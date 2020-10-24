Рай на Земле - всё там же, по старому адресу

Одна из жемчужин ММКФ-2020 - новый документальный шедевр одной из главных фигур современной общественно-политической документалистики австрийца Хуберта Саупера «Эпицентр», завоевавший главный приз прошедшего в январе докфестиваля Sundance. Несколько предыдущих лет Саупер работал в Африке, результатом чего стали три проблемные картины о современных филиалах Ада на Земле, теперь в его объективе Куба - место, где после многих лет скитаний по Чистилищу можно вдохнуть свежий воздух свободы, увидеть пусть не богатых, не гламурных, но счастливых и уверенных в спокойном завтра людей.

По убеждению всех гаванцев, которых Саупер встречает, слоняясь по кубинской столице, впервые слово «Утопия» было употреблено Колумбом, ступившим именно на кубинскую землю. Рай на Земле - в фильме эти слова произнесут не раз, и спорить с произносящими нет никакого желания , а кто сомневается - сплавайте в соседнее Гаити или в нетуристическую Доминикану, сразу желание спорить пропадёт.



Куба - страна молодая, и неудивительно, что главные герои кинозарисовки Саупера - дети и подростки. Две симпатичные девчушки-школьницы подрядились ему в проводники - водить режиссёра по Гаване, потом он пойдет к ним домой, потом - смотреть, как они в школе искусств занимаются балетом… Бесплатно занимаются, заметим на полях. Жилище у них вполне скромное - обычное для Гаваны, зато на кухне сидит, по-турецки поджав ноги, и играет на гитаре проведшая полжизни на Острове Свободы Уна Чаплин, которая пять лет назад приехала проводить фестиваль имени своего знаменитого деда, да так и осталась - на Кубе дышится лучше, да и фильм решила снимать про кубинские перемены последних лет: «внимание всего мира сейчас приковано к Кубе. Все желают приехать сюда. Мы хотим показать Кубу через историю людей, что живут здесь». Холодильник на кухне, кстати, венесуэльского производства, а стиральные машины в гаванских домах в основном ещё советские, но у многих уже современные, российские - и это от цепкого взгляда режиссера не ускользает.



Кубинские дети поразительны. Они не просто поют революционные песни на несколько голосов - кубинцы вообще очень музыкальны, поют без всякой подготовки, просто шёл режиссёр с камерой, увидел стайку детей на Малеконе, завёл беседу, а они давай петь. Ладно песни - буквально за две минуты наперебой, перебивая друг друга, объяснили изумлённому Сауперу, что такое империализм (вопреки мнению живущих в башне из хрусталя, «империализм» - для девяти десятых жителей планеты это не полузабытое словечко из пыльного словаря прошлого века, а слово из повседневного лексикона, а уж для кубинцев тем паче), чем империализм американский отличается от империализма испанского, почему знаменитый взрыв на крейсере Мэн дело рук не испанцев, а самих гринго, почему «Мужественные всадники» Теодора Рузвельта, падавшие не от пуль, а от поноса, оказались такими слабаками, в чем заключалась поправка Платта, почему «независимость», дарованная в 1898 Кубе, не была независимостью, а была началом американской оккупации, - и всё это буквально за две минуты.



Поскольку львиная часть будущих зрителей «Эпицентра» отнюдь не так хорошо образована, как кубинские школьники, Саупер прибегает к ликбезу - использует анимационные вставки. Мультик про Рузвельта, взорвавшего крейсер Мэн и приказавшего оккупировать Кубу, - отличная иллюстрация к скороговорке ребятишек на Малеконе. И тут же выразительная инфографика - впервые американский флаг за пределами США был поднят именно на Кубе, в Гуантанамо, а сейчас уже более 900 аванпостов по всему миру.



В отличие от других публицистических работ Саупера, где он «рассказывает историю», «Эпицентр», по первому впечатлению - это импрессионистское киноэссе, «что вижу, о том и пою». И лишь когда пойдут финальные титры, понимаешь, что ни одного лишнего, неинформативного кадра в фильме нет, каждый общий или крупный план - деталь для общего портрета Гаваны и гаванцев. Сам метод съемки у Саупера (он и режиссер, и оператор одновременно) такой же «негламурный», как и запечатлеваемая им натура: камера подрагивает от ходьбы, нет тщательного подбора ракурсов, нет стремления «сделать красиво»; но камера у него очень цепкая - много говорящих, символичных деталей в неё попадает. А уж сколько портретов Че за два часа хронометража в неё попало - и не счесть. Висят они отнюдь не только в министерствах и банках, но и в каждой витрине, на каждой кухне - настоящее лицо Кубы. Собственно, у всех лидеров кубинской революции лица как на подбор - Саупер показывает архивные кадры четырехлетней давности - одна из самых больших площадей в мире, гаванская площадь Революции, забита плачущими людьми, прощающимися с команданте эн хефе, а на огромном экране и на стенах домов прожекторами высвечиваются огромные лица самого команданте Фиделя, Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса - похороны эти транслировались на весь мир, но освежить в памяти никогда не помешает.



Саупер - художник с чётко артикулированной гражданской позицией, но при этом он правдив - не показать другой, не близкий ему мир гламура и пятизвездочных отелей невозможно, ведь есть и другая Гавана. Искупать девчонок в большом бассейне на крыше Парк Централя, выдав их за своих дочерей, чтобы поглазели сверху на ночной город - осколок буржуазной роскоши, сохранившийся посреди революционной столицы, напоминает о том, что ещё очень долго будет сохраняться человеческое неравенство.