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Московский листок

Из-за надписи про Путина на здании МВД в Ярославле завели дело о вандализме

Опубликовано 14.05.2019 в разделе комментариев 0

Из-за надписи про Путина на здании МВД в Ярославле завели дело о вандализме

В Ярославле возбудили уголовное дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК) из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании областного управления МВД. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Официально о возбуждении дела ранее не сообщалось.

Известно, что сегодня Кировский районный суд Ярославля приступил к рассмотрению административного протокола, составленного в отношении местного жителя Кирилла Попутникова, который сфотографировал и выложил в соцсети "Фейсбук" снимок здания УМВД, на колоннах которого неизвестные написали оскорбление в адрес Путина. Полиция классифицировала его действия как оскорбление власти. Ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Из-за новостей о граффити Роскомнадзор заблокировал издания 76.ru. и «Яркуб», опубликовавшие новость о произошедшем. Их разблокировали после того, как СМИ удалили из



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