Сенат США подготовил законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"

Сенат США подготовил законопроект предусматривающий введение санкций против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", сообщает журнал Foreign Policy.

Авторами инициативы являются сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Законодатели предлагают запретить въезд в Соединенные Штаты и заморозить финансовые активы лиц, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока - 2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование морских судов.

Сенаторы предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний – итальянской фирмы Saipem и швейцарского подрядчика Allseas, которые занимаются укладкой труб для "Северного потока – 2".

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.