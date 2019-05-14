Число миллионеров на Украине выросло на 27% за год

Число украинцев, задекларировавших доходы в сумме более 1 млн гривен, по итогам 2018 года выросло на 26,6% и составило 5143 человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. По его словам, 70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от одного до пяти миллионов гривен. Доходы в сумме свыше 1 млрд грн задекларировали три человека, из них один задекларировал доход свыше десяти миллиардов гривен.

Всего же с начала года украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн, подав 529 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

"Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях", – отметил чиновник.