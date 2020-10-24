Путин о потере смысла правящими классами и о том, как Родина стала чудовищем

Выступая перед членами международного Валдайского клуба, Президент Путин, видимо, не желая быть банальным, затронул философские и мировоззренческие вопросы. В частности Путин заявил, что человечество «столкнулось с утратой ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите — миссии человека на планете Земля».
«Такой кризис – по словам Путина, не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей».
При этом всё остальное выступление Путина было как раз демонстрацией неспособности определить ориентиры, вернуть смысл и цели происходящему.
Кто бы объяснил Путину, что его крылатые ракеты с ядерными двигателями, религиозные скрепы и традиционные ценности, с которыми он носится, как дурень с писаной торбой – являются полной бессмыслицей. Зачем ещё эти летающие чернобыли? Чтобы Родину защищать?
Тогда уж, извините за откровенный вопрос, который возникает сам собой, раз мы тут смыслы жизни и новые ориентиры ищем. А зачем Родину защищать? Родина превратилась в чудовище, требующее от человека регулярно оплачивать ипотеку до конца дней своих. Если бы какая-то умная американская ракета спалила информационные базы с данными банков и избавила людей от необходимости платить по кредитам, то на улицах начался бы фестиваль свободы, а ракете поставили бы памятники в центрах городов, как когда-то ставили памятники Ленину.
Сказанное, конечно, касается не только России, но и всего мира. Капитализм сгнил, потерял всякий смысл, а правящим классам нечего предложить людям кроме страданий не понятно во имя чего. Так как совокупный капитал давно уже не оборачивается и не приносит прибыли, ради которой этот политико-экономический строй существует, то деньги теперь просто рисуют, нажимая на клавиши компьютера, записывая затем всё нарисованное в долг, который давно стал бессмысленным.
|
|
Контргайка написал 26.10.2020 10:26
между прочим написал 25.10.2020 20:16
Сказки про восстание роботов придумывают как раз те, кто понимает, что массовое их внедрение разрушает из производственные отношения.
меня тошнит написал 25.10.2020 19:50
между прочим написал 25.10.2020 19:20
Выход из кризиса без смены производственных отношений невозможен.
Однако, речь идет не о переходе к социалистическим или коммунистическим производственным отношениям, а о совершенно новых производственных отношениях. Социалистические или коммунистические производственные отношения суть усовершенствование капиталистических производственных отношений и имеют они ту же цель, а именно оптимизацию использования массового однообразного труда рабочих.
По поводу автора. Ясно, что он либерал. Ясно что ему нравится капитализм, иначе бы он не писал, что сегодняшний капитализм неправильный и потому плохой. На самом деле, сегодня капитализм чем более правильный тем более плохой. Печатание денег как раз дает возможность инвестировать в высокие технологии и кормить людей, которые не нужны у станка, не разрушая систему. Если большинство продукта производят автоматы, то этот продукт нужно раздавать либо бесплатно, разрушая систему, либо предварительно напечатав и раздав деньги. Ясно что ему не нравится прогресс как всякому современному либералу и стороннику капитализма, иначе бы он е поливал грязью интересный эксперимент по созданию крылатой ракеты с ядерным двигателем.
дукакий написал 25.10.2020 17:55
------------
нихера нипонял
Китай знает, НАУКУ+*****, БЕЗОШИБОЧНО ТОКА сами знай работайт
стоик7275 написал 25.10.2020 16:30
Всякому овощу... написал 25.10.2020 15:29
мы-все-умре написал 25.10.2020 13:26
Это работа за деньги.
Не из-под палки и не "за идею", а именно за деньги.
Кто работает за деньги, не возражает против этого, но при этом проклинает капитализм - тот жалкий лицемер и болтун. Если ты не хочешь работать бесплатно, то ты за капитализм, даже если ты это отрицаешь.
А всем брехунам, которые брешут - "никакой прибыли нет, просто рисуют деньги" - предлагаю взять и нарисовать денег хоть сколько-нибудь. Есть в соцсетях такой клоун "волобуев", который только об этом и постит. Примерно то же самое проповедует балбес по фамилии Стариков. Я до сих пор не понимаю, почему эти волобуевы и стариковы не нарисовали себе триллион-другой, на карманные расходы. И чего вообще Россия нефть продает? Нарисовали бы денег, а нефть оставили бы себе.
158 написал 25.10.2020 08:59
ЮН написал 25.10.2020 07:43
Серый 2 написал 25.10.2020 07:13
!!-TAKIAVOTIOT!!!&&& написал 25.10.2020 02:11
- То таки, а взять книжку "С Платонова" "После Коммунизма", прочитать, подумать... Таки или думалка уже совсем отпала? То таки да-аа?
Другое дело, что 95 процентов тех человекообразин, таик которые называют себя Коммунистами - это таик такое дубье, что свет еще не видывал! путают теорию и идеологию, материальное и идеальное и нияху никогда понять таки не способны - то таки да...
простой полицейский опер, у которого написал 25.10.2020 00:22
.
Для путинских троллей сразу поясняю, что отсутствие стратегического мышления - это когда человек решает проблемы, создавая при этом проблемы еще более трудноразрешимые.
.
Чтобы агентура ФСБ не подняла сразу вой, сообщу коротко: после 20 лет пребывания у власти этого ничтожества зарплаты и пенсии в России в 10 раз меньше, чем на Западе.
.
Это делает неизбежной разборку в России, в которой погибнут миллионы.
А если взорвется какой-нибудь атомный реактор из 33-х существующих в России или ядерная бомба из 44 тысяч ядерных зарядов, то погибнут все (включая путинских троллей, которые гадят за 3 тыс. руб. в мес. на этом форуме)
Трикстер написал 24.10.2020 23:25
"...хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно:
как бы не простудиться на ваших похоронах".
И это говорит офицер КГБ СССР.
Интересно, на какой уровень умственной дегенерации рассчитаны
подобные пошлые шутки.
Вин Тик написал 24.10.2020 23:02
================
Как редко встречаются люди, верно понимающие историческую ситуацию: не сам капиталистический способ производства виноват в бедствиях современных людей - а УПРАВЛЕНИЕ этим способом производства КЛАССОМ БУРЖУАЗИИ. Это совершенно ленинская постановка вопроса! Когда ему озабоченные КАПИТАЛИЗМОМ нэпа высказывали свои опасения, он отвечал: пока власть ПРОЛЕТАРСКАЯ, никакой капитализм нам не страшен.
.
Однако следует ясно понимать и другое: никакой капитализм - даже под управлением пролетариата - не даст полного преодоления ОТЧУЖДЕНИЯ ТРУДА, уничтожения самогоО полетаризма как необходимости превращать свою рабсилу в товар и затем продавать ее хозяину средств производства - нанимателю труда. Преодоление возможно только при КОММУНИЗМЕ. Именно поэтому Ленин говорил также: из России нэповской будет Россия социалистическая! Имея в виду под социализмом уже не социальное государство, достигаемое при государственном капитализме через соответствующее управление прибылью и госбюджетом, направленном своей прибылью "на пользу народу", а КОММУНИЗМ ПЕРВОЙ ФАЗЫ.
.
Коммунисты НЕ ЗНАЮТ сегодня (пример - Китай), как ПО НАУКЕ. БЕЗОШИБОЧНО перейти от госкапитализма, т.е. от социального государства, к коммунизму первой фазы. Потому что у коммунистов НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕОРИИ. Теории, о необходимости которой перед смертью сказал даже Сталин. Только поэтому ТОЛКОВЫЕ коммунисты не должны ПОКА отбрасывать капиталистический способ производства напрочь. Выработается теория - тут и наступит конец капитализму. Как буржуйскому, так и пролетарскому.
О будущем написал 24.10.2020 21:58
Долой Зеленску написал 24.10.2020 21:33
Лысый карлик. написал 24.10.2020 18:36
просвещаем непросвещенных написал 24.10.2020 18:08
Кто,например,"ориентирует" российский олигархат на перегон всей выручки за халявные ресурсы-на запад,
====================
Халявный ресурс - это ты, бестолочь. И если кто-то держит деньги не в российских банках, а в иностранных, то только дурак не понимает - почему. Ты ведь тоже, если у тебя есть деньги, вложишь их в тот банк, где лучшие условия. Только не надо рассказывать сказок, что ты потратишь деньги на нужды бедных и малоимущих граждан, или на мировую революцию. Потому что коммунисты бывают только на словах, а на деле их не бывает. Если ты не делишься деньгами с первым встречным бомжом, если ты не согласен вкалывать бесплатно, то ты убежденный антикоммунист, даже если клянешься в верности Марксу и Ленину. И от олигарха ты отличаешься только количеством денег, но не отношением к ним.
просвещаем непросвещенных написал 24.10.2020 16:58
Это работа за деньги.
Не из-под палки и не "за идею", а именно за деньги.
Кто работает за деньги, не возражает против этого, но при этом проклинает капитализм - тот жалкий лицемер и болтун. Если ты не хочешь работать бесплатно, то ты за капитализм, даже если ты это отрицаешь.
А всем брехунам, которые брешут - "никакой прибыли нет, просто рисуют деньги" - предлагаю взять и нарисовать денег хоть сколько-нибудь. Есть в соцсетях такой клоун "волобуев", который только об этом и постит. Примерно то же самое проповедует балбес по фамилии Стариков. Я до сих пор не понимаю, почему эти волобуевы и стариковы не нарисовали себе триллион-другой, на карманные расходы. И чего вообще Россия нефть продает? Нарисовали бы денег, а нефть оставили бы себе.