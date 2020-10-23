Чего мы не знаем о себе сами - и что весь мир с восторгом и трепетом заимствовал у наших дедов и прадедов. И что он и по сей день от нас ждет - и беспощадно бьет нас прежде всего именно за игнорирование его ожиданий (а мы этого и не понимаем, увы).
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Михаил Делягин: "Ключевые элементы советской экономической модели"
Чего мы не знаем о себе сами - и что весь мир с восторгом и трепетом заимствовал у наших дедов и прадедов. И что он и по сей день от нас ждет - и беспощадно бьет нас прежде всего именно за игнорирование его ожиданий (а мы этого и не понимаем, увы).
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
стоик7261 написал 23.10.2020 11:47
при каждом ублюдочном сталине свой каганович?
при каждом мерзком карлике свой лазарь ?