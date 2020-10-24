Не обращайте внимания, ковид скоро пройдет сам по себе...

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом нового типа в России, сообщает ТАСС. Как объяснил специалист, обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. По этой причине «первая декада ноября должна расставить все по своим местам», когда наступит стабилизация процесса.
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И сколько ж мы таких прогнозов слышали с весны?
Вот-вот к началу мая эпидемия пойдет на спад; вот-вот начнется летнее тепло, и мы про пандемию вообще забудем; вот уж до осени точно завершится...
И все прогнозы "специалистов" схожи в одном - эпидемия пройдет сама собой, по неизвестным пока причинам. Ну просто обязана пройти... Ага.
На днях спад эпидпроцесса уже прогнозировали учОные из ВШЭ имени Плеханова (там теперь вся правильная наука происходит) - экономистя, изучая статистику, пришли к выводу, что эпидемия самоликвидируется уже к началу ноября - видимо, аккурат к Дню народного единства. Или к началу массовых продаж вакцины населению в конце ноября.
Теперь вот ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора поделючился, и тоже "изучая статистику". Никаких реальных исследований, биохимических или иммунологических, только аналогии в статистических данных.
Ну так известно: все, кто хоть раз ел огурцы, либо уже умерли, либо обязательно умрут в будущем. Может, и тут виновата смертельная опасность огурцов?
И вот на основании такой статистики наши власти и выстраивают свою тактику и стратегию в борьбе с коронавирусом. А больше у них ничего и нет. Кроме святой убежденности, что со временем коронавирус ослабнет, и будет убивать меньше.
ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения...
Хотя весной смертность от ковида в России была меньше 1 процента, и мы даже гордились успехами своей медицины, а теперь вот смертность уже 1,73%, 25 500 умерших... Но на такую статистику можно ведь не обращать особого внимания?
А.Б.
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Ага,жди от фашистов бесплатного сыра написал 25.10.2020 13:07
в общественном транспорте написал 24.10.2020 17:13
Маски полностью бесплатны должны быть, а если люди за них платят, то они экономят и используют их по много раз, т.е. СОБИРАЮТ и ХРАНЯТ вирусы!
Перчатки не особо важны, к тому же дублируются антисептиками, которые уже бесплатны в метро. Таким образом, перчатки можно продавать по себестоимости. Антисептики должны быть бесплатны и доступны на каждой остановке любого транспорта.
Вот что могут сделать региональные власти для приостановки пандемии. За публичные сомнения в короновирусе штрафовать, при рецидивах помещать в психушку.
Сов ОК написал 24.10.2020 13:40
Крокодил24.10.20 написал 24.10.2020 13:04
Поэтому расслабьтесь, повышайте иммунитет, а там как карты лягут.
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 10:55