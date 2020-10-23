Михаил Делягин: "Ключевые элементы советской экономической модели"

Чего мы не знаем о себе сами - и что весь мир с восторгом и трепетом заимствовал у наших дедов и прадедов. И что он и по сей день от нас ждет - и беспощадно бьет нас прежде всего именно за игнорирование его ожиданий (а мы этого и не понимаем, увы).

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