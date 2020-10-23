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Московский листок

Как у москвичей крадут столичный троллейбус

Опубликовано 23.10.2020 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 4

#троллейбус #траспортмосквы #депо #стопликсутов #правительствомосквы #мгд
Как у москвичей крадут столичный троллейбус

Регионы России, действительно, хотят видеть у себя современный экологически чистый безопасный общественный транспорт. На фотографиях Вы видите современный троллейбус на улицах большого города. Это – не Швейцария и не Австрия. Это – город Иваново.

Но Москва, наоборот, уничтожает этот транспорт – уничтожает дорогостоящую, созданную на народные деньги, систему троллейбусного транспорта. А чтобы не было возврата к этому современному транспорту – ведь руководство страны может посмотреть на другие города и сказать Правительству Москвы: «Что же вы делаете?» - процесс уничтожения ускорен. Контактную сеть проводов срезают, практически над двигающимися по маршрутам троллейбусами.

Причём документально зафиксировано, что элементы контактной сети соответствуют техническим требованиям и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Однако, по имеющейся у меня информации, от районных служб требуют подготовить дефектный или аварийный акт на участок сети, который будет срезан.

Мне сообщили, что начальники районов и мастера участков не согласны подписывать липовые документы. Они понимают, что всю ответственность за незаконное и необоснованное уничтожение контактной сети пытаются переложить на них.

Мне также известно, что тендер на срезку не проводился и передача госимущества, в том числе срезанных проводов, должным образом не осуществляется.

Веду большую работу, чтобы обратить внимание власть предержащих на этот беспредел. «Карты раскрывать» не буду, но сделала соответствующие запросы. Представить такую, считаю, вакханалию ни в одном другом государстве невозможно.

От редакции: Остается ответить еще на один вопрос - зачем они все это делают? Не из озорства же, и не ради священной для всякого уважающего себя оленевода задачи - нагадить москвичам...

Будем своим внукам объяснять, что раньше по Москве ездили вот такие штуки 

Разумеется, бизнес на утилизации троллейбусной инфраструктуры, в особенности дорогостоящих медных проводов, это заработок для руководителей среднего звена. "Отцы города" имеют другие виды.

Достаточно сравнить цены на закупки троллейбусов с аналогичными закупочными ценами на "электробусы на солярке", чтобы понять - перед нами классический пример "законного" обогащения "отцов города" за счет средств вверенного им городского бюджета.

Не надо нам петь про троллейбус "последний, случайный". Ничего случайного

Причем по-настоящему "законного", согласно тем законам, которые они установили для себя ранее - все эти менеджерские расходы, таргетирования и маркетирования - все это ничто иное, как прикрытие для "отката", и составляют они заметный процент от общей суммы.

Займусь самоцитированием: "Если уже к началу прошлого года Москва, закупив 100 электробусов, вышла по количеству этого вида транспорта на первое место в мире, то сегодня у нас имеется никак не меньше 400 электробусов, а контракт на поставку включает в себя 500 машин в год! Ну и представьте, что вы каждый год имеете из бюджета 250 миллионов долларов на закупку - вам уже можно до конца дней ни о чем не думать..."

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
зато закупили сотни тысяч дизельных машин-подметальщиков
Олень Бордюродивый написал 24.10.2020 10:06
Дизельные трактора беспрерывно катаются по тротуарам поливаю,подметают каждые 10 минут извергая клубы дизельного дыма, мешая пешеходам.
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Re: Будем честными
Крокодил23.10.20 написал 23.10.2020 17:02
А серебряный унитаз гораздо лучше фарфорового, серебро воду святой делает.
Вопрос цена?
Так и с ценой электробуса. Для троллейбуса нужен мотор и провода, а для электробуса нужны аккумуляторы, срок службы их небольшой, надо обслуживать, а потом утилизировать, а они еще взрываются, редко, но бывает.
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Будем честными
БУ написал 23.10.2020 13:59
Электробус - абсолютно достойная замена троллейбусу
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на рытье метро перерасход 1,2 триллиона рублей
и никто написал 23.10.2020 12:08
не арестован за это.
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