Трамп готовит войну в Иране и хочет, чтобы ему помог Путин

США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия. Соответствующий план разработал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

Количество военнослужащих сравнимо с тем, которое было отправлено в Ирак в 2003 году. Новый план также не предусматривает наземной части операции, так как для этого требуется еще больше военных.

Пентагон представил свою идею 9 мая на встрече главных военных помощников президента США Дональда Трампа.

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Иран все же заметно отличается от Ирака времен Саддама Хусейна по мощи своих вооруженных сил и мобилизационным возможностям.

В Сухопутных силах Ирана служат около 350 тысяч человек, около 50 тысяч в ВВС, отдельно следует считать Корпус стражей исламской революции численностью более 120 тысяч человек. Мобилизационный резерв страны по разным подсчетам составляет от 7 до 11 миллионов человек, прошедших военную подготовку. Для войны с таким противником 120-тысячного экспедиционного корпуса явно недостаточно.

США не сталкивались со столь мощным противником со времен Вьетнамской войны, которую, как известно, проиграли.

Готовы ли сегодня США к большой войне, которая совсем необязательно закончится быстрой победой, малой кровью, да и вообще совершенно необязательно, что США вообще победят Иран, если не решатся применить оружие массового поражения - опыт у них, к сожалению, имеется.

Вероятно, в Белом доме беспокоятся в отношении позиции России в данном конфликте, хотя за открытое выступление российской армии на стороне Ирана можно не волноваться - не станут. А вот военно-техническое сотрудничество, разумеется, усилится.

Видимо, это будет основной темой переговоров Трампа и Путина. И скорее всего Путину будет предложено "сдать" Иран в обмен на что-то не слишком значимое, например, более благосклонное отношение Вашингтона к проблеме Крыма и снятие некоторых санкций. А перед Путиным встанет дилемма: сдать Иран, как обычно, или пойти на дальнейшее усложнение отношений с Западом.

Судя по всему, Трампа толкает к войне внутриполитическая обстановка в США. Ему некуда деваться, и он может захотеть традиционно решить внутриполитические проблемы при помощи большой победоносной войны. Но уверенно можно сказать только то, что война обещает стать действительно большой. А вот победоносной...

Хотя нет уверенности, что Трамп желает именно войны, а не какой-то масштабной демонстрации - все-таки 120 тысяч военных для большой войны недостаточно. Тогда они с Путиным, возможно, и договорятся. А потом по традиции Путина обязательно "кинут".

А.Б.