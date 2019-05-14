Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Существует ли в РФ карательная психиатрия?

Опубликовано 14.05.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

закон психиатрия
Существует ли в РФ карательная психиатрия?

В редакцию нашего издания обратилась Фролова Лариса Михайловна.

Сын её, Мячев Владислав, по решению суда уже 4 с половиной года отбывает принудительное лечение в психиатрической больнице № 2 (25-е отделение, заведующая Симбирцева Галина Васильевна). В 2019-м году Лариса Михайловна начала замечать, что к её сыну стали применяться официально непризнанные методы оказания медицинской помощи.

"Я неоднократно видела на лице сына синяки и раны, но он говорил, что сам упал. Разговор контролировался медперсоналом", - рассказывает Л. М. Фролова.

"26 февраля 2019 года звонки от сына прекратились, как мне объяснила зав. отделением Симбирцева Г.В. по телефону, это - наказание такое.10 марта я приехала на свидание и увидела снова синяки под глазами, всё остальное было замазано тональным кремом. На этот раз сын сказал – не выспался. 18 марта я приехала снова, на этот раз никто меня там не ждал, синяки не замазаны, всё лицо было жёлто-зеленое. Когда я спросила, что происходит, мне ответили – он пытался бежать. Сам сын успел сказать, что его избил медбрат по имени Дима. Фамилию назвать не успел».

В конце апреля у Ларисы Михайловны возникли подозрения по поводу нецелевого использования выплачиваемой ее сыну пенсии. Она задала по данному поводу несколько вопросов медперсоналу. Вскоре (в начале мая) ей позвонили из больницы и порадовали тем, что её сын совершил попытку побега и избил санитара (отметим, что Л. М. Фролова видела «пострадавшего» санитара и не видела на нём следов побоев). Фролову поставили в известность о том, что её сын будет переведен в Сычёвку (психиатрическая больница с персоналом ещё более подверженным любви к нетрадиционным способам лечения). Чеховский суд будет рассматривать данное ходатайство врачей психбольницы 17-го мая в 10 часов утра.

В любом случае, по чисто субъективному мнению автора статьи, дисциплинарные экзекуции не являются легитимным методом, включённым в перечень Минздрава. Даже по отношению к лицам, отправленным судом на принудлечение. Пенсия больного также не является законным источником дохода для медперсонала. А приравнивание родительских расспросов к попытке больного совершить побег и вовсе лежит за гранью здравого смысла.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Любая психиатрия
КАРАТЕЛЬНА! написал 14.05.2019 09:15
А та, что по решению суда - 100%. Оно и называется официально: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ "ЛЕЧЕНИЕ". Как вообще можно лечить ПРИНУДИТЕЛЬНО? Почему принудительно не лечат насморк? Ведь он общественно опасен. А гонорею? А коммунизм головного мозга?
Ответить
(без названия)
Макс с Таганки написал 14.05.2019 09:06
Не побывав в дурке можно чипятать многое. А ты попробуй!
Сарафанное радио это для комми. =)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сел с заклинившим шасси и не загорелся, потому что не "Суперджет"
Сел с заклинившим шасси и не загорелся, потому что...
12.05.2019
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
13.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отставка правительства и недоверие президенту РФ - требование дальнобойщиков (0)
Трамп готовит войну в Иране и хочет, чтобы ему помог Путин (0)
Сенат США подготовил законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" (0)
Существует ли в РФ карательная психиатрия? (2)
Украина продолжит убивать Донбасс и при новом президенте (5)
Путеводитель для тех, кому некуда бежать (2)
Правительство Саратовской области угостили "коктейлем Молотова" (5)
Сердюков возглавил совет директоров ОАК (14)
Очередная краснодарская судья отличилась, но не роскошью, как Хахалева, а рукоприкладством (1)
У Глацких чинуш в департаменте молодёжной политики приворовывали (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жители Донбасса должны знать, что на самом деле готовят им в Киеве
Дарья Митина Дарья Митина: Слышен звонкий треск пуканов
Максим Калашников Максим Калашников: Отставка Правительства и недоверие президенту РФ требование дальнобойщиков
Максим Калашников Максим Калашников: Отставка правительства и недоверие президенту РФ требование дальнобойщиков
Дарья Митина Дарья Митина: Всё по Хармсу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss