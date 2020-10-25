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Московский листок

Авиастроитель Харченко задержан на Красной площади

Опубликовано 25.10.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 2

жкх жилье закон
Авиастроитель Харченко задержан на Красной площади

24 октября 2020 года на Красной площади был задержан авиастроитель Георгий Харченко.

Житель дома № 9 по 9-й улице Соколиной Горы. В сентябре семья Харченко была выселена на улицу судебными приставами из своего жилья, выселена во время нахождения Георгия Ивановича в больнице после операции, а его сына, Данила Харченко, на работе. Группа приставов без всякого уведомления прибыла 14 сентября в квартиру Харченко, квартира была ими вскрыта и поставлена на сигнализацию. Вещи семьи остались за опечатанной дверью, а некоторые из них, как выяснилось позже (ряд документов и 9 тысяч рублей) и вовсе пропали.

Георгий Иванович получил своё жильё от авиамоторного завода «Салют», прожил в доме более 17 лет. После многолетней борьбы, когда салютовцев собирались выселять на улицу массово, Департамент, всё-таки, право жильцов этого дома на соцнайм и получение нового жилья признал, большинство салютовцев получили квартиры, а на последних оставшихся семьях (в том числе, и на семье Харченко), видимо, решили сэкономить.

Георгий Харченко стоял На Красной площади с чистым листом. Через несколько минут был задержан сотрудниками полиции ОВД Китай-город. Сейчас Харченко находится в отделении полиции.



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Всего комментариев к статье: 2
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С чистым листом
Прямо по совецкому написал 25.10.2020 09:55
Анекдоту. А что писать, и так все ясно.
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(без названия)
м написал 25.10.2020 05:20
Чистый лист для путинских полицаев. наверное, тоже "экстремистский лозунг"...
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