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Московский листок

Массовое и существенное завышение платы за отопление - частое явление в Москве

Опубликовано 14.05.2019 в разделе комментариев 0

суд закон
Массовое и существенное завышение платы за отопление - частое явление в Москве

По закону, в первом квартале каждого года управляющая компания должна делать перерасчет за отопление за прошлый год, возвращая гражданам разницу между показаниями общедомового счетчика тепла и тем, что люди в действительности заплатили. Поскольку плата за отопление в квитанциях чаще всего завышена, то сумма перерасчета в пользу гражданина получается весьма приличной. Поэтому Жилищник Лефортово делать гражданам перерасчет за отопление... просто отказывается. 

Мне пришлось самостоятельно считать, сколько Жилищник Лефортово должен вернуть мне за 2015 год. Оказалось, чуть больше 6000 рублей. Также Жилищник должен выплатить мне штраф за выставление завышенных квитанций – в размере 50% от суммы завышения (п. 6, 7 ст. 157 ЖК РФ). 

Я потребовала от руководителя Жилищника Воробьева выплатить мне сумму перерасчета и штраф. Воробьев прислал пространный ответ, в котором ссылался почему-то на... нормативы, и делать перерасчет и платить штраф отказался. 

Я подала в суд. В суде я требую сделать перерасчет, выплатить штраф за завышенные квитанции (он выплачивается в форме перерасчета) и заплатить за моральный ущерб. 

На прошлое судебное заседание представитель Жилищника Лефортово не явился. 

Новое судебное заседание состоится 13 мая, в понедельник, в 15-30, в 271 участке мирового суда по адресу Перовский проезд, д. 7, стр. 1. Для прохода в здание суда необходим паспорт. 

Вы хотите узнать, как сделать перерасчет за отопление в вашей квартире? Приходите на судебное заседание! Обучающий семинар пройдет в форме реального судебного дела.

 

Как проехать в суд: 

От метро Площадь Ильича или Римская (остановка транспорта около высотного здания, называется «Метро Римская»), 3 остановки (нужная остановка – «Душинская улица», сразу после эстакады ТТК), от остановки – минут 7-10 пешком по Шепелюгинской улице, до конца улицы.

На чем можно ехать:

- на любом трамвае,

- автобус 125, 365, М8,

- троллейбус 53.

от метро Площадь Ильича, автобус 340 - до остановки «Перовский проезд», 7 (5 остановок, остановка находится прямо рядом с судом)

от метро Площадь Ильича, автобус 567, до остановки «Шепелюгинская улица» (3 остановки), дальше несколько минут пешком. 

от метро Авиамоторная – 1 остановка, перейти шоссе Энтузиастов, от шоссе – минут 7-10 пешком по Шепелюгинской улице, до конца улицы

На чем можно ехать:

- трамваи 8, 12, 38,

- троллейбус 30, 53

- автобус 125,

Или от м. Авиамоторная – автобус 805 до остановки Шепелюгинский переулок (2 остановки), от нее 3-5 минут пешком. 

Проще ехать от метро Площадь Ильича – от него идет практически любой транспорт, и не надо переходить шоссе Энтузиастов.


депутат совета депутатов Лефортово
Александра Андреева


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