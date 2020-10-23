Путин еще подумает обнуляться

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придёт... Это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчёт прекрасно», — сказал Путин на Валдае. Он подчеркнул, что принятые поправки к Конституции направлены на развитие страны и укрепление её суверенитета, а не на «обнуление» его президентства.

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Конечно, будет прикольно, если в 2024 году Путин возьмет, и решит не обнуляться... Вот так посмотрит вокруг рыбьим взглядом и скажет: "Все, хватит, я вот вам хорошего парня подыскал, с ним и работайте. Да смотрите, попу ему не залижите насовсем, какать же не сможет..."

А сам как святой Франциск, скажет, что к деньгам даже прикасаться грех, и уйдет куда-нибудь в скит, грехи замаливать. Наши грехи, сам-то он практически безгрешен.

Он же все здраво осознает, Путин-то... Прекрасно отдает себе отчет в том, что не вечен. Ну или не вполне вечен. Молодец, соображает.

Но мы-то без него - как? Он и это понимает, конечно. И по большому своему человеколюбию - не откажется, пойдет обнуляться в 2024-м. А куда деваться? Придется... Страдалец он за всех нас, за всех страдалец.

Может, канонизировать его как-то? Ну, не дожидаясь... Это вам не Нобелевка, которую дают непойми кому, прощелыгам каким-то. Церковь - наше всё! Ежели кого канонизировали, то не отмоешься. Так и будешь ходить с приставкой "св" в паспорте. Думаю, даже на работу не возьмут. Не везде, во всяком случае. Представьте себе, скажем, бухгалтер - святой? Или юрисконсульт...

А вот охранник на входе - вполне! Как святой Петр - все плевались на камень, даже пописать на него могли, а он лег во главу угла.

Эх, какой швейцар пропадает!

А.Б.