О чём этот фильм? Да ни о чём!..

Была в программе ММКФ и другая картина, затрагивающая кубинскую тематику. Точнее, так написано в фестивальном каталоге, а аннотациям нужно верить далеко не всегда.



Забавно, что если сауперовское объяснение в любви к Кубе победило на Sundance, то лента «Вполголоса» Хайди Хассан и Патриции Перес ухитрилась получить Гран-При другого престижного документального кинофестиваля - IDFA, но смотреть вторую ленту сразу после первой было выше моих сил, хотя уйти с половины фильма было бы неспортивно.

И Хассан, и Перес - этнические кубинки, эмигрировавшие с Кубы в Европу, картина открывается их детскими фотографиями в пионерских галстуках, больше с Кубой ничего не связывает ни самих режиссёрок (обычно избегаю писать феминитивами, но здесь именно режиссёрки, они сами это педалируют), ни их произведение. Собственно говоря, его и фильмом назвать сложно - за кадром загробным голосом зачитывается исповедальная переписка двух подруг, - одна из которых пишет из Испании, другая из Швейцарии, - проиллюстрированная неким видеорядом.

Пишу «неким», потому что, хоть убей, из полуторачасового хронометража не могу вспомнить ни одного кадра. Сами авторы (авторки!) определяют жанр своего опуса как «интимный дневник-переписка», забывая о том, что интим на то и интим, что предназначен для двоих, а не для широкого слушателя. Строго говоря, и нарратив недалеко ушёл от видеоряда - больше похоже не на интимный дневник, а на бормотание.

О причине эмиграции сказано впроброс - мол, «будущее показалось клаустрофобичным», понимай как знаешь. Больше корреспондентки к теме исторической Родины не возвращаются, поглощённые своими частными, да и интимными - в прямом смысле слова - проблемами. После получаса рассуждений о совершённом аборте, одновременном оргазме и нерегулярных месячных с прежним вниманием следить за закадровым текстом уже как-то не получалось, - да простят меня авторки Хайди Хассан и Патриция Перес. Ни чужую интимную переписку, ни чужой календарь месячных читать не имею привычки.



Как говорилось в известной советской пародии на Эльдара Рязанова, ведшего «Кинопанораму», - «О чём этот фильм? Да ни о чём!...»