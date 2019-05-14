Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минсельхоз предложил ограничить ввоз иностранных продуктов для личного пользования

Опубликовано 14.05.2019 в разделе комментариев 1

Минсельхоз предложил ограничить ввоз иностранных продуктов для личного пользования

Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", ужесточающие правила ввоза физлицами продуктов в Россию для личного пользования. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 13 мая.

Поправки наделяют Россельхознадзор полномочиями изымать и утилизировать продукты, которые ввозят для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также без разрешения и без ветеринарного сертификата.

За россиянами сохранится право провоза до 5 кг продукции животного происхождения в заводской упаковке, но при условии "благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

Также, согласно документу, Россельхознадзор должен будет организовать дезинфекцию въезжающего в Россию транспорта из стран, где возникла угроза распространения заболеваний животных.

Напомним, ранее в Минсельхоз обратилась Национальная мясная ассоциация с инициативой запретить ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. В ассоциации утверждают, что такая мера необходима для снижения риска попадания на территорию РФ вместе с импортными товарами опасных болезней животных.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Присоединяйтесь
к бойкоту офшорных воров написал 14.05.2019 11:22
"Я не покупаю "Мираторг"!"
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Отставка правительства и недоверие президенту РФ - требование дальнобойщиков
Отставка правительства и недоверие президенту РФ -...
14.05.2019
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
13.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Массовое и существенное завышение платы за отопление - частое явление в Москве (0)
Торговая мировая война прошибает кремлевскую пропаганду (0)
Минсельхоз предложил ограничить ввоз иностранных продуктов для личного пользования (1)
Отставка правительства и недоверие президенту РФ - требование дальнобойщиков (0)
Трамп готовит войну в Иране и хочет, чтобы ему помог Путин (4)
Сенат США подготовил законопроект о санкциях против "Северного потока – 2" (0)
Существует ли в РФ карательная психиатрия? (2)
Украина продолжит убивать Донбасс и при новом президенте (5)
Путеводитель для тех, кому некуда бежать (1)
Правительство Саратовской области угостили "коктейлем Молотова" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А потом по традиции Путина обязательно "кинут"
Максим Калашников Максим Калашников: НЕХАО, ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жители Донбасса должны знать, что на самом деле готовят им в Киеве
Дарья Митина Дарья Митина: Слышен звонкий треск пуканов
Максим Калашников Максим Калашников: Отставка Правительства и недоверие президенту РФ требование дальнобойщиков
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss