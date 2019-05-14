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Московский листок

Украина продолжит убивать Донбасс и при новом президенте

Опубликовано 14.05.2019 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Украина продолжит убивать Донбасс и при новом президенте

Экс-глава карательных сил на Донбассе Сергей Наев сделал заявление в эфире телеканала «1+1». Он сообщил, что украинские военные способны вернуть неподконтрольные ныне Киеву регионы Донбасса за одни сутки. Самое главное, по его словам, в такой операции — это быстро дойти до российской границы и закрепиться на ней. Наев подчеркнул, что Киев ставит целью военное разрешение конфликта в Донбассе, а не политико-дипломатическое его урегулирование.

Сразу после освобождения на Донбассе начнут проводить свои мероприятия Нацгвардия, Нацполиция, СБУ и другие структуры. 

***

"Свои мероприятия" - это террор против тех, кто остался.

Надо сказать большое спасибо господину Наеву за настоящую офицерскую откровенность. Жители Донбасса должны знать, что на самом деле готовят им в Киеве - военную операцию и тотальную зачистку.

На таком фоне особенно восхитительно выглядит акция избранного президента Зеленского, который вместе с попами разных конфессий призывает к миру на Донбассе. Жалко, что рефреном не шло майданное: "Вешать будем потом!"

Правда, кто-то может подумать, что идет борьба между добрым новым президентом и старыми злыми генералами, которые без войны мало, кому интересны, а во время боевых дейсвтий превращаются в главных людей государства. Однако ж власть у того, с кем сила - все майские праздники украинская артиллерия обрабатывала цели в ДНР и ЛНР, практически непрерывно. Вот вам и мирные инициативы... "Мы одна страна", идет рефреном в ролике Зеленского. Ага, одна. Из двух половинок - та, которая убивает, и та, которую убивают. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2663 написал 14.05.2019 02:07
с 1917 сионисты-преступники уничтожают миллионы славян и другие коренные народы?
сионисты-преступники Порошенки и Зеленки только продолжают дело Сионизма?
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