Насчет вранья

На каждый чих не наздравствуешься. Приходится выбирать. Вот тут критик выискался. Он долбится лбом в ту же самую стену. Примерно так:

«… Копылов - "по итогу текста". Он оторван от реальности. Самостоятельность на муниципальном уровне невозможна, т.к. муниципальный уровень подчинен региональному и федеральному. Самостоятельность отдельных предприятий и их "фабзавкомов" невозможна, потому что предприятие - часть более крупного промышленно-хозяйственного комплекса, и часть экономики всей страны.

Управление на более высоком уровне определяет все. Попытка мелкими делишками отвлечь трудящихся от реальности, где правит крупный капитал, выгодна только крупному капиталу.

Предлагаете поиграться в "собралась ячейка в пять человек, выбрала председателя, - и объявила себя Советской властью" ради "индивидуального предпринимательства", в то время как крупные предприниматели обчистят им карманы? Поищите лохов!

Оторванный от реальности не может быть товарищем для тех, кто считает необходимым преобразовать реальность…»

***

Сукин сын. То ли дурак, то ли провокатор. Если перевести всю эту «реальность» на русский язык, - ни-ни, хабаровчане, иркутяне, дальневосточники, северяне, уральцы, – нельзя протестовать против «крупного промышленно-хозяйственного комплекса». То есть – против ЕДРОСОВ!

А вот средний палец не видел?!.. Потому что «крупный промышленно-хозяйственный комплекс» в нынешних условиях - это ПУТИН! И нечего тень на плетень наводить. Вот революцию делать со всемерным включением местной инициативы в том числе – это, видите ли, «оторванность от реальности». А подчиняться путинскому «комплексу» - это, видите ли, «реальность».

Даже допустим, комментатор выше наивный идиот. Допустим с самым большим натягом. Но опять все возвращается на круги своя. Вот делать революцию «сверху-вниз», - вы там, внизу, ждите, когда мы соизволим пошевелить чреслами; мы тут чай попьем, и может быть, завтра, может быть, через месяц, или через год, или через два-три скажем «а», забыв про «б», - и будет всем счастье. Ну-ну. Облагодетельствовали.

А вот мы тут, плебеи «внизу»», срать хотели на ваш «комплекс», и начнем именно «снизу-верх»! И совсем другой коленкор получается! То есть, а вот мы сделаем революцию безо всяких московских умников, и разделимся по Енисею – все, что к западу, ваш гребаный «комплекс» - а все, что к востоку, наш КОМПЛЕКС!!! И вот посмотрим, кто будет жить лучше. Если вы плюнете на нас – мы умоемся. А если мы плюнем – ВЫ УТОНЕТЕ!

Это вообще бред, если следовать «комментатору». Можно договориться, что и Вашингтон сотоварищи, или Кастро с друзьями, или Минин с Пожарским восстали против «единого комплекса». Ну, а че, как посмели, понимашь, против высоких палат. А вот посмели, и по простейшей причине - А НАХРЕНА нам ваш комплекс, если от него одна нищета?!.. Почему какой-то уборщик в «Газпроме» получает столько же, сколько учитель высшей квалификации в Оренбурге или Благовещенске?!..

Ну, совсем просто. А кто сказал, что путинская Москва – это страна?.. Это не факт. Совсем не факт! Я – СТРАНА! Мой сосед – СТРАНА! Сосед моего соседа – страна! И вообще – почему бы не сделать столицу России в Иркутске, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке?!.. Почему бы все налоги не сосать в Урюпинск с деревней Самодуровкой, где и получится «единый комплекс», понимаешь?!.. Так что иди ты нахрен со своей «оторванностью». Если «оторванность» очень большая – ОНА И БУДЕТ СТРАНОЙ! Это смотря, сколько оторвать.

Единственно, на что еще можно надеяться, что в Москве существуют разумные люди, и понимают, что дальше так жить нельзя. Надеюсь. Но комментатор к таковым уж точно не относится.