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Московский листок

Почему в стране постоянно повышается уровень дерьма?

Опубликовано 23.10.2020 в разделе комментариев 15

бюрократия чиновник
Почему в стране постоянно повышается уровень дерьма?

Подсмотрено у Караулова: "Вы любите историю про Золушку? Когда из "грязи в князи"? Думаю, что большинство из вас скажет: да - это круто!"

Людмила Плющ, уборщица из венерологического диспансера смогла стать начальником целого управления по экологи Росприроды. В трудовой книжке первая строчка: уборщица, а вторая - начальник управления. Назначение Людмилы Плющ на пост главного эколога страны в 2008 году выглядело, конечно, странно. На тот момент ей было всего 31 год, а опыт работы на госслужбе и в экологической сфере был явно недостаточным. Может быть, дело в том, что кожвендиспансер был не где-нибудь, а в Петербурге? 

Мало того, в этой должности Плющ была поймана на взятке в 90 000 евро, после чего, отсидев в женском СИЗО несколько месяцев, была отпущена на свободу. Видимо претензий к ней больше нет, так как до суда не дошло. 

Как вы думаете, где она сейчас работает? Спустя несколько лет после скандала она стала главным экологом корпорации Росатом!

***

Ну все строго по Ленину: "Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту".

Нельзя же сказать, что госпожа Плющ не подвергалась обучению по части госуправления в СИЗО? Думается, чему-то она там обязательно научилась.

Но мне кажется, идея Ленина была воспринята питерскими товарищами не полностью. Ведь Ленин о чем говорил? А о том, что сознательные рабочие должны управлять государством, не разрывая связи со своим классом. То есть госпожа Плющ после отсидки в СИЗО должна была бы вернуться в свой вендиспансер на привычную должность уборщицы, а вовсе не переместиться по горизонтали на пост в Росатоме.

К примеру, Путин после двух президентских сроков должен был вернуться в свое УФСБ по Санкт-Петербургу и области или в университет помощником проректора. А вовсе не пересаживаться в кресло премьера, водрузив вместо себя на президентское место Симеона Бекбулатовича Медведева. И Греф после отставки с министерского поста должен был вернуться в Питер, а не возглавлять со своим заочым юридическим образованием главный банк страны... Ну и в Питер лучше не в КУГИ, а куда попроще - уборщиком в психоневрологический диспансер, к примеру. И Чубайс после 1998 года должен был бы не перемещаться по создаваемым под него должностям, вплоть до "невидимой" корпорации "Роснано" и неведомого пока поста "начальника Арктики", а спокойно трудиться в родном городе на Неве каким-нибудь старшим экономистом на машиностроительном заводе, и даже, может быть, начальником отдела труда и заработной платы... Да и Кириенко тоже, после дефолта 1998 года мог бы не перемещаться по разным крупным госдолжностям, вплоть до начальника всей внутренней политики, а спокойно работать инженером в Нижнем Новгороде - профессия-то есть, мог  быть уважаемым мастером на заводе "Красное Сормово".

Но у нас же так не бывает. Поэтому человек, обосравшийся на одном месте, идет дальше обсираться с повышением.

Отсюда и уровень дерьма в стране повышается постоянно, согласно штатному расписанию. Уже даже говорить громко боязно - под нижнюю губу подперло, волну гнать опасно...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 15
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"Почему в стране постоянно повышается уровень дерьма?"
Серый 2 написал 24.10.2020 06:55
ПОТОМУ что сказочный в стране!
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Re: Зачем так врать-то?
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 02:12
Ага, проработала на госслужбе 1,5 года, когда по закону положено для занятия должности не менее 5 лет. Диссертацию защитила практически сразу по выпуску из института, в институте училась как-то недолго. Есть основания подозревать фиктивность полученного образования.
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Re: правительство дедушки бланка, переехавшее всем кагалом из городка в маскву, это не "питерские"?
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 02:09
Нет, не питерские.
Ленин - симбирский, в крайнем случае казанский или цюрихский.
Троцкий - одесский либо американский.
Сталин батумский либо туруханский.
И так далее.
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(без названия)
Бедлам написал 23.10.2020 23:24
Продвигать по службе уже пойманных на взятках,вроде бы-"нелогично",но,это-с какой стороны смотреть.Если учесть,что все российские "элитарные круги",начиная от мэров и губернаторов и заканчивая самим "олимпом",в этих взятках погрязли начисто,то все сразу становится на свои места и удивления уже не вызывает.Ведь гораздо уютнее и комфортнее "служить родине",когда тебя со всех сторон окружают твои "единомышленники и собратья",которые точно так же замараны мздоимством и казнокрадством,как и ты сам,с которыми всегда проще договориться и при случае-"поделить гешефт по справедливости".Поэтому,бывшие взяточники и казнокрады,сегодня в россии котируются "высоко",и несмотря даже на то,что их осудили и приговорили,они всегда остаются "в тренде",и отлучать от кормушки совсем их никто не собирается.В итоге,"потрошители казны",только лишь-перемещаются по горизонтали,чтобы не сильно мозолили глаза,а иногда,даже и с "повышением",потому,что они "свои среди саоих",и никаких сюрпризов от них ждать не приходится,что и требуется для комфортабельной жизни всего российского чиновничьего корпуса.
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Помпа-Дуры
и Помпа-Дурши написал 23.10.2020 20:59
Все - с Помпой
Все - с Понтом
Расея-с....
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Зачем так врать-то?
Контроллер написал 23.10.2020 18:34
"Но &#171;уборщица вендиспансера&#187; в реальности на момент назначения уже была:
-&#8203; выпускницей Петербургского горного института, причем по эколого-&#8203;техническому профилю,
-&#8203; кандидатом технических наук,
-&#8203; находилась на должности в Администрации Ленобласти (курировала экологию).
Уборщицей же в вендиспансере она действительно тоже некоторое время была &#8212; подрабатывала, будучи студенткой Петербургского горного института.
Вот так."
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(без названия)
Трикстер написал 23.10.2020 15:55
Да, в РФ это норм.
Министр промышленности - Социолог.
Старший по Роскосмосу - Пан Спортсмен (специальность: гандболист).
А, эколог у нас это, вообще, профессиональный взяточник.
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(без названия)
Ждьждьджьджьджолш написал 23.10.2020 14:15
ну и еще об дерьме, которое теперича может кошмарить все и всяческие бизнеса
"С проверками (помимо полиции и Роспотребнадзора) могут прийти сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, комитета по вопросам законности, комитета по культуре, комитета по физической культуре, комитета по транспорту, ГЖИ, ГАТИ, администраций районов. У них при себе должно быть удостоверение сотрудников Смольного. Если предприниматель не согласен с их действиями, он может обратиться на горячую линию Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП)."
Вопрос: кто-нибудь верит, что ковид когда-нибудь прекратится?
Прально, - он вечен.
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(без названия)
Ждлждлджтлютлдт написал 23.10.2020 13:22
да, кст., г-н главред, - а правительство дедушки бланка, переехавшее всем кагалом из городка в маскву, это не "питерские"? не??
а че так, - "красный террор" мона было б списать на менталитет гнилого угла, снять, тксть, "звезду масквабадщины"
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(без названия)
мвд написал 23.10.2020 12:30
кто ты такая? ты же уборщица!
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(без названия)
стоик7262 написал 23.10.2020 12:20
важнее осознать, кто тасует затертую колоду номенклатуры режима мерзкого Карлика?
при каждом ублюдочном сталине свой каганович?
при каждом мерзком карлике свой лазарь ?
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(без названия)
Ждьждьждьджтдютд написал 23.10.2020 12:15
Ну, она-то хоть не благословляет избиения пррроклятых безмасочников - везде, где оные твари замечены стражами расеянских порядков.
А вот в маскве - профбосс полицаев так прям и громыхнул с высокой: Верной дорогой идете, товарисчи терехи! Ибо иначе власти наши оккупа.., тьфу - богоданные справоцируюццо, панимаш, на карантин для фсех, как было, хоть и не было и не будет как сказал Сам. О!
...и пошли коронеры, его ветром гонимые, и стали месить ногами быдло терпильное уже и на глазах терпильных детишек...
не подозревая, что Синица жив
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Re: Спасибо им всем, за работу на благо родине
хахахахахахахахаха написал 23.10.2020 10:24
Нуц так и работали бы на благо родине - уборщиками, разнорабочими, курьерами, наконец. Чего в начальники-то лезть?
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Re: Я ничего не чувствую. Запах обычный
хахахахахахахахаха написал 23.10.2020 10:22
Принюхался.
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(без названия)
Здравствуйте господа написал 23.10.2020 10:17
Я ничего не чувствую. Запах обычный. А то, что люди работают, так это плюс, а могли бы валяться на диване с планшетом и плевать в потолок. Спасибо им всем, за работу на благо родине. У меня все
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