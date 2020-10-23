"Почему в стране постоянно повышается уровень дерьма?"

Подсмотрено у Караулова: "Вы любите историю про Золушку? Когда из "грязи в князи"? Думаю, что большинство из вас скажет: да - это круто!"

Людмила Плющ, уборщица из венерологического диспансера смогла стать начальником целого управления по экологи Росприроды. В трудовой книжке первая строчка: уборщица, а вторая - начальник управления. Назначение Людмилы Плющ на пост главного эколога страны в 2008 году выглядело, конечно, странно. На тот момент ей было всего 31 год, а опыт работы на госслужбе и в экологической сфере был явно недостаточным. Может быть, дело в том, что кожвендиспансер был не где-нибудь, а в Петербурге?

Мало того, в этой должности Плющ была поймана на взятке в 90 000 евро, после чего, отсидев в женском СИЗО несколько месяцев, была отпущена на свободу. Видимо претензий к ней больше нет, так как до суда не дошло.

Как вы думаете, где она сейчас работает? Спустя несколько лет после скандала она стала главным экологом корпорации Росатом!

***

Ну все строго по Ленину: "Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту".

Нельзя же сказать, что госпожа Плющ не подвергалась обучению по части госуправления в СИЗО? Думается, чему-то она там обязательно научилась.

Но мне кажется, идея Ленина была воспринята питерскими товарищами не полностью. Ведь Ленин о чем говорил? А о том, что сознательные рабочие должны управлять государством, не разрывая связи со своим классом. То есть госпожа Плющ после отсидки в СИЗО должна была бы вернуться в свой вендиспансер на привычную должность уборщицы, а вовсе не переместиться по горизонтали на пост в Росатоме.

К примеру, Путин после двух президентских сроков должен был вернуться в свое УФСБ по Санкт-Петербургу и области или в университет помощником проректора. А вовсе не пересаживаться в кресло премьера, водрузив вместо себя на президентское место Симеона Бекбулатовича Медведева. И Греф после отставки с министерского поста должен был вернуться в Питер, а не возглавлять со своим заочым юридическим образованием главный банк страны... Ну и в Питер лучше не в КУГИ, а куда попроще - уборщиком в психоневрологический диспансер, к примеру. И Чубайс после 1998 года должен был бы не перемещаться по создаваемым под него должностям, вплоть до "невидимой" корпорации "Роснано" и неведомого пока поста "начальника Арктики", а спокойно трудиться в родном городе на Неве каким-нибудь старшим экономистом на машиностроительном заводе, и даже, может быть, начальником отдела труда и заработной платы... Да и Кириенко тоже, после дефолта 1998 года мог бы не перемещаться по разным крупным госдолжностям, вплоть до начальника всей внутренней политики, а спокойно работать инженером в Нижнем Новгороде - профессия-то есть, мог быть уважаемым мастером на заводе "Красное Сормово".

Но у нас же так не бывает. Поэтому человек, обосравшийся на одном месте, идет дальше обсираться с повышением.

Отсюда и уровень дерьма в стране повышается постоянно, согласно штатному расписанию. Уже даже говорить громко боязно - под нижнюю губу подперло, волну гнать опасно...

Анатолий Баранов