"Почему в стране постоянно повышается уровень дерьма?"

Подсмотрено у Караулова: "Вы любите историю про Золушку? Когда из "грязи в князи"? Думаю, что большинство из вас скажет: да - это круто!"
Людмила Плющ, уборщица из венерологического диспансера смогла стать начальником целого управления по экологи Росприроды. В трудовой книжке первая строчка: уборщица, а вторая - начальник управления. Назначение Людмилы Плющ на пост главного эколога страны в 2008 году выглядело, конечно, странно. На тот момент ей было всего 31 год, а опыт работы на госслужбе и в экологической сфере был явно недостаточным. Может быть, дело в том, что кожвендиспансер был не где-нибудь, а в Петербурге?
Мало того, в этой должности Плющ была поймана на взятке в 90 000 евро, после чего, отсидев в женском СИЗО несколько месяцев, была отпущена на свободу. Видимо претензий к ней больше нет, так как до суда не дошло.
Как вы думаете, где она сейчас работает? Спустя несколько лет после скандала она стала главным экологом корпорации Росатом!
***
Ну все строго по Ленину: "Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту".
Нельзя же сказать, что госпожа Плющ не подвергалась обучению по части госуправления в СИЗО? Думается, чему-то она там обязательно научилась.
Но мне кажется, идея Ленина была воспринята питерскими товарищами не полностью. Ведь Ленин о чем говорил? А о том, что сознательные рабочие должны управлять государством, не разрывая связи со своим классом. То есть госпожа Плющ после отсидки в СИЗО должна была бы вернуться в свой вендиспансер на привычную должность уборщицы, а вовсе не переместиться по горизонтали на пост в Росатоме.
К примеру, Путин после двух президентских сроков должен был вернуться в свое УФСБ по Санкт-Петербургу и области или в университет помощником проректора. А вовсе не пересаживаться в кресло премьера, водрузив вместо себя на президентское место Симеона Бекбулатовича Медведева. И Греф после отставки с министерского поста должен был вернуться в Питер, а не возглавлять со своим заочым юридическим образованием главный банк страны... Ну и в Питер лучше не в КУГИ, а куда попроще - уборщиком в психоневрологический диспансер, к примеру. И Чубайс после 1998 года должен был бы не перемещаться по создаваемым под него должностям, вплоть до "невидимой" корпорации "Роснано" и неведомого пока поста "начальника Арктики", а спокойно трудиться в родном городе на Неве каким-нибудь старшим экономистом на машиностроительном заводе, и даже, может быть, начальником отдела труда и заработной платы... Да и Кириенко тоже, после дефолта 1998 года мог бы не перемещаться по разным крупным госдолжностям, вплоть до начальника всей внутренней политики, а спокойно работать инженером в Нижнем Новгороде - профессия-то есть, мог быть уважаемым мастером на заводе "Красное Сормово".
Но у нас же так не бывает. Поэтому человек, обосравшийся на одном месте, идет дальше обсираться с повышением.
Отсюда и уровень дерьма в стране повышается постоянно, согласно штатному расписанию. Уже даже говорить громко боязно - под нижнюю губу подперло, волну гнать опасно...
Анатолий Баранов
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Серый 2 написал 24.10.2020 06:55
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 02:12
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 02:09
Ленин - симбирский, в крайнем случае казанский или цюрихский.
Троцкий - одесский либо американский.
Сталин батумский либо туруханский.
И так далее.
Бедлам написал 23.10.2020 23:24
и Помпа-Дурши написал 23.10.2020 20:59
Все - с Понтом
Расея-с....
Контроллер написал 23.10.2020 18:34
-​ выпускницей Петербургского горного института, причем по эколого-​техническому профилю,
-​ кандидатом технических наук,
-​ находилась на должности в Администрации Ленобласти (курировала экологию).
Уборщицей же в вендиспансере она действительно тоже некоторое время была — подрабатывала, будучи студенткой Петербургского горного института.
Вот так."
Трикстер написал 23.10.2020 15:55
Министр промышленности - Социолог.
Старший по Роскосмосу - Пан Спортсмен (специальность: гандболист).
А, эколог у нас это, вообще, профессиональный взяточник.
Ждьждьджьджьджолш написал 23.10.2020 14:15
"С проверками (помимо полиции и Роспотребнадзора) могут прийти сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, комитета по вопросам законности, комитета по культуре, комитета по физической культуре, комитета по транспорту, ГЖИ, ГАТИ, администраций районов. У них при себе должно быть удостоверение сотрудников Смольного. Если предприниматель не согласен с их действиями, он может обратиться на горячую линию Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП)."
Вопрос: кто-нибудь верит, что ковид когда-нибудь прекратится?
Прально, - он вечен.
Ждлждлджтлютлдт написал 23.10.2020 13:22
а че так, - "красный террор" мона было б списать на менталитет гнилого угла, снять, тксть, "звезду масквабадщины"
мвд написал 23.10.2020 12:30
стоик7262 написал 23.10.2020 12:20
при каждом ублюдочном сталине свой каганович?
при каждом мерзком карлике свой лазарь ?
Ждьждьждьджтдютд написал 23.10.2020 12:15
А вот в маскве - профбосс полицаев так прям и громыхнул с высокой: Верной дорогой идете, товарисчи терехи! Ибо иначе власти наши оккупа.., тьфу - богоданные справоцируюццо, панимаш, на карантин для фсех, как было, хоть и не было и не будет как сказал Сам. О!
...и пошли коронеры, его ветром гонимые, и стали месить ногами быдло терпильное уже и на глазах терпильных детишек...
не подозревая, что Синица жив
хахахахахахахахаха написал 23.10.2020 10:24
хахахахахахахахаха написал 23.10.2020 10:22
Здравствуйте господа написал 23.10.2020 10:17