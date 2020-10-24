Не обращайте внимания, ковид скоро пройдет сам по себе...

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом нового типа в России, сообщает ТАСС. Как объяснил специалист, обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. По этой причине «первая декада ноября должна расставить все по своим местам», когда наступит стабилизация процесса.

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И сколько ж мы таких прогнозов слышали с весны?

Вот-вот к началу мая эпидемия пойдет на спад; вот-вот начнется летнее тепло, и мы про пандемию вообще забудем; вот уж до осени точно завершится...

И все прогнозы "специалистов" схожи в одном - эпидемия пройдет сама собой, по неизвестным пока причинам. Ну просто обязана пройти... Ага.

На днях спад эпидпроцесса уже прогнозировали учОные из ВШЭ имени Плеханова (там теперь вся правильная наука происходит) - экономистя, изучая статистику, пришли к выводу, что эпидемия самоликвидируется уже к началу ноября - видимо, аккурат к Дню народного единства. Или к началу массовых продаж вакцины населению в конце ноября.

Теперь вот ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора поделючился, и тоже "изучая статистику". Никаких реальных исследований, биохимических или иммунологических, только аналогии в статистических данных.

Ну так известно: все, кто хоть раз ел огурцы, либо уже умерли, либо обязательно умрут в будущем. Может, и тут виновата смертельная опасность огурцов?

И вот на основании такой статистики наши власти и выстраивают свою тактику и стратегию в борьбе с коронавирусом. А больше у них ничего и нет. Кроме святой убежденности, что со временем коронавирус ослабнет, и будет убивать меньше.

ВОЗ предупреждает, а у нас без предупреждения...

Хотя весной смертность от ковида в России была меньше 1 процента, и мы даже гордились успехами своей медицины, а теперь вот смертность уже 1,73%, 25 500 умерших... Но на такую статистику можно ведь не обращать особого внимания?

А.Б.