Великие достижения развала

Никогда бы не подумал, что Э.Набиуллина может так откровенно выразить проблему экономического развития страны. Она Пишет: "Десять лет нет роста экономики страны, потому что большинство предприятий принадлежат государству. Они довольны зарплатой и не хотят развиваться. Собственник думает об эффективности и о доходе". Начало соответствует действительности, а вот концовка сплошная ложь. Именно поэтому экономика в стране топчется на месте. Я писал раньше, напомню и сейчас. "Общая доля иностранного капитала в основных предприятиях колеблется от 42 % до 95 %. Например, в промышленности по состоянию на 2014 год - 42%. (Свежих данных найти не удалось). В энергетическом машиностроении до 95 %. За шесть лет доля иностранного капитала почти удвоилась. Однако за последние годы капитал течёт только в одну сторону - из России. Санкции затормозили инвестиции. Наши олигархи, собственники, министры развитие экономики видят только в притоке иностранного капитала, а свой вывозят за пределы страны. Вот поэтому экономика не развивается, народ нищает, а собственники и особенно олигархи богатеют на миллиарды. Зюганов об этом говорил на итоговом заседании думы. Кто на это обратил внимание? Никто, в том числе и Э.Набиуллина. Руководитель Центрального Банка не знает законы развития экономики. Кто её держит? Очевидно МВФ. Так кому принадлежит главный банк страны?

В девяностые годы когда шла раздача предприятий по знакомству и на аукционах к чему привела? Десятки тысяч теперь уже частных предприятий закрылось. Прошла оптимизация, которая продолжается и сейчас. Даже электрические розетки и выключатели мы покупаем в Китае. Кто нибудь занимается проблемами ширпотреба? Никто. С десятью годами застоя власть уже согласилась. Первые десять лет чиновники называают сытыми. Смотря для кого. Например, меня это не коснулось. А если сытыми, то только за то, что нефть перевалила сто долларов за бочку. И этим попользовались чиновники всех мастей, а народу остатки с барского стола. Сколько раз даже президент заявлял, что надо слезать с нефтяной иглы. Слезли? Падение цены на нефть показало, что никто и не думал слезать. Просто никто из министров не знают как это делается. Вот президент давал команду разработать план развития. В 2008 году была принята "Концепция социально - экономического развития 2020". Развились? А как назвали "Концепция?" Она предусматривала зарплату до 2700 долларов и многое другое. А почему в долларах? У нас что это основная валюта? И президент находит этому оправдание. "Из - за кризиса в 2018 году и падение цены на нефть не удалось выполнить концепцию". Значит нефть виновата. Но ведь было предложение развивать другие отрасли, чтобы не зависеть от нефти. И вот теперь президент находит достойную кандидатуру на пост премьера. И что изменилось? Премьер придумывает новые налоги, что позволяет чуть - чуть повысить собираемость. Однако проблему роста бюджета решить не удаётся. Идёт урезание по социальной сфере. И где 2700 долларов зарплаты?

Многие проблемы экономики власть решает за счёт народа. Приведу пример. Человек создавший своим трудом товаров на руль в России получает 33 копейки. В Европе - 70 копеек, в США - 72 копейки. Было предложение перейти на почасовую оплату. В России - 1,7 долларов, Германии - 22,7 долларов, США - 16,4 долларов, Ю.Корея - 7,2 долларов. Вот за счёт нищенской оплаты труда чиновники получают миллионы, а олигархи миллиарды. Но Россия великая страна - так говорят чиновники, политологи, журналисты и их никто не поправит. Почему они так говорят и думают? Потому что они действительно живут в великой стране. Народ для них рабы, которым хватит 10 - 15 тысяч чтобы дотянуть до пенсии и то не всегда.

Великая страна направила в США 45 аппаратов вентиляции легких, на передаче у В.Соловьёва 110 аппаратов, хотя их об этом никто не просил и эти аппараты все до единого пошли в утиль. Какой позор для страны и особенно для президента. Отправляя, наверное, посоветовались с президентом. А что он? Вопрос на который не каждый ответит. Почему же отправляют аппараты, которых не хватает в России. Тем более нашим врагам. Неужели Кремль до сих пор не понял, что заигрывать со страной в десятки раз богаче нас это унижение - это позор.

Читатель, если у вас есть родственники или знакомые позвоните в Ростов, Ярославль, Саратов, Брянск поинтересуйтесь проблемой эпидемии. Люди практически брошены на произвол. Критически не хватает мест и медиков. А чем занят федеральный министр? Думаю, что катастрофическое положение с лечением против вируса не знает президент. Он спрятался от народа и это на руку его обслуге, которая просто не докладывает о реальном положении в стране.

И в этот трагический период для народа России коммунисты снова подняли проблему о детях войны. Никак не могут добиться прибавки тысячи рублей к пенсии. Получал скажем 15 тысяч теперь будет 16. Не принятую тысячу уже давно съела инфляция. Главный коммунист действительно впал в детство. Сейчас не о тысячи надо думать для тех кто родился в годы войны, надо думать об экономики, о всём народе, о проблеме борьбы с эпидемией. Со среды на четверг смотрел передачу В.Соловьёва с участием коммуниста Л. Калашникова. Ведущий ему дал слово первому. Что он плёл понять невозможно. Крутил кистями рук, всё время проверял узел галстука и наконец закончил болтовню. Я подумал, что мой мозг перестаёт воспринимать политиков, пора кончать писать. Вот слово берёт Д.Куликов и говорит, что он ничего не понял из того что говорил Леонид. Значит у меня не всё потеряно. Если уж Дмитрий Куликов не понял, то что говорить о простых людях. Вот такие у нас стали коммунисты под Зюгановым.

А жизнь в России идёт своим чередом. Последние ночные передачи В.Соловьёва заставляют задуматься простым людям. Дело идёт к войне. Эксперт Ходарёнок говорит, что та защита, которая была выстроена на западных рубежах нашей Родины развалена. Там остались какие - то учебные подразделения. Военные округа, которые были созданы в Советском Союзе теперь не существуют. США провозгласила себя Международным жандармом и кроме санкций перебросит некоторые части из Германии в Польшу. Поляки с радостью встретят американскую военщину. Поляки сейчас травят Россию используя средства массовой информации. А кто заверит нас, что они не смогут спровоцировать на военные действия? Воюют не главы государств, а простые смертные, думая, что они выйдут победителями и получат миллионы. Советский народ вышел победителем, а теперь победители прозябают на нищенской пенсии, многие из которых так и не получили достойного жилья. Видите, люди добрые, на подступах к нашей границе формируются подразделения военных наших заклятых врагов. К ним могут присоединиться и боевики, которых выдавливают с Сирии и других враждебных нам государств. Есть ли у нас защита? Если внимательно слушать то что говорится на передачах В.Соловьёва то пока нет. На этих передачах вспоминают и Великую Отечественную войну. Надо отдать должное тем коммунистам, которые шли первыми в бой. А что сейчас делают современные коммунисты. Положение в стране аховое. И вот лидер нынешних коммунистов созывает пленум с одной повесткой. Как подготовится к выборам в думу. Президент недавно встречался с лидерами думских фракций и поблагодарил депутатов партии "Единая Россия" за победу на выборах в день единого голосования. Возможно Зюганов понял, что конец близок, а внук пока на вторых или даже на третьих ролях и никакого отношения к руководству партии не имеет. Зюганов тоже не имеет никакого отношения к укреплению обороноспособности России, потому что в думе с ним никто не считается. А других возможностей у него нет.

И ещё несколько замечаний не свойственных мне. "АиФ" в лице журналиста Г.Иванова берёт интервью у Константина Затулина. Не буду называть его должности. На вопросы он отвечает примерно так: "Есть общие причины, по которым старые раны по всему миру сейчас вновь начинают кровоточить. Мы с Францией и США по Карабаху выступаем заодно - требуем прекратить огонь и начать переговоры. Потеряны механизмы согласования и достижения компромиссов. И по Молдавии- Едва ли мы с Евросоюзом здесь сможем о чём - то договориться. Напротив, руководство ЕС своими заявлениями пока лишь добавляет напряжённости в этом вопросе". Надо отметить, что он член партии "Единая Россия", поэтому не сказал о главном. Почему за несколько месяцев близ границ России в странах СНГ возникло сразу несколько очагов нестабильности? Потому что продали СССР и Константин Фёдорович по идейным соображениям был членом КПСС. Когда в 1991 году запахло жареным он не долго думая переметнулся в одно из трёх движений, которые в последствии объединились в партию "Единая Россия". А ведь вступая в ряды КПСС говорил, что вступает по идейным соображениям. И вдруг идеи изменились. Таких людей надо презирать, на них нельзя положиться, продадут не раздумывая. А скоро выборы, не промахнуться бы?