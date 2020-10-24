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Московский листок

ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения...

Опубликовано 24.10.2020 в разделе комментариев 13

медицина бюрократия лекарства коронавирус
ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения...

Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, во многих государствах наблюдается взрывной рост случаев коронавируса, что ведёт к повышенной нагрузке на больницы и отделения реанимации. В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.

***

Мы как-то восприняли упреки ковид-диссидентов в чрезмерном внимании к данной эпидемии - подумаешь, умерло миллион по всему миру, от рака больше умирает...

Но вот погибших в мире уже за миллион перевалило аж на 150 тысяч, 42 миллиона перенесли заражение. 

Россия с полутора миллионами зараженных - первая в Европе, и 25,5 тысяч умерших не дают повода гордиться низкой смертностью, как весной - мы по числу погибших теперь пятые в Европе.

Что при этом делать, начальство откровенно не знает. Экспериментировать, как весной, уже боязно - и экономика от экспериментов сильно пострадала, и люди близки к бешенству. 

Народный оберег - маска почти не работает, перчатки бессмысленными назвал не только я весной, но и главный эпидемиолог Минздрава позавчера. С вакциной, похоже, назревает крупный скандал - я тут намедни в прямом эфире назвал ее "скорее ветеринарным препаратом", но на меня сразу все зашикали - на святое нельзя покушаться...

«Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», — признают в Центре Гамалеи.

Как-то не обнадеживающе, не духоподъемно. Но при этом продолжается третья фаза клинических испытаний, в ней принимают участие 40 тыс. добровольцев.

Раньше сначала испытывали на животных...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: Можно заявить о "пандемии" герпеса или туберкулеза ,ну что там еще у любого человеа
хахахахахахахахаха написал 26.10.2020 01:19
Дебил, а при чем тут пневмококк? Люди умирают от пневмонита, вызванного вирусом Ковид-19.
Да, и эпипдемия туберкулеза сейчас идет во многих странах, включая сюда РФ. И чему ты удивляешься? Не знал? Ну так ты много, ченго не знаешь.
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(без названия)
Серый 2 написал 25.10.2020 07:24
Предупреждать НАДО тех, кто способен ДУМАТЬ, для ТЕХ, кто 20 лет подряд выбирает сказочного, в этом смысла НЕТ!
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(без названия)
стоик7777 написал 24.10.2020 19:03
Коронавирус это заговор жидомасонов! Вирус распространяется через вышки 5G! Цель заговорщиков это сократить население планеты земля!
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Медбрат|у
Ляксеич написал 24.10.2020 18:34
А Вы даже не знаете, что такое " общее инфицирование "? Ночные горшки- ваша специализация....Вперед!
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Шолом
Пинхас Кац написал 24.10.2020 18:28
Все живы? Как ваше здоровье? Меньше народа больше кислорода для моего народа!
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Можно заявить о "пандемии" герпеса или туберкулеза ,ну что там еще у любого человеа
НЕ ВОЗ написал 24.10.2020 13:02
Умирают не от ковида а от атипичной пневмонии вызванной ковидом.Так активировать пневмокок может не только ковид.PS откуда 5,5% именно от ковид?
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Re: Re: Лучше бы не обращали пристального внимания, как в Швеции
Рядовой Очевидности написал 24.10.2020 12:36
Зря обзываешся. На финал, то есть когда законяится ковидобесие, будет одинаковое количество умерших, но в Швеции вымрут больные и старые, а в мире одинаковое количество людей всех возрастов и здоровья, что несправедливо. Я слежу за своим здоровьем, а какой-нибудь диабетик выживет или жиртрест. Опять же, гены. Природа отбраковывает сама, так зачем ей мешать, и наконец мы не знаем, а что там после. Никто и никогда не возвращался, так пусть умирают слабые здоровьем.
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Почему-то забыли,что эта "пандемия"
есть самый обыкновенный фашизм написал 24.10.2020 11:50
И эрэфия самое обыкновенное фашистское государство.
А здесь все разговорчики о масочках и вакцинах.
Стыдно о такой хр.ени серьезно говорить.
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Re: Re: Re: педалирование последствий, а не причины
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 09:05
Так онит на всем зарабатывают, им для этого эпидемия не нужна.
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Re: чем хомяки рашки отличаются от животных?
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 09:04
Наличием разума, но не все.
Ты можешь не заморачиваться.
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Re: педалирование последствий, а не причины
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 08:31
Да, это жыдокоммерсанты подливают ковид детям в кефир и старикам в судно. А на самом деле никакого ковида нет, обычный сезонный грипп, правда, летом и умирают от него часто, а так грипп и грипп. Когда все, кто надо, передохнут, грипп закончится.
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Re: Лучше бы не обращали пристального внимания, как в Швеции
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 08:27
Да, конечно, надо как в Швеции: заболевших на 1 миллион даже чуть больше, чем в России, а умерших 5,5 процентов против 1,7 в РФ. Тогда б больше дураков вроде тебя подохло.
Но ведь жизнь несправедлива - умрут как раз нормальные, а дураки выживут.
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(без названия)
Рядовой Очевидности написал 24.10.2020 06:07
Лучше бы не обращали пристального внимания, как в Швеции. Смерть легкая, течение болезни привычное, как грипп, и зачем лохматить бабушку? Людей очень много на планете, умирают слабые, разговор ни о чем. Просто мир однополярный и во главе недоразвитый Дональд, поэтому мир не в адеквате.
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