Путин о потере смысла правящими классами и о том, как Родина стала чудовищем

Выступая перед членами международного Валдайского клуба, Президент Путин, видимо, не желая быть банальным, затронул философские и мировоззренческие вопросы. В частности Путин заявил, что человечество «столкнулось с утратой ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите — миссии человека на планете Земля».

«Такой кризис – по словам Путина, не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей».

При этом всё остальное выступление Путина было как раз демонстрацией неспособности определить ориентиры, вернуть смысл и цели происходящему.

Кто бы объяснил Путину, что его крылатые ракеты с ядерными двигателями, религиозные скрепы и традиционные ценности, с которыми он носится, как дурень с писаной торбой – являются полной бессмыслицей. Зачем ещё эти летающие чернобыли? Чтобы Родину защищать?

Тогда уж, извините за откровенный вопрос, который возникает сам собой, раз мы тут смыслы жизни и новые ориентиры ищем. А зачем Родину защищать? Родина превратилась в чудовище, требующее от человека регулярно оплачивать ипотеку до конца дней своих. Если бы какая-то умная американская ракета спалила информационные базы с данными банков и избавила людей от необходимости платить по кредитам, то на улицах начался бы фестиваль свободы, а ракете поставили бы памятники в центрах городов, как когда-то ставили памятники Ленину.

Сказанное, конечно, касается не только России, но и всего мира. Капитализм сгнил, потерял всякий смысл, а правящим классам нечего предложить людям кроме страданий не понятно во имя чего. Так как совокупный капитал давно уже не оборачивается и не приносит прибыли, ради которой этот политико-экономический строй существует, то деньги теперь просто рисуют, нажимая на клавиши компьютера, записывая затем всё нарисованное в долг, который давно стал бессмысленным.