Интересные детали лунной аферы

Давненько не занимался Лунной аферой и поэтому уже многое интересное упустил.

Посмотрел передачу студии «День ТВ», в которой выступил доцент кафедры аудиовизуальных технологий ВГИКа и сам кинооператор, Леонид Коновалов, с рассказом о том, какие кинематографические приёмы применил Стэнли Кубрик, снимая аферу «высадки американцев на Луну» https://plus.dentv.ru/video/8aUukRtHgPUrHKgH3h5U2P.html.

Рассказы профессионала с пояснениями деталей своей профессии всегда интересно слушать, о чём бы он ни рассказывал, а Коновалов ещё и разбавил свою говорящую голову множеством фото и видеоматериалов. Передача идёт 1 час 19 минут, но я включил полуторную скорость воспроизведения, и слушалось вполне приемлемо.

Кое-что я и до него уже знал, скажем, что никакого «лунного ровера» не было не только на Луне (что понятно), но и в съёмочном павильоне никакой «лунный ровер» не ездил – была радиоуправляемая модель с куклой, примерно в 25 сантиметров высоты. Однако Коновалов не просто сообщил, а и прекрасно оформил рассказ об этом моменте аферы фотографиями и видеокадрами.

Что я хотел бы дополнить к этим «роверам» и к мысли Коновалова, что при своей массе и низком сцеплении с грунтом, у реального «ровера» должен быть тормозной путь как на Земле на льду. А я в своей книге удивился тому, что по этой лунной афере эти «роверы» на Луну вообще доставляли, поскольку со всех точек зрения, если бы американцы реально высаживались на Луну и собирались как-то далеко отъехать от лунной кабины, то уместнее было бы повезти на Луну велосипеды («хиви НАСА» меня оспорили, в частности, тем, что если колесо велосипеда натолкнется на камень, то сломается).

Я тогда пояснил свою мысль следующим.

Первое, что сразу бросается в глаза в этом «ровере», это мизерная мощность «луномобиля». По афере все четыре двигателя на его колесах в сумме дают как раз одну лошадиную силу. Но это исполнительные двигатели, они бы такую мощность может быть и взяли, да кто же им даст? Ведь суммарная мощность двух батарей 300 Вт, т.е. всего 0,4 лошадиные силы. Масса этой «шайтан-арбы» как у «Запорожца» и всего на центнер меньше, чем у «Жигулей», а мощность0,4 л.с.? Не «многовато ли»? Я поискал в доме бытовой прибор с мощностью, как у американского «луномобиля». Дрель – 750 Вт, кстати, на рынке самая маломощная дрель – 420 Вт. Принтер – 700 Вт, мясорубка – 420 Вт, наконец, нашел в углу одного из кухонных шкафов старую кофемолку, которой редко пользовались, — 115 Вт. Вы можете себе представить «Запорожец», который ехал бы по сухому песку с двигателем не в 30 кВт, а 0,3 кВт? У меня был «Запорожец» и я себе такого представить не могу. Хиви мне скажут, что я ничего не понимаю в луномобилях, что на Луне «ровер» быстро ездил по песку, оставляя глубокие колеи, лихо взбирался на горки и т.д. Я это тоже видел. Но это же кино! А я говорю «за жизнь».

Возьмите секундомер и рулетку и взбегите на один пролет лестничного марша как можно быстрее. Замерьте время, которое вам понадобилось, и высоту пролета. Затем свой вес (в кг) умножьте на высоту пролета (в метрах) и разделите на время (в секундах), и на 75. Уверен, что результат (ваша мощность в лошадиных силах) у вас будет больше единицы. И в этом нет ничего странного: любой человек без проблем может развить мощность в одну лошадиную силу, тренированные люди развивают мощность в несколько лошадиных сил, а спортсмен – и до десятка. Спросите себя: на хрена было тащить на Луну телегу массой в210 кг, т.е. в полтора раза больше, чем масса каждого астронавта, если каждый из них может длительно развивать мощность (скажем, при ходьбе) большую, чем мощность этой телеги?

Велосипедист-любитель без проблем развивает скорость 30 км/час, при скорости «луномобиля» (10 км/час) велосипедист тратит энергии столько же, сколько и при обычной неспешной ходьбе, при скорости 5 км/час – в 4 раза меньше. То есть, если бы дело действительно шло о Луне, то американские инженеры соединили бы вместе два велосипеда из титана и заставили бы астронавтов крутить педали, при этом тележка была бы в 10 раз легче «ровера», а мощность ее была бы в 10 раз больше.

Но теперь понятно, что такое сооружение не впечатлило Стенли Кубрика с его высокохудожественным вкусом, - ему требовалось показать автомобильную мощь США. Но чтобы придать этой телеге мощность хотя бы в 4 лошадиные силы, на нее нужно было грузить300 кгбатарей. Вот американские жулики и выкрутились: батарей «загрузили»30 кг, а эфир заполнили болтовней о бешенной скорости этого агрегата.

И еще по поводу пояснений хиви, что «луномобиль» при скорости свыше 10 км/час наскакивает на булыжники, и если у него колеса будут как у велосипеда, то они не выдержат динамических нагрузок. Должен сказать, что у велосипедистов, в отличие от хиви НАСА, есть головы, и они им нужны и для того, чтобы не наскакивать на скорости на булыжники.

Но, повторю, тот факт, что вместо людей в павильоне катались куколки, мне был известен.

Однако откровение, что вместо реальных астронавтов Кубрик снимал на видео, скорее всего, детей или карликов, я услышал впервые, но представленные Коноваловым доказательства этого факта были неопровержимыми. Дело в том, что при той конструкции «лунного модуля», который был, в нём не способен был поместиться тот же астронавт Армстронг в космических доспехах, тем более, он не способен был бы в модуль залезть и вылезть.

Коновалов показал и доказал, что рост тех «астронавтов», которые как бы бегают по «Луне», на полметра ниже роста того же Армстронга (180 см).

Или, к примеру, доказательства того, что когда речь идёт о «художественных» фото астронавтов на Луне, то снимались не люди, а манекены и это, видимо, уже давно обсуждается в интернете. - вот, что значит, присмотреться к деталям! А я в своё время к деталям не был так внимателен.

Ведь сколько раз я рассматривал это фото как бы астронавта Олдрина.

https://cdn-az.allevents.in/banners/8091f5a0-f725-11e8-8827-d598f5e023b6-rimg-w3583-h3583-dc999b9b-gmir.jpg

Сейчас оно уже отретушировано, а его первые варианты, появившиеся в уже умершем журнале «Лайф» явно показывали, что этот «Олдрин» строит в пятне света от прожектора. Но дело не в этом, присмотритесь, из груди у него свисает какой-то матерчатая тесьма с неким приспособлением типа карандаша или чего-то пишущего.

http://images.vfl.ru/ii/1601480945/93537fe5/31791260.jpg

Ну карандаш и карандаш – что тут такого? Но вот этот «Олдрин» как бы спрыгнул с лестницы лунного модуля как бы на поверхность Луны (а как бы первым высадившийся на Луну астронавт Армстронг его зачем-то снимал, делая массу кадров – летали на Луну селфи делать).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/AS11-40-5869_%2821648755432%29.jpg

А вот теперь присматривайтесь: этой тесьмой этот как бы «астронавт» привязан (пристёгнут) к нижней ступеньке лестницы.

http://images.vfl.ru/ii/1601481023/7f30c286/31791267.jpg

Зачем? Он же как бы держится двумя руками? А ответ только один - чтобы этот манекен ветром не сдуло.

У вас другой ответ есть?

А вот «Олдрин» всё ещё как бы спускается по лестнице.

https://elementy.ru/images/kartinka_dnya/picture_of_the_day_apolloinrealtime_1.jpg

Присмотритесь, он привязан этим ремешком к четвёртой ступеньке сверху.

И вот теперь ещё аналогичный фотокадр:

https://sxtxstate.com/wp-content/uploads/2015/02/Home-Apollo_AS11-40-58681.jpg

Астронавт Армстронг плёнки не жалел, видимо на у них там на Луне киоск рядом стоял, в котором этой 60-мм плёнкой к шведским фотоаппаратам Hasselblad торговали. Снова присмотритесь: «астронавт» снова привязан, но теперь уже к четвёртой ступеньке лестницы снизу. И привязан вот так.

http://images.vfl.ru/ii/1601481085/ab8e5665/31791274.jpg

Как вам это?

Так, что эта штуковина, может быть, и должна была обозначать нечто пишущее или иное полезное на Луне, но на самом деле этим ремешком фиксировали манекены, чтобы он не упали, пока Кубрик старательно сфотографирует эти манекены сотней дублей, чтобы потом выбрать из них самые красивые. Ведь Кубрик в молодости сначала прославился как фотограф.

Ладно, вернёмся к Коновалову.

Он дал много специфически-кинематографических фактов, из которых следует, что мне необходимо отказаться и от своей версии того, как именно эти съёмки «высадки на Луну» были скрыты от публики. Думаю, что надо согласиться с Коноваловым в том, что съёмки велись в каком-то тайном павильоне размерами в пределах 30 метров, и те, кто эти съёмки проводили вместе с Кубриком, понимали, чем они занимаются – понимали, что участвуют в афере.

Но, американцы, чёрт возьми, умеют скрывать тайну! Вот недавно наткнулся на пример, на который раньше не обращал внимания.

18 сентября 1980 года специалисты ВВС США, работавшие в ракетной шахте на полигоне в штате Арканзас, в которой стояла межконтинентальная ракета с термоядерной боеголовкой «Титан II», уронили в шахту с ракетой торцевой ключ, массой почти 1,5 кг. И ключ, набрав скорость с высоты в 20 метров, слегка пробил стенку топливного бака, который был заправлена смесью аэрозина и тетраоксида диазота. Это топливо было хорошо тем, что могло длительное время храниться в баках ракеты и обладало высокой энергетической эффективностью, однако, топливная смесь была крайне токсична и очень взрывоопасна. В истории США использование этого топлива привело к взрыву в шахтах двух ракет, в том числе и к описываемому, наиболее тяжёлому по последствиям и опасности, поскольку данная ракета несла термоядерную боеголовку мощностью 9,5 мегатонн.

Итак, топливо начало выходить наружу.

Американцы не стали мешкать – началась срочная эвакуация не только военнослужащих, но нескольких близлежащих городков. Рано утром следующего дня, 370 тонн воды, залитой в шахту системой пожаротушения, перестали помогать, пары ракетного топлива взорвались, 740-тонная крыша ракетной шахты взлетела на 100 метров вверх. Позже, в 200 метрах от шахты была обнаружена и термоядерная боеголовка, но предохранители сработали - соединяющая ядерную взрывчатку взрывом простая взрывчатка не детонировала. Погиб всего один человек и 20 пострадали.

И знали об этом несколько тысяч, если не десятков тысяч человек, но они хранили глухое молчание 20 лет! Знали об этом и СМИ США!

А ведь случай был не бог весть какой страшный, чтобы так уж позорить США, и СМИ Америки как-бы страшно свободные и гоняются за сенсациями, тем не менее, только 18 февраля 2000 года о происшествии стало известно общественности – правительство США рассекретило его и разрешила о нём рассказывать прессе и очевидцам.

Но если американцы свято хранят тайны даже о таких пустяках, то что стоило сохранить тайну о деталях аферы «высадки на Луну» в кино-съёмочной группе, численность человек в 20-30?

Кстати, сам Кубрик-то тайну не хранил, и поэтому, судя по деталям своей кончины, умер далеко не своей смертью.