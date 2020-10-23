Путин еще подумает обнуляться

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придёт... Это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчёт прекрасно», — сказал Путин на Валдае. Он подчеркнул, что принятые поправки к Конституции направлены на развитие страны и укрепление её суверенитета, а не на «обнуление» его президентства.
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Конечно, будет прикольно, если в 2024 году Путин возьмет, и решит не обнуляться... Вот так посмотрит вокруг рыбьим взглядом и скажет: "Все, хватит, я вот вам хорошего парня подыскал, с ним и работайте. Да смотрите, попу ему не залижите насовсем, какать же не сможет..."
А сам как святой Франциск, скажет, что к деньгам даже прикасаться грех, и уйдет куда-нибудь в скит, грехи замаливать. Наши грехи, сам-то он практически безгрешен.
Он же все здраво осознает, Путин-то... Прекрасно отдает себе отчет в том, что не вечен. Ну или не вполне вечен. Молодец, соображает.
Но мы-то без него - как? Он и это понимает, конечно. И по большому своему человеколюбию - не откажется, пойдет обнуляться в 2024-м. А куда деваться? Придется... Страдалец он за всех нас, за всех страдалец.
Может, канонизировать его как-то? Ну, не дожидаясь... Это вам не Нобелевка, которую дают непойми кому, прощелыгам каким-то. Церковь - наше всё! Ежели кого канонизировали, то не отмоешься. Так и будешь ходить с приставкой "св" в паспорте. Думаю, даже на работу не возьмут. Не везде, во всяком случае. Представьте себе, скажем, бухгалтер - святой? Или юрисконсульт...
А вот охранник на входе - вполне! Как святой Петр - все плевались на камень, даже пописать на него могли, а он лег во главу угла.
Эх, какой швейцар пропадает!
А.Б.
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Школьник написал 24.10.2020 09:48
СССР СССР написал 23.10.2020 21:48
мвд написал 23.10.2020 21:46
мвд написал 23.10.2020 21:28
Свабар написал 23.10.2020 21:00
Власть просто упала им в руки (Кооперативу Озеро) без борьбы и большой крови. Такое на Руси впервые, да и в Мире довольно редко случается. Казалось бы, царствуй, катайся как сыр в масле, да вот не смогли, не смогли остаться Друзья-Товарищи Людьми, стали приворовывать потихоньку, ну а потом понеслось, да так понеслось, что и остановить уже невозможно. Не досидит Путин до 2024 года (я уже об этом писал), он уйдет гораздо раньше. Только вот большой радости от этого я не испытываю, слишком плохо будет всем от его ухода, но Мы того заслуживаем, надо искупать свои ошибки, пусть даже и кровью.
Про обещалкина написал 23.10.2020 19:40
мвд написал 23.10.2020 18:47
Как проверить? написал 23.10.2020 18:30
какой-то лысый человечек размахивает руками, делает гримасы и все решает один за всех.
А население даже проверить не смеет: тот ли это, за кого он себя выдает.
Парадокс российской истории.
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А как проверить что этот "лысый человечек" тот, за кого он себя выдает? Этих "путиных" несколько, значит нужно проверять всех подряд? А сколько их? По видимому эти "лысые человечки" служат лишь для оболванивания населюков посредством телевидения, а реально рулит страной управляющая этими "человечками" буржуазная верхушка, то есть "коллективный путин".
О вечном рабстве написал 23.10.2020 17:58
Ванга написал 23.10.2020 17:56
нормуль! написал 23.10.2020 15:45
Пущай она заместо маньки захаГовой в дипломатиях поошивается.
А чО, ничего и менять не надо, шнобеля обейные - родные, сеногогские!
И ежель туды говноМухеня, заместо петрушки-лаврушки подмешаем, тады ваааще будет!
Энтот формалиновый уйебан умеет всех срезать, надысь самую папу-рЫмскую поучал, огА!
Так штааааа, камандень такейная будет на все +100500!
Инженер советской сборки написал 23.10.2020 15:38
Инженер советской сборки написал 23.10.2020 15:36
Найдите в тексте хоть одно слово:
электроника, станкостроение, машиностроение,
авиастроение, промышленность, наконец.
Нет их, потому как нет их и в реальности.
Одни пошлые понты.
Серый 2 написал 23.10.2020 15:32
Народный мститель написал 23.10.2020 15:31
Трикстер написал 23.10.2020 15:11
"...хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России.
Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах".
И это говорит офицер КГБ СССР.
Интересно, на какой уровень умственной дегенерации рассчитано это выступление?
насреддин написал 23.10.2020 15:06
><> написал 23.10.2020 13:05
chvv написал 23.10.2020 11:45
стоик7260 написал 23.10.2020 11:44
при каждом ублюдочном сталине свой каганович?
при каждом мерзком карлике свой лазарь ?