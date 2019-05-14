Торговая мировая война прошибает кремлевскую пропаганду

НЕХАО, ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ!

Наши прогнозы быстро воплощаются (https://m-kalashnikov.livejournal.com/3819493.html).

Торговая война между Вашингтоном и Пекином перерастает в глобальную волну кризиса. Думаю, что к концу 2019 года мы увидим и спад в мире, и то, как от рейтинга Путина в РФ останутся рожки с ножками.

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Китай в ответ на высокие пошлины, что Трамп ввел на ввоз товаров в КНР, ввел пошлины на 5 тысяч наименований товаров из Америки, начал девальвировать юань и намекнул на то, что будет сбрасывать американские казначейские облигации (трежериз) на мировом рынке. То бишь, бахнул ответным бортовым залпом. Понятно, что Трамп теперь введет пошлины на ВЕСЬ импорт из Китая.

К чему это приведет? По глубокому убеждению Максима Калашникова, экономики КНР, США и ЕС нынче глубоко взаимозависимы. Допустим, что Пекин не остановится в войне и вызовет оглушительное падение американской фондовой биржи. (Курс акций на ней рос почти десять лет кряду). Фондовый крах в США моментально вызовет «детонацию»: начнутся лопания пузырей на фондовых рынках ВО ВСЕМ мире. Включая и китайский. Это означает:

- Спад поразит все страны-крупнейшие потребители китайского импорта.

- Спад ждет и КНР (ее внутренний рынок и оставшиеся свободными рынки не компенсируют закрытие американского и спад потребления в Большой Семерке).

- Новая волна мировой депрессии уронит цены на сырье, делая «козью морду» Кремлю. Ибо как ни мухлюй с «бюджетным правилом», общие нефтегазовые, угольные, металлические, лесные доходы правящей камарильи упадут. И надолго!

- Излишние китайские товары хлынут в РФ (эквивалент примерно пяти штатов США), выбивая остатки русского производства.

- В судорожной попытке спастись Кремль примется драть налоги с утроенной силой, «поддерживая» производство с помощью новой девальвации рубля. Что в условиях жестокой зависимости РФ от импорта вызовет виток инфляции и нового обнищания масс, и так злых.

- В РФ начнутся внутриполитические потрясения.

Нехао, зверь пушной! (Нехао – «здравствуй» по-китайски).

Новая реальность прошибает даже кремлевскую пропаганду. Сквозь сорочью трескотню пустых СМИ начинает прорываться страх. Только сейчас до верховных мозгов стало доходить то, что их ждет. Тут и мастер по приготовлению кровавых отбивных, командующий Росгвардией Золотов, не поможет.

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В то же время, мировой кризис с падением цен на нефть и газ войдет в резонанс с внутриполитическим кризисом в РФ. Уже видно: качественный перелом случился – люди в Приморье и Е-бурге выходят с протестами, их приходится разгонять слезоточивым газом. Люди вышли на помощь Голодающему Майору (Владимиру Скубаку). До масс дошло, что ни работы впереди не ждет, ни зарплат. И власть бессильна их обеспечить. Итоги сентябрьского единого дня голосования в 2019-м станут для власти полной катастрофой – мы увидим массовое антипутинское голосование, назло Кремлю. Причем всякая попытка Кремля применить жестокое силовое подавление протестов породит еще большее разъярение масс и раскол «элиты». Так что, друзья мои, обстановка качественно отличается от 2012-го.

Знаете, зачем власть плодит все эти жандармские гвардии? Это – чисто психическое оружие, средство запугивания низов. Потому что стоит их РЕАЛЬНО применить, пролив кровь – и вертикаль просто поедет.

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В этих условиях у Кремля есть единственный путь спасения: вернуться из сирий и венесуэл домой, заняться экономикой и ввести наш вариант протекционизма. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3819800.html

Но Кремль уже полностью утратил всякую вменяемость. Тут опасность со стороны глобального спада накатывает, а Путин заявляет о скором создании нового оружия. Для борьбы, дескать, с гиперзвуковыми системами. Если учесть, что все боеголовки межконтинентальных ракет (маневрирующие и неманевренные) с 1950-х годов при входе в атмосферу и подлете к цели (законы физики) мчатся с гиперзвуковой скоростью, то Путин объявил о создании системы полномасштабной ПРО (противоракетной обороны)? Похоже, так. Но полномасштабная ПРО не по карману даже США, не говоря уж об РФ, чья экономика – от силы 12% от американской.

Путин решил окончательно утопить экономику РФ? Ведь нужно еще тратиться на восстановление обломка Сирии и на что-то содержать режим Мадуры в Венесуэле. У вас что там с мыслительными способностями?

Отсюда и вывод: уже финал 2019-го будет кошмарным. В 2020-м кризис разгуляется вовсю. Готовимся к ожесточенных схваткам за то, чтобы не допустить развала РФ. Недоверие власти и формирование антикризисного Правительства народного доверия должны стать общими для всех акций протеста.