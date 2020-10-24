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Московский листок

Не обращайте внимания, ковид скоро пройдет сам по себе...

Опубликовано 24.10.2020 в разделе комментариев 5

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Не обращайте внимания, ковид скоро пройдет сам по себе...

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом нового типа в России, сообщает ТАСС. Как объяснил специалист, обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. По этой причине «первая декада ноября должна расставить все по своим местам», когда наступит стабилизация процесса.

***

И сколько ж мы таких прогнозов слышали с весны?

Вот-вот к началу мая эпидемия пойдет на спад; вот-вот начнется летнее тепло, и мы про пандемию вообще забудем; вот уж до осени точно завершится...

И все прогнозы "специалистов" схожи в одном - эпидемия пройдет сама собой, по неизвестным пока причинам. Ну просто обязана пройти... Ага.

На днях спад эпидпроцесса уже прогнозировали учОные из ВШЭ имени Плеханова (там теперь вся правильная наука происходит) - экономистя, изучая статистику, пришли к выводу, что эпидемия самоликвидируется уже к началу ноября - видимо, аккурат к Дню народного единства. Или к началу массовых продаж вакцины населению в конце ноября.

Теперь вот ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора поделючился, и тоже "изучая статистику".  Никаких реальных исследований, биохимических или иммунологических, только аналогии в статистических данных.

Ну так известно: все, кто хоть раз ел огурцы, либо уже умерли, либо обязательно умрут в будущем. Может, и тут виновата смертельная опасность огурцов?

И вот на основании такой статистики наши власти и выстраивают свою тактику и стратегию в борьбе с коронавирусом. А больше у них ничего и нет. Кроме святой убежденности, что со временем коронавирус ослабнет, и будет убивать меньше.

ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения... 

Хотя весной смертность от ковида в России была меньше 1 процента, и мы даже гордились успехами своей медицины, а теперь вот смертность уже 1,73%, 25 500 умерших... Но на такую статистику можно ведь не обращать особого внимания?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: бесплатно раздавать пасссажирам СИЗ
Ага,жди от фашистов бесплатного сыра написал 25.10.2020 13:07
=
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бесплатно раздавать пасссажирам СИЗ
в общественном транспорте написал 24.10.2020 17:13
Вот главная задача. Принудить региональные власти не наживаться на масках/перчатках, а обеспечивать ими пассажиров.
Маски полностью бесплатны должны быть, а если люди за них платят, то они экономят и используют их по много раз, т.е. СОБИРАЮТ и ХРАНЯТ вирусы!
Перчатки не особо важны, к тому же дублируются антисептиками, которые уже бесплатны в метро. Таким образом, перчатки можно продавать по себестоимости. Антисептики должны быть бесплатны и доступны на каждой остановке любого транспорта.
Вот что могут сделать региональные власти для приостановки пандемии. За публичные сомнения в короновирусе штрафовать, при рецидивах помещать в психушку.
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(без названия)
Сов ОК написал 24.10.2020 13:40
Когда переболеет около половины населения, то приблизится стадный иммунитет и волна эпидемии пойдет на спад. Только иммунитет временный и в дальнейшем возможны новые волны. Если с вакциной получится ерунда, то через несколько таких волн генетически восприимчивая часть населения вымрет и этот коронавирус станет эндемичным.
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Грипп, ВИЧ, Гепатит, ковид это массовые болезни которые сейчас играют первые роли
Крокодил24.10.20 написал 24.10.2020 13:04
Чуму, холеру, оспу медики победили, а выше названные болезни медикам не по зубам. Не будет никакой всепобеждающей вакцины, медицинская наука до этого не доросла. Проблема должна решаться на уровне корректировки генного аппарат человека. Как, здесь много вариантов?
Поэтому расслабьтесь, повышайте иммунитет, а там как карты лягут.
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Re: говорилось уже - 03.11.20 финал актуальности темы
хахахахахахахахаха написал 24.10.2020 10:55
Ага. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века
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