Правительство еще на год продлило экономию на пенсиях

Законопроект, продлевающий мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, одобрен Госдумой в первом чтении. Проект предусматривает, что мораторий будет действовать до конца 2023 года.

Мера, изначально введенная как временная, действует с 2014 года.

Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

Действующее законодательство предусматривает «заморозку» накопительной части до 2022 года. Проект закона об очередном продлении был внесен правительством 30 сентября. В финансово-экономическом обосновании было указано, что мера позволит в 2023 году уменьшить сумму трансферта на обязательное пенсионное страхование на 669,3 млрд руб.