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Московский листок

Насчет вранья

Опубликовано 23.10.2020 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 24

путин экономика
Насчет вранья

На каждый чих не наздравствуешься. Приходится выбирать. Вот тут критик выискался. Он долбится лбом в ту же самую стену. Примерно так:

«… Копылов - "по итогу текста". Он оторван от реальности. Самостоятельность на муниципальном уровне невозможна, т.к. муниципальный уровень подчинен региональному и федеральному. Самостоятельность отдельных предприятий и их "фабзавкомов" невозможна, потому что предприятие - часть более крупного промышленно-хозяйственного комплекса, и часть экономики всей страны.

Управление на более высоком уровне определяет все. Попытка мелкими делишками отвлечь трудящихся от реальности, где правит крупный капитал, выгодна только крупному капиталу.

Предлагаете поиграться в "собралась ячейка в пять человек, выбрала председателя, - и объявила себя Советской властью" ради "индивидуального предпринимательства", в то время как крупные предприниматели обчистят им карманы? Поищите лохов!

Оторванный от реальности не может быть товарищем для тех, кто считает необходимым преобразовать реальность…»

***

Сукин сын. То ли дурак, то ли провокатор. Если перевести всю эту «реальность» на русский язык, - ни-ни, хабаровчане, иркутяне, дальневосточники, северяне, уральцы, – нельзя протестовать против «крупного промышленно-хозяйственного комплекса». То есть – против ЕДРОСОВ!

А вот средний палец не видел?!.. Потому что «крупный промышленно-хозяйственный комплекс» в нынешних условиях - это ПУТИН! И нечего тень на плетень наводить. Вот революцию делать со всемерным включением местной инициативы в том числе – это, видите ли, «оторванность от реальности». А подчиняться путинскому «комплексу» - это, видите ли, «реальность». 

Даже допустим, комментатор выше наивный идиот. Допустим с самым большим натягом. Но опять все возвращается на круги своя. Вот делать революцию «сверху-вниз», - вы там, внизу, ждите, когда мы соизволим пошевелить чреслами; мы тут чай попьем, и может быть, завтра, может быть, через месяц, или через год, или через два-три скажем «а», забыв про «б», - и будет всем счастье. Ну-ну. Облагодетельствовали.

А вот мы тут, плебеи «внизу»», срать хотели на ваш «комплекс», и начнем именно «снизу-верх»! И совсем другой коленкор получается! То есть, а вот мы сделаем революцию безо всяких московских умников, и разделимся по Енисею – все, что к западу, ваш гребаный «комплекс» - а все, что к востоку, наш КОМПЛЕКС!!! И вот посмотрим, кто будет жить лучше. Если вы плюнете на нас – мы умоемся. А если мы плюнем – ВЫ УТОНЕТЕ!

Это вообще бред, если следовать «комментатору». Можно договориться, что и Вашингтон сотоварищи, или Кастро с друзьями, или Минин с Пожарским восстали против «единого комплекса». Ну, а че, как посмели, понимашь, против высоких палат. А вот посмели, и по простейшей причине - А НАХРЕНА нам ваш комплекс, если от него одна нищета?!.. Почему какой-то уборщик в «Газпроме» получает столько же, сколько учитель высшей квалификации в Оренбурге или Благовещенске?!..

Ну, совсем просто. А кто сказал, что путинская Москва – это страна?.. Это не факт. Совсем не факт! Я – СТРАНА! Мой сосед – СТРАНА! Сосед моего соседа – страна! И вообще – почему бы не сделать столицу России в Иркутске, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке?!.. Почему бы все налоги не сосать в Урюпинск с деревней Самодуровкой, где и получится «единый комплекс», понимаешь?!.. Так что иди ты нахрен со своей «оторванностью». Если «оторванность» очень большая – ОНА И БУДЕТ СТРАНОЙ! Это смотря, сколько оторвать.

Единственно, на что еще можно надеяться, что в Москве существуют разумные люди, и понимают, что дальше так жить нельзя. Надеюсь. Но комментатор к таковым уж точно не относится.



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Всего комментариев к статье: 24
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(без названия)
Ordinary написал 26.10.2020 10:34
последние исследования показали, что венерический вирус начал распространяться в Нью - Йорке в середине февраля, за несколько недель до того, как был зарегистрирован первый случай заболевания, и что этот вирус был доставлен в регион главным образом путешественниками из Европы, а не из Азии. 
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(без названия)
yiasi написал 26.10.2020 10:33
 Последний анализ случаев заболевания, проведенный центром по борьбе с заболеваниями и их профилактике в США, Вашингтон, О.К., имеет целью предотвратить попадание коронарного вируса из китая и Европы в Соединенные Штаты Америки. 
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Re: Кто это - мы?
станьте ежиками! написал 24.10.2020 18:31
Но как?
Соберитесь в профсоюз! Как видите, я не старый филин.
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(без названия)
Кто это - мы? написал 24.10.2020 16:20
Кого Копылов имеет в виду под словом "мы" - своих соседей по психушке, или своих нанимателей?
Нам, трудящимся России, не нужно разделяться с другими трудящимися по Енисею. Нам, трудящимся, не надо, чтобы нас разделяли границы с полицейскими досмотрами и таможенными накрутками по обе стороны. Мы думаем, что освобождения трудящихся можно добиться лишь объединением трудящихся - прежде всего в дееспособную партию, т.е. партию, способную править государством в интересах трудящихся.
Но Копылов не умеет думать. Он отрабатывает программу буржуазии.
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Re: Копылову
Заячий ник написал 24.10.2020 12:52
Не мое дело - лезть в чужой, паче замусоренный огород, но как не напомнить: Грудинин вон как раз создал. Медведю не в лом проглотить хоть сотню "проточижиков", он и с миллионами их - всмотритесь - по сей день по-своему управляется.
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" А кто сказал, что путинская Москва &#8211; это страна?"
Серый 2 написал 24.10.2020 07:02
Пока ЭТО ГОВОРИТ сказочный!
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Re: Re: Re: как говори ткстати,
То, что большевики написал 24.10.2020 06:55
Не были партией рабочих, а были партией бюрократов, вот что. Пока у бюрократов сохранялось их рабочее происхождение, оно кое как действовало. Можно было обратиться к старому большевику и тот мог что-то донести до действующего партократа, которого еще мальчишкой наставлял в фабзавкоме. А когда сталинское фабзавкомовское поколение перемерло, партия с бюрократией просто слилась. А трудящиеся остались без своих организаций, без настоящих профсоюзов.Почему и недотыкомки такие до сих пор.
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Re: Re: Копылов, - Таик копылов, понятно, дурак с роботячим сознанием - то таки да!
!!!-!TOTONTOTHNOBOG!!!&&& написал 24.10.2020 02:18
Вот сидит какой-то поц,
Трет Мои постЫ!
Лучше б х-уй он свой с-осал,
И жевал глисты!"
"Рабочий класс, если ему это надо, всегда способен на быструю и резкую радикализацию.
Но еще раз - ЕСЛИ ЕМУ ЭТО НАДО."
- То таки да, вот тупым, вечнопьяным роботам-матаогликом надо было опохмелиться - и они пропили и свои заводы и Коммунизм и СССР в компании с Алкашом Мордатым - то таки да! А чего же вы хотели от тупого бы-дла, которое не ходила в библиотеки читать труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а ходило в пивнуху или просто под магазином на троих таки соображало - то таки да...
То таки теперь у них "запрос на социальную справедливость"!
А справедливость и есть "Дикобразу - дикобразово!" И будет, к сожалению, таки еще веселее, и не только таки им - то таки да...
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(без названия)
Школьник написал 23.10.2020 22:58
Таки действительно Копылов оторван от реальности.
Нафантазировал себе...
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Re: одновременно. жизнь
все расставит по своим местам. написал 23.10.2020 20:34
или разложит (всех)
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Re: Re: как говори ткстати,
Кстати написал 23.10.2020 19:39
Иван Петрович Павлов писал Сталину в 1934 году - вы же, большевики, породили фашизм! Фашизм - это РЕАКЦИЯ на вас, большевиков.
---------------------------------
Типичное словоблудие неграмотного человека. Порождение и реакция очень далеко разные вещи. Фашизм есть реакция не только на большевиков, но и на капитализм, фашисты сами это говорили и писали в своих программных документах. Породил же фашизм капитализм и социал-демократия с социалистами. Павлов, кстати, ничего подобного Сталину не писал.
Кстати, капитализм и социал-демократия породили и большевизм. Ну и что?
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Правильно, врать нехорошо , как и быть
коммунистом написал 23.10.2020 19:24
-" Я почему говорю о расстрелах в Колпашеве в 37-38 годах так спокойно. Потому что я в расстрелах участия сам не принимал, так как не был членом Коммунистической партии. Так что конвоировать - конвоировал, а не расстреливал. Вообще, о расстрелах было говорить не принято, а мне под большим секретом рассказал Григорий Трифонов, тоже конвоир, он к расстрелам привлекался часто. Это было так, вроде арестованных готовят к этапу в Томск, а перед этапом надо пройти медицинское освидетельствование. А медицинское освидетельствование проходят в КПЗ. Проводят осужденного в КПЗ, там говорят раздеться до нижнего белья.
Многие в расстрельной команде были в белых халатах, чтобы, значит, не заподозрили приговоренные и эксцессов не произошло. Там камера, а под ней яма вырыта. Вот и приказывают рот открывать и в этот момент стреляют, он и падает в яму. Иногда говорят стать на весы под планку измерения роста и расправить плечи, а голову выше поднять. Затем из-за ширмы делают выстрел в затылок, а трупы - в яму. Песочком кровь присыпят и следующего, а когда свяжут руки за спиной, в расстрельную камеру заведут, в рот кляп запихают и из нагана в висок или затылок. Обычно применяли малокалиберную винтовку, иногда табельное оружие, пистолеты и револьверы, изредка трехлинейки. Камер в КПЗ было шесть, а под каждой яма, вот так и забили их трупами. Одну заполнят, засыпят, пол настелят и следующую камеру.
.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ ФРАЗУ :
-" А расстреливать доверялось только коммунистам. Это называли "спецзаданием" или "особым заданием", и допускались только коммунисты. Комсомольцам и беспартийным это не доверяли." - !!!!!!!!!!!!!!!
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Re: как говорят в народе
кстати, написал 23.10.2020 18:42
Иван Петрович Павлов писал Сталину в 1934 году - вы же, большевики, породили фашизм! Фашизм - это РЕАКЦИЯ на вас, большевиков.
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(без названия)
как говорят в народе написал 23.10.2020 18:25
Важное отличие коммунистов от социал-демократов в том, что социал-демократы связаны с пацифизмом (это от "большинства" Циммервальда), а коммунисты презирают пацифистов. Хотя коммунисты уходят корнями в социал-демократию, они именно их считают самыми заклятыми врагами. Впрочем, фашисты и нацисты тоже уходят корнями в социал-демократию.
Политизированный, сознательный рабочий класс в своем большинстве тяготеет именно к классической социал-демократии, типа Каутского и Плеханова, или же к тред-юнионизму. Человек труда не милитарист и не имперец, ему это нахрен не надо. Разумеется, есть и исключения, но они есть везде. Типичный рабочий - это человек, который не хочет войны и не любит диктатуру. Я сам был немало лет рабочим, и знаю все это.
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Re: для "не смешите"
Правильно, написал 23.10.2020 17:00
коммунисты - это партия бюрократов. А партия трудящихся - это социалистическая партия, основанная на профсоюзах. Таковой тем более нет в рФ! А для постосовков, в том числе трудящихся, социалистическая партия - зло - это "ренегат Каутский" и всякие плохие вещи. Хотя весь реальный социализм в Европе - это заслуга социалистических партий и профсоюзов. А заслуга большевиков-бюрократов - одурачивание трудящихся и оставление их с голым задом, без каких-либо своих дееспособных организаций.
Пока все вы в достаточном количестве этого не поймете, ничего изменить нельзя.
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для "не смешите"
как говорят в народе написал 23.10.2020 16:39
"Вот таково классовое сознание российского рабочего класса."
================
Господа коммунисты,
никогда не путайте классовые интересы рабочих и вашу идеологию. Это совершенно не одно и то же. Если российский рабочий не хочет на своем горбу нести вас в кремлевские кабинеты, то это не значит, что у него нет классового сознания. С чего вы вообще взяли, что ваши идеи - это чаяния рабочего класса? Выкиньте наконец-то эту дурь из своих головенок. И вы определитесь, пора бы уже - либо вы партия борцов за интересы рабочих, либо вы партия борцов за коммунизм. Тысячу раз были правы Мор и Кампанелла, которые никак не связывали коммунизм ни с каким классом. И тысячу раз соврал Маркс, почему-то связавший коммунизм с рабочими. Да как раз в странах с преобладанием рабочих у коммунистов никогда ничего не получалось в смысле борьбы за власть. Получалось в странах типа Монголии или Кампучии.
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(без названия)
как говорят в народе написал 23.10.2020 16:29
По данным Минтруда РФ в стране 36% занятых в экономике граждан (без учета иностранцев) - лица рабочих профессий.
Для сравнения - к началу 40-х годов таких было 20%.
То есть путинская России почти в два раза более рабочая страна, чем сталинский СССР.
Только факты и ничего кроме них.
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Re: Re: Копылов,
не смешите написал 23.10.2020 16:23
какой рабочий класс в РФ! к чему он способен?! Сборище забитых мелкобуржуев, ну хорошо частично подкупленных за три копейки, сварщиков, экскаваторщиков, буровиков и т.п. Погуглите долю ЗП в стоимости продукции по разным странам! В РФ - нижайшая. Погуглите ЗП в разных странах и в рф. Вот и ясна становится относительная сила профсоюзов.
В рФ левые интересуются внешней политкиой?!
Да конечно! Патамушта это не левые, они не за трудящихся. Это бюрократы или по крайней мере носители бюрократической идеологии. Вы посмотрите как все практически "левые" сразу же встали за "бацьку" Луку!
Исключений очень мало, проф. Бузгалин, да надо отдать ему должное, здешний главред Баранов, ну и по ЖиЖам несколько человек, буквально пара-тройка.
Кто за Луку - тот за бюрократию. Кто за баб - тот за мелкую буружазию.
Ну что, много тех, кто за пролетариат? А если отбросить мутных? Кто четко и ровно за пролетариат РБ, не за Луку, и не за баб?
М-мм? много таких? Вот таково классовое сознание российского рабочего класса.
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Re: Копылов,
как говорят в народе написал 23.10.2020 15:25
КАК протестовать, написал 23.10.2020 10:45
вот в чем вопрос. Мелкобуржуазные манифестации кое чего стоят, никто не спорит, но их НЕДОСТАТОЧНО.
А пролетарских забастовок, парализующих всю экономику к херам, организовать не можем, потому, что слабы профсоюзы и слабы левые партии
====================
Рабочий класс, если ему это надо, всегда способен на быструю и резкую радикализацию.
Но еще раз - ЕСЛИ ЕМУ ЭТО НАДО.
Именно ему, а не какому-то политикану.
Если интересы политика не совпадают с интересами рабочих, то использовать рабочих в своих целях у него не получится.
И дело не только в слабости партий и профсоюзов, это вторично. Левые партии в России помешаны на внешней политике и на имперском реванше. Рабочим это не нужно.
Коммунисты говорят, что войны порождаются капиталистами. Возможно, где-нибудь в Гондурасе или в Сингапуре - да. Но в России больше всего хотят войны именно левые. Та же самая война в Донбассе больше всего нравится именно левым.
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Ложечки нашлись, да осадочек
от прикупленных по случаЮ копылятью написал 23.10.2020 13:52
Бесполезно спорить или убеждать коммунячьих зомби.
Их было бы проще загнать в резервацию, снабдить их сочинениями Ленина - Маркса- Сталина, огородить колючкой, и пусть себе строят то, что хотят.
Они там между собой будут устраивать показательные процессы, построят в своей резервации Гулаг, будут осуждать правый и левый уклоны и обгонять стоящую на краю пропасти галактику.
А на Большой земле можно транслировать эдакое реалити-шоу из жизни коммунячьей резервации.
.
Энгельса лучше им не давать, ибо - интересная фигура, гедонист, который содержал лохмато-бородатое существо К.Маркса, как забавную лохматую собачонку.
Веселый, жизнелюбивый, разносторонний, он развлекался, сочиняя в пивных вместе с чудаком на букву М.
"Манифест Коммунистической партии".
"Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма". Каково! Весело! Это карнавал!
Нет, замечательный, веселый был человек Энгельс.
Капиталист, эксплуататор наемного труда, жил одновременно с двумя сестрами и еще поЁбывал на стороне.
Всесторонне образован, весельчак, хлебосол!
С Марксом он опускался "на дно", ходил по пивным, где вступал в споры с такими же мyдаками.
Нередко случались скандалы с потасовками.
Ему, капиталисту, эксплуататору, было весело оттянуться, "подперчить" свою жизнь приключением.
.
то-то было весело!
то-то хорошо!
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