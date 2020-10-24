ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения...

Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По словам Гебрейесуса, во многих государствах наблюдается взрывной рост случаев коронавируса, что ведёт к повышенной нагрузке на больницы и отделения реанимации. В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.
***
Мы как-то восприняли упреки ковид-диссидентов в чрезмерном внимании к данной эпидемии - подумаешь, умерло миллион по всему миру, от рака больше умирает...
Но вот погибших в мире уже за миллион перевалило аж на 150 тысяч, 42 миллиона перенесли заражение.
Россия с полутора миллионами зараженных - первая в Европе, и 25,5 тысяч умерших не дают повода гордиться низкой смертностью, как весной - мы по числу погибших теперь пятые в Европе.
Что при этом делать, начальство откровенно не знает. Экспериментировать, как весной, уже боязно - и экономика от экспериментов сильно пострадала, и люди близки к бешенству.
Народный оберег - маска почти не работает, перчатки бессмысленными назвал не только я весной, но и главный эпидемиолог Минздрава позавчера. С вакциной, похоже, назревает крупный скандал - я тут намедни в прямом эфире назвал ее "скорее ветеринарным препаратом", но на меня сразу все зашикали - на святое нельзя покушаться...
«Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», — признают в Центре Гамалеи.
Как-то не обнадеживающе, не духоподъемно. Но при этом продолжается третья фаза клинических испытаний, в ней принимают участие 40 тыс. добровольцев.
Раньше сначала испытывали на животных...
А.Б.
|
|
хахахахахахахахаха написал 26.10.2020 01:19
Да, и эпипдемия туберкулеза сейчас идет во многих странах, включая сюда РФ. И чему ты удивляешься? Не знал? Ну так ты много, ченго не знаешь.
Серый 2 написал 25.10.2020 07:24
стоик7777 написал 24.10.2020 19:03
Ляксеич написал 24.10.2020 18:34
Пинхас Кац написал 24.10.2020 18:28
НЕ ВОЗ написал 24.10.2020 13:02
Рядовой Очевидности написал 24.10.2020 12:36
есть самый обыкновенный фашизм написал 24.10.2020 11:50
А здесь все разговорчики о масочках и вакцинах.
Стыдно о такой хр.ени серьезно говорить.
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 09:05
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 09:04
Ты можешь не заморачиваться.
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 08:31
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 08:27
Но ведь жизнь несправедлива - умрут как раз нормальные, а дураки выживут.
Рядовой Очевидности написал 24.10.2020 06:07