращаются в главных людей государства. Однако ж власть у того, с кем сила - все майские праздники украинская артиллерия обрабатывала цели в ДНР и ЛНР, практически непрерывно. Вот вам и мирные инициативы... "Мы одна страна", идет рефреном в ролике Зеленского. Ага, одна. Из двух половинок - та, которая убивает, и та, которую убивают.