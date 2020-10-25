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Московский листок

О чём этот фильм? Да ни о чём!..

Опубликовано 25.10.2020 автором в разделе комментариев 6

кино москва митина
О чём этот фильм? Да ни о чём!..

Была в программе ММКФ и другая картина, затрагивающая кубинскую тематику. Точнее, так написано в фестивальном каталоге, а аннотациям нужно верить далеко не всегда.

Забавно, что если сауперовское объяснение в любви к Кубе победило на Sundance, то лента «Вполголоса» Хайди Хассан и Патриции Перес ухитрилась получить Гран-При другого престижного документального кинофестиваля   -   IDFA, но смотреть вторую ленту сразу после первой было выше моих сил, хотя уйти с половины фильма было бы неспортивно.

И Хассан, и Перес   -   этнические кубинки, эмигрировавшие с Кубы в Европу, картина открывается их детскими фотографиями в пионерских галстуках, больше с Кубой ничего не связывает ни самих режиссёрок (обычно избегаю писать феминитивами, но здесь именно режиссёрки, они сами это педалируют), ни их произведение. Собственно говоря, его и фильмом назвать сложно   -   за кадром загробным голосом зачитывается исповедальная переписка двух подруг,   -   одна из которых пишет из Испании, другая из Швейцарии,   -   проиллюстрированная неким видеорядом.

Пишу «неким», потому что, хоть убей, из полуторачасового хронометража не могу вспомнить ни одного кадра.  Сами авторы (авторки!) определяют жанр своего опуса как «интимный дневник-переписка», забывая о том, что интим на то и интим, что предназначен для двоих, а не для широкого слушателя. Строго говоря, и нарратив недалеко ушёл от видеоряда   -   больше похоже не на интимный дневник, а на бормотание.

О причине эмиграции сказано впроброс   -   мол, «будущее показалось клаустрофобичным», понимай как знаешь. Больше корреспондентки к теме исторической Родины не возвращаются, поглощённые своими частными, да и интимными   -   в прямом смысле слова   -   проблемами. После получаса рассуждений о совершённом аборте, одновременном оргазме и нерегулярных месячных с прежним вниманием следить за закадровым текстом уже как-то не получалось,   -   да простят меня авторки Хайди Хассан и Патриция Перес.  Ни чужую интимную переписку, ни чужой календарь месячных читать не имею привычки.

Как говорилось в известной советской пародии на Эльдара Рязанова, ведшего «Кинопанораму»,   -   «О чём этот фильм? Да ни о чём!...»



Рейтинг:   4.23,  Голосов: 13
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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Героям Слава
ант написал 25.10.2020 19:12
Давайте почтим память защитников Арцаха минутой молчания!?
-------------------------
А что, Арцах уже победил? Вот когда возвратите себе Арцах, тогда можно награждать героев и поминать павших. А то перепьетесь раньше времени.
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Героям Слава
Арцаху Слава написал 25.10.2020 18:17
Давайте почтим память защитников Арцаха минутой молчания!?
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(без названия)
луди написал 25.10.2020 15:56
не смотрите худофильмы и не читайте худоромАны
атажэ не смотрите токи-свихнутых
-
и будите здоровееее
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(без названия)
мвд написал 25.10.2020 14:46
а езжай-ка ты мать на кубу жить
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Диагноз
Шарите написал 25.10.2020 08:17
Ютубный объелся таблеток для похудения в сортире самолета и впал в кому
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Мир в зеркале ММКФ
Аналитик написал 25.10.2020 06:06
Президент Путин, видимо, не желая быть банальным, затронул философские и мировоззренческие вопросы. В частности Путин заявил, что человечество &#171;столкнулось с утратой ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите &#8212; миссии человека на планете Земля&#187;
Он об этом фильме и многом другом....
Эпидемия бессмысленности, которая также называется Ковид.....
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