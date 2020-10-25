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Московский листок

"Кто о чём, а мы про Украину"

Опубликовано 25.10.2020 в разделе комментариев 3

Украина, Крым, вода, война - Анатолий Баранов в гостях у Сергея Веселовского.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 10
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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: и лично Его!
Целую нежно и ласково написал 25.10.2020 17:16
Название это набор букв, а самосознание народа таково, что лидер это все, мимо не пройдешь, на кривой козе не объедешь. И так в каждом уголке нашей необъятной Родины. Было, есть и будет. Казалось бы, коммунисты дали людям все - образование, электричество, свободу, но свинья грязь найдет и сами люди, самостоятельно возвысят до безобразия и начнут бить баклуши. Скрепы.
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Re: и лично Его!
хахахахахахахахаха написал 25.10.2020 11:07
"Его" с заглавной буквы, правильно. Надо только уточнить - царь он или уже бог?
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(без названия)
Unless you want написал 25.10.2020 10:41
Зачем вы издеваетесь на хорошим человеком? Никак не возьму в толк, с самого начала своего публичного появления и по сию пору человек безупречен, нет упреков в сфере любви к России и русскому народу. Ошибки имеются у всех, но Владимир Владимирович Путин их исправляет незамедлительно, но по отношению к самому святому, к Родине, к Отечеству, к народу своему - великолепен и честен, свят и благообразен.
Вдумайтесь, когда было хоть одно деяние, хоть даже намек на деяние против воли народа, с учетом, конешно, реального состояния дел в отечестве Вся Россия?
От каждого по православным способностям, каждому по православному положению.
Как потопали, так и полопали, если народ не вытягивает экономических новаторств настоящего лидера, то это проблема народа и Владимир Владимирович Путин это понимает, не журит, не насильничает, не истребляет, не! Ёрничает!, а просто идет дальше, предлагает новое. Терпение и воля, это и есть великая любовь, а большинство это понимает и потому поддерживает мудрую, дальновидную, человеколюбивую политику партии Единая Россия и лично Его!
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Митина Дарья Морозова Наталья
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