ДГИ выселяет рабочих сегодня, 23 октября!

22 октября жители дома по Аминьевскому Шоссе 11 получили целую россыпь писем от федеральной службы приставов по Тропарёво-Никулинскому ОСП. За подписью судебного пристава-исполнителя Проштова А.З. в требованиях значилось:

"Требую до 18 часов 00 минут 23 октября 2020 года исполнить решение суда, освободить жилое помещение...

При неисполнении решении суда в добровольном порядке Вы будете выселены из жилого помещения в принудительном порядке без дополнительного извещения".

Иски на выселения жителей данного дома подал уже традиционно Департамент Городского имущества. Департамент фактически много лет занимается переводом граждан РФ в статус бездомных, лишая их конституционных прав на жильё, перешагивая ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса». Жильцы бывших общежитий имеют право на заключение договора соцнайма, однако Департамент Городского имущества действует вопреки закону, и действует вполне масштабно и последовательно, чем обрывает всякую возможность списать подобные действия на случайные ошибки.

Подобные жилищные драмы испытали на себе авиастроители завода "Салют", строители со Ставропольской 17 и ряда домов Плещеева, врачи Симферопольского бульвара 19, бывшие рабочие фабрики "Красный суконщик" и московского жирового комбината...

В подобных притязаниях к жителям разных домов были неоднократно замечены Росимущество, бизнес, (даже от образования, как например, МИРЭА, который несколько лет угрожал московским строителям выселением, или колледж "Энергия", угрожающий выселением педагогам из Реутова). Но все высокие ведомства, так дружно здесь шагающие за чужой жилплощадью, видимо, не видят в своих действиях ничего зазорного и ничего незаконного, ибо подавляющему большинству жителей приходится защищать своё право жильё до сих пор.

Жители Аминьевского Шоссе 11 - бывшие рабочие завода ЖБИ-9, строительные рабочие ПИК-индустрии (наследницей - ДСК-2, ДСК-3). Кто-то из них живёт в доме около 15 лет, кто почти три десятка. Много лет рабочие трудились на заводе, строители возводили московские дома, и вдруг оказались нежеланны для московского правительства.

Департамент Городского Имущества, с 2016 года объявивший себя новым хозяином данного дома, объявил, что соцнайм рабочим с Аминьевского Шоссе 11 - не положен - строительная организация якобы обманула их, незаконно вселив в данный дом. Видимо, поэтому, Департамент Городского имущества решил законность восстановить - дом забрать в своё владение, а строителей выкинуть на улицу силами своей охраны.

Жители дома организовали ряд коллективных походов в прокуратуру и ДГИ, побывали в Приёмной Президента - наступило затишье.

Департамент за время передышки решил тактику поменять - подал на жителей дома иски в суд. В суде в выселении людей также не нашли ничего противозаконного, Департамент стал выигрывать иски один за другим. Теперь пришло время собирать Департаменту ягоды - 23 октября заканчивается последний срок, когда строители и заводчане должны выйти с вещами на улицу и освободить для московской власти желаемую для них жилую площадь.