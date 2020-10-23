Крах делателя королей

Лидер моих фестивальных симпатий - документальная картина «Влияние» южноафриканских политических журналистов Дайаны Нилл и Ричарда Поплака, премьера которой состоялась на январском фестивале Sundance. Фильм, который изначально, может, и не претендовал на то, чтобы стать сенсацией, но в итоге стал ей, превратившись в одно из самых выразительных киноразоблачений. Жанр картины вряд ли можно определить как документальный байопик, - у Нилл и Поплака получился настоящий политический памфлет, фильм-приговор.



Герой картины умер за несколько месяцев до выхода фильма в свет - британский пиарщик Тим Белл был не просто политтехнологом с мировым именем, но пионером политтехнологий (до появления его PR-агентства Bell Pottinger политического пиара как ремесла, считайте, не было). Свою работу сам Белл называл «военизированными коммуникациями», будучи крупнейшим в мире специалистом по «отмыванию дурных репутаций». Всю жизнь исповедовавший крайне правые взгляды и работавший на соответствующих клиентов, которых считал полубогами, Белл, как говорится, «ничего для себя не исключал», будучи человеком крайне подвижной морали: «Я не священник, у меня своя мораль». Фильм представляет собой монологи самого Белла, его коллег, клиентов, соратников и врагов, симпатизантов и тех, кто считает себя пострадавшими из-за его профессиональной деятельности, проиллюстрированные кадрами политической кинохроники разных стран - компания Bell Pottnger более 40 лет работала по всему миру.



Освоив навыки корпоративного пиара и рекламы в агентстве «Saatchi & Saatchi» (а до Белла именно оно считалось революционером в рекламном мире), Белл понял, что именно политика может стать настоящим Клондайком для пиарщика. Один из центральных эпизодов картины - не без оттенка самолюбования рассказ Белла о своей работе на британских консерваторов, которых он трижды приводил к власти, и Маргарет Тэтчер, политическую верность которой он сохранял до самой её смерти. Воспоминания Белла о проведённых им избирательных кампаниях против лейбористов проиллюстрированы самыми известными продуктами его PR-агентства - знаменитыми плакатами «Лейборизм не работает», содержавшим игру слов и изображавшим очередь на биржу труда, «Лейбористы говорят, мы - делаем дело!», «Британия процветает. Не позволим лейбористам обрушить её». Приписывает себе Белл и заслуги в купировании «британского уотергейта», когда в СМИ разгорелся скандал по поводу оружейной сделки Тэтчер с Саудовской Аравией, посредником в которой выступал сын Железной Мэгги, Марк, получивший 12 миллионов долларов комиссионных. Правда, Белл тут же оговаривается, что для победы одних технологий мало - в Британии, например, имел место в чистом виде подкуп крупнейших газет (Sun, Daily Mail и Daily Express) чьи главные редактора (Руперт Мёрдок, например), очень своевременно получили рыцарские титулы от королевы.



«Влияние» - это не только история успеха самого Белла, это и история успешной капитализации его компании, которая вполне результативно работала и на Пентагон (где Bell Pottinger занимала 3-е место по закупкам после British Airways и Rolls Royce - можете себе представить, сколько американское военное ведомство тратит на собственный PR), и на Пиночета, и на венесуэльскую нефтяную отрасль (до революции Чавеса). К победе на президентских выборах в Замбии бандита и коррупционера Рупии Банды Тим Белл также приложил руку. 500-миллионный контракт с Пентагоном Белл заключил, когда американцы «меняли менталитет в Ираке»: в разрушенной стране информационной политикой рулили 16 сотрудников Bell Pottinger, высасывавшие из пальца абсолютно все новости для газет. Автором оправдания для всего мира ракетного удара по зданию иракской разведки тоже был Белл, запустивший в СМИ утку о том, что готовилось покушение на Буша. «Борьба с аль-Каидой» - постоянная статья доходов компании Белла от Пентагона. Пожилой, но отнюдь не растерявший боевого задора Белл горделиво признается в кадре, что и британские, и американские расходы на пропаганду абсолютно сопоставимы с военными расходами.



Своеобразным рефреном в кадре проходит инсталляция из глиняных горшочков с именами клиентов Bell Pottinger. С годами Белл всё больше руководствовался принципом «деньги не пахнут» и разнообразил своих любимых правых другими клиентами - например, Александром Лукашенко, пытавшимся «стать своим» на Западе (расходы оплачивал Борис Березовский, результат известен), и Асмой Асад. Но совершенно особой страницей в портфолио Белла стала русская тема. В 1996 году он не слишком удачно попытался подключиться к кампании Ельцина (Чубайс и Малашенко пригласили его поучаствовать, а Коржаков выгнал, объявив «неблагонадёжным»), зато на полную катушку посотрудничал с эмигрировавшим Березовским, проведя мощную кампанию демонизации Путина на Западе. Именно Тим Белл организовал публикацию в мировых СМИ фотографию отравленного умирающего Александра Литвиненко - «жертвы путинского режима». Сам Белл не без гордости сообщает, что если до начала его работы по дискредитации российского Президента западный истеблишмент воспринимал Путина как «неплохого парня, с которым можно работать», то потом имидж резко поменялся. Ну что ж, всегда полезно узнать побольше об истоках и первопричинах явлений - спасибо Нилл, Поплаку и их не в меру откровенному герою.



У зрителя, на которого обрушивается весь этот поток новой информации вкупе с явным самовосхвалением, могло бы сложиться ощущение, что перед ним теневой правитель планеты, но недаром авторы картины - южноафриканцы . Именно ЮАР стала ахиллесовой пятой Тима Белла, успешнейшего торговца смыслами и делателя королей. Как Москва от копеечной свечи сгорела, так и Южная Африка стала началом конца могущества Bell Pottinger. В ЮАР компания Тима Белла работала много десятилетий и успела потрудиться на всех сторонах баррикад - и на сторонников апартеида в лице правой Национальной Партии, и на Фредерика де Клерка, и на борцов с апартеидом в лице Африканского Национального Конгресса и Нельсона Манделы. Но если в 1980-1990-е годы Bell Pottinger удалось без проблем сманеврировать и пройти между сторонами противостояния, то несколько лет назад именно контракт в ЮАР с семьёй индийских бизнесменов Гупта, имевших безраздельное влияние на президента республики Джейкоба Зуму, погубил и саму мощную компанию, и репутацию её основателя - Bell Pottinger была с позором изгнана из Ассоциации публичной информации и коммуникации Великобритании (что означает неизбежное разорение) как «разжигающая расовую рознь». Братья Гупта заказали Беллу кампанию по борьбе с белыми монополиями под лозунгом «Все деньги у белых, а вам ничего не достанется!», чернокожее население восприняло индийских богачей как временных союзников, и расовая заваруха началась. О Bell Pottinger как вдохновителе кампании узнали случайно - у одного из братьев Гупта сломался компьютер, и при починке произошла утечка более ста тысяч писем и документов с диска («ЮАР-викиликс»), после чего протесты против Зумы, Гупта и Тима Белла прокатились не только по ЮАР, но и по Великобритании. А все пиар-сливки с борьбы против Bell Pottinger сняла молодая депутат парламента ЮАР Пхумзиле ван Дамм - её, полненькую, сияющую, улыбающуюся на экране во все тридцать два зуба можно с полным основанием считать могильщиком самой могущественной мировой компании по манипулированию общественным мнением, способной ученицей Тима Белла и вторым главным героем фильма «Влияние».



К сожалению, этот сверхактуальный фильм о том, что в современном мире информационные технологии и манипулирование сознанием имеют не меньшее значение, чем военные операции, не получил фестивальных наград, но выплеснул на московского зрителя море уникальной информации и, безусловно, пролил свет на многие потайные механизмы мировой политики...

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