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Московский листок

Великие достижения развала

Опубликовано 22.10.2020 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 11

путин экономика орешкин
Великие достижения развала

Никогда бы не подумал, что Э.Набиуллина может так откровенно выразить проблему экономического развития страны.  Она Пишет: "Десять лет нет роста экономики страны, потому что большинство предприятий принадлежат государству. Они довольны зарплатой и не хотят развиваться. Собственник думает об эффективности и о доходе". Начало  соответствует действительности, а вот концовка сплошная ложь. Именно поэтому экономика в стране топчется на месте.  Я писал  раньше, напомню и сейчас. "Общая доля иностранного капитала в основных предприятиях колеблется от 42 %  до 95 %. Например,   в промышленности по состоянию на 2014 год - 42%.  (Свежих данных найти не удалось).  В энергетическом машиностроении до 95 %. За шесть лет доля иностранного капитала почти удвоилась. Однако за последние годы  капитал течёт только в одну сторону  -  из России. Санкции затормозили  инвестиции. Наши олигархи, собственники, министры развитие экономики видят только  в притоке иностранного капитала, а свой вывозят за пределы страны. Вот поэтому экономика не развивается, народ нищает, а собственники и особенно олигархи богатеют на миллиарды. Зюганов об этом говорил на итоговом заседании думы. Кто на это обратил внимание? Никто, в том числе и Э.Набиуллина.  Руководитель Центрального Банка не знает законы развития экономики. Кто её держит? Очевидно МВФ. Так кому принадлежит  главный банк страны?

В девяностые годы когда шла раздача предприятий по знакомству и на аукционах к чему привела?  Десятки тысяч теперь уже частных предприятий закрылось. Прошла оптимизация, которая продолжается и сейчас. Даже электрические розетки и выключатели мы покупаем в Китае. Кто нибудь занимается проблемами ширпотреба? Никто. С десятью годами застоя власть уже согласилась. Первые десять лет чиновники называают  сытыми. Смотря для кого.  Например, меня это не коснулось. А если сытыми, то только за то, что нефть перевалила сто долларов за бочку. И этим попользовались чиновники всех мастей, а народу остатки с барского стола. Сколько раз   даже президент заявлял, что надо слезать с нефтяной иглы. Слезли? Падение цены на нефть показало, что никто и не думал слезать. Просто никто из министров не знают как это делается. Вот президент давал команду разработать план развития. В 2008 году была принята "Концепция социально - экономического развития  2020". Развились? А как назвали "Концепция?" Она предусматривала зарплату до 2700 долларов и многое другое. А почему в долларах? У нас что это основная валюта?  И президент находит этому оправдание. "Из - за  кризиса в 2018 году и падение цены на нефть не удалось выполнить концепцию". Значит нефть виновата. Но ведь было предложение развивать другие отрасли, чтобы не зависеть от нефти. И вот теперь президент находит достойную кандидатуру на  пост премьера. И что изменилось?  Премьер придумывает новые налоги, что позволяет чуть - чуть повысить собираемость. Однако  проблему  роста бюджета  решить не удаётся. Идёт урезание по социальной сфере. И где 2700 долларов зарплаты?

Многие проблемы экономики власть решает за счёт народа. Приведу пример. Человек создавший своим трудом товаров на руль в России получает 33 копейки. В Европе - 70 копеек, в США - 72 копейки. Было предложение перейти на почасовую оплату. В России - 1,7 долларов, Германии - 22,7 долларов, США - 16,4 долларов, Ю.Корея - 7,2 долларов. Вот  за счёт нищенской  оплаты труда чиновники получают миллионы, а олигархи миллиарды. Но Россия великая страна - так говорят чиновники, политологи, журналисты и их никто не поправит. Почему они так говорят и думают? Потому что они действительно живут в великой стране. Народ для них рабы, которым хватит 10 - 15 тысяч чтобы дотянуть до пенсии и то не всегда.

Великая страна направила в США 45 аппаратов  вентиляции легких, на передаче у В.Соловьёва 110 аппаратов, хотя их об этом никто не просил и эти аппараты   все до единого пошли в утиль. Какой позор для страны и особенно для президента. Отправляя, наверное, посоветовались с президентом. А что он? Вопрос на который не каждый ответит. Почему же отправляют аппараты, которых не хватает в России. Тем более нашим врагам. Неужели Кремль до сих пор не понял, что заигрывать со страной в десятки раз  богаче нас это унижение - это позор.

Читатель, если у  вас есть родственники или знакомые позвоните в Ростов,  Ярославль, Саратов, Брянск  поинтересуйтесь проблемой эпидемии. Люди практически брошены на произвол.  Критически не хватает мест  и медиков. А чем занят федеральный министр? Думаю, что катастрофическое положение с лечением против вируса не знает президент.  Он спрятался от народа и это на руку его обслуге, которая просто не докладывает о реальном положении в стране.

И в этот трагический период для народа России коммунисты снова подняли проблему о детях войны. Никак  не могут добиться прибавки тысячи рублей к пенсии. Получал скажем 15 тысяч теперь будет 16.  Не принятую тысячу уже давно съела инфляция. Главный коммунист действительно впал в детство. Сейчас не о тысячи надо думать для  тех кто родился в годы войны, надо думать об экономики, о всём народе, о проблеме борьбы с эпидемией. Со среды на четверг смотрел передачу   В.Соловьёва с участием коммуниста Л. Калашникова. Ведущий   ему дал слово первому. Что он плёл понять невозможно.  Крутил  кистями рук,   всё время проверял узел галстука и наконец закончил болтовню. Я подумал, что мой мозг перестаёт воспринимать политиков, пора кончать писать.  Вот слово берёт Д.Куликов и говорит, что он ничего не понял из того что говорил Леонид. Значит у меня не всё потеряно. Если уж Дмитрий Куликов не понял, то что говорить о простых людях. Вот такие у нас стали коммунисты под Зюгановым.

А жизнь в России идёт своим чередом. Последние   ночные передачи В.Соловьёва заставляют  задуматься простым людям. Дело идёт к войне. Эксперт Ходарёнок говорит, что та защита, которая была выстроена на западных рубежах нашей Родины развалена.  Там остались какие - то учебные подразделения. Военные округа, которые были созданы  в  Советском Союзе теперь не существуют. США провозгласила себя Международным жандармом и кроме  санкций перебросит некоторые части из Германии в Польшу. Поляки  с радостью встретят американскую военщину. Поляки сейчас травят Россию используя  средства массовой информации. А кто заверит нас, что они не смогут спровоцировать на военные действия? Воюют не  главы государств, а простые смертные, думая, что они выйдут   победителями  и получат миллионы. Советский народ вышел победителем, а теперь победители прозябают на нищенской пенсии, многие из которых так и не получили достойного жилья. Видите, люди добрые, на подступах к нашей границе формируются подразделения военных наших заклятых врагов.  К ним могут присоединиться и боевики, которых выдавливают с Сирии и других враждебных нам государств. Есть ли у нас защита? Если внимательно слушать то что говорится на передачах В.Соловьёва  то пока нет. На этих передачах вспоминают и Великую Отечественную войну. Надо отдать должное тем коммунистам, которые шли первыми в бой. А что сейчас делают современные коммунисты. Положение в стране аховое. И вот лидер нынешних коммунистов созывает пленум с одной повесткой. Как подготовится к выборам в думу.  Президент недавно встречался с лидерами  думских фракций и поблагодарил депутатов партии "Единая Россия" за победу на выборах в день единого голосования. Возможно Зюганов понял, что конец близок, а внук пока на вторых или даже на третьих ролях и никакого отношения  к руководству партии не имеет.  Зюганов тоже не имеет никакого  отношения к  укреплению обороноспособности России, потому что в думе с ним никто не считается. А других возможностей у него нет.

И ещё несколько замечаний не свойственных мне. "АиФ" в лице журналиста Г.Иванова берёт интервью у Константина Затулина. Не буду называть его должности. На вопросы он отвечает примерно так: "Есть общие причины, по которым старые раны по всему миру сейчас вновь начинают кровоточить. Мы с Францией и США по  Карабаху выступаем заодно - требуем  прекратить огонь и  начать переговоры. Потеряны механизмы согласования и достижения компромиссов.  И по Молдавии- Едва ли мы с Евросоюзом здесь   сможем  о чём - то  договориться. Напротив, руководство ЕС своими заявлениями пока лишь добавляет напряжённости в этом вопросе". Надо отметить, что он  член партии "Единая Россия", поэтому не сказал  о главном. Почему за несколько месяцев близ границ России в странах СНГ возникло сразу несколько очагов нестабильности? Потому что  продали СССР  и Константин  Фёдорович  по идейным соображениям был членом КПСС. Когда  в 1991 году запахло жареным   он не долго думая переметнулся в одно из трёх движений, которые в последствии  объединились в партию "Единая Россия". А ведь вступая в ряды КПСС  говорил, что вступает по идейным соображениям. И вдруг идеи изменились. Таких людей надо презирать, на них нельзя положиться, продадут не раздумывая. А скоро выборы, не промахнуться бы?



Рейтинг:   4.84,  Голосов: 31
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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
Простой Кадафи написал 25.10.2020 15:33
Пора им в анусы лопаты!
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Распыливший на сотрудника ФСБ перцовый газ из баллончика
красноярец приговорен к 5 годам колонии написал 24.10.2020 07:41
.
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(без названия)
Добрыня написал 23.10.2020 08:43
Скинемся на бедность эффективному блогеру Полуэктову. Трудно ему живется на 10- 15 тысяч. Ну а если в любимой гегемонии не нашлось мозгов преобразовать 110 Вольт в 220 для российских приборов, так то издержки образования, когда негры получают диплом без экзаменов.
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(без названия)
Серый 2 написал 23.10.2020 07:08
У сказочного ВЕЛИКИЕ достижения только в : развале страны и вранье!
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Re: Re:
Комбайнер написал 22.10.2020 22:36
New York Times: Каждый шестой житель города да не может позволить себе еду.
А твою мысль насчет денег надо бы проверить.
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(без названия)
Нытье не поможет написал 22.10.2020 20:44
Полуэктов в своих статьях ноет и распускает сопли по поводу бедствующих населюков. По поводу того, что кремлевская власть все делает не так и не эдак. Прожил много лет, а не понимает, что клянчить что-либо у власти бесполезно. Чем хуже будут жить населюки, тем более вероятно, что они захотят избавится то паразитов-буржуев и их буржуазной власти. Буржуи, радуясь своему непомерному обогащению за счет населюков, копают себе могилу!
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(без названия)
стоик7252 написал 22.10.2020 19:59
Удивляет, что продажное быдло из КГБ до сих пор не развалило Россию?
Русский народ умнее ублюдков из КГБ, поэтому до сих пор еще стоит Россия?
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Re:
Truzadrottttt написал 22.10.2020 19:21
Вот тока не надо пургу гнать про засилье иностранного капитала. Большинство иностранных капиталов - деньги с Кипра и других офшоров.
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Re:
Кит написал 22.10.2020 18:43
"Комбайнер" изФСБ - Дибилунг ты реальный или за деньги?!
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(без названия)
Комбайнер написал 22.10.2020 17:57
В вашем Вашингтоне, где 72 копейки, уже полтора миллиона мечтателей с утра до ночи стоят в очереди на бесплатную похлебку.
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РФ-колония МВФ
так что написал 22.10.2020 17:13
о каком развитии идет речь.
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