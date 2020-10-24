ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения...

Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, во многих государствах наблюдается взрывной рост случаев коронавируса, что ведёт к повышенной нагрузке на больницы и отделения реанимации. В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.

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Мы как-то восприняли упреки ковид-диссидентов в чрезмерном внимании к данной эпидемии - подумаешь, умерло миллион по всему миру, от рака больше умирает...

Но вот погибших в мире уже за миллион перевалило аж на 150 тысяч, 42 миллиона перенесли заражение.

Россия с полутора миллионами зараженных - первая в Европе, и 25,5 тысяч умерших не дают повода гордиться низкой смертностью, как весной - мы по числу погибших теперь пятые в Европе.

Что при этом делать, начальство откровенно не знает. Экспериментировать, как весной, уже боязно - и экономика от экспериментов сильно пострадала, и люди близки к бешенству.

Народный оберег - маска почти не работает, перчатки бессмысленными назвал не только я весной, но и главный эпидемиолог Минздрава позавчера. С вакциной, похоже, назревает крупный скандал - я тут намедни в прямом эфире назвал ее "скорее ветеринарным препаратом", но на меня сразу все зашикали - на святое нельзя покушаться...

«Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», — признают в Центре Гамалеи.

Как-то не обнадеживающе, не духоподъемно. Но при этом продолжается третья фаза клинических испытаний, в ней принимают участие 40 тыс. добровольцев.

Раньше сначала испытывали на животных...

А.Б.