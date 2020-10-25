Украина, Крым, вода, война - Анатолий Баранов в гостях у Сергея Веселовского.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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"Кто о чём, а мы про Украину"
Украина, Крым, вода, война - Анатолий Баранов в гостях у Сергея Веселовского.
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Целую нежно и ласково написал 25.10.2020 17:16
хахахахахахахахаха написал 25.10.2020 11:07
Unless you want написал 25.10.2020 10:41
Вдумайтесь, когда было хоть одно деяние, хоть даже намек на деяние против воли народа, с учетом, конешно, реального состояния дел в отечестве Вся Россия?
От каждого по православным способностям, каждому по православному положению.
Как потопали, так и полопали, если народ не вытягивает экономических новаторств настоящего лидера, то это проблема народа и Владимир Владимирович Путин это понимает, не журит, не насильничает, не истребляет, не! Ёрничает!, а просто идет дальше, предлагает новое. Терпение и воля, это и есть великая любовь, а большинство это понимает и потому поддерживает мудрую, дальновидную, человеколюбивую политику партии Единая Россия и лично Его!