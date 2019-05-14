Минсельхоз предложил ограничить ввоз иностранных продуктов для личного пользования

Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", ужесточающие правила ввоза физлицами продуктов в Россию для личного пользования. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 13 мая.

Поправки наделяют Россельхознадзор полномочиями изымать и утилизировать продукты, которые ввозят для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также без разрешения и без ветеринарного сертификата.

За россиянами сохранится право провоза до 5 кг продукции животного происхождения в заводской упаковке, но при условии "благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

Также, согласно документу, Россельхознадзор должен будет организовать дезинфекцию въезжающего в Россию транспорта из стран, где возникла угроза распространения заболеваний животных.

Напомним, ранее в Минсельхоз обратилась Национальная мясная ассоциация с инициативой запретить ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. В ассоциации утверждают, что такая мера необходима для снижения риска попадания на территорию РФ вместе с импортными товарами опасных болезней животных.