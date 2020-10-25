Вся страна только и делает, что доверяет Путину

В списке 100 персон, пользующихся среди жителей Российской Федерации наибольшим доверием, первое место занял Владимир Путин, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данные проведенного 12−18 октября опроса, уровень доверия российскому лидеру оценивают в 67,7%, а эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в свою очередь, отмечают, что Путину доверяют 59% респондентов.

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Какая неожиданность! Думаю, на первом месте среди беззаветно доверяющих Путину должны быть российские пенсионеры. А особеенно предпенсионеры, которые могли бы уже получать пенсию, но после пенсионной реформы Путина - не получают...

Понятно, многодетные и не очень многогдетные матери тоже доверяют сильно, в размере получаемых пособий.

Сильно доверяют Путину и хабаровчане, тут понятно.

Это не Минск. Это Хабаровск!

Но и москвичи тоже просто млеют от доверия - вот уже 10 лет Москвой руководит замечательный назначенец Путина. Тут все для блага москвчией, и платные6 парковки, и штрафы по 5 тысяч за нарушения парковочных правил, и камеры по всему городу и опять повышенные штрафы. А какие замечательные в Москеве приставы! Как они замечательно выселяют граждан из их жилья - любо дорого смотреть!

ДГИ выселяет рабочих сегодня, 23 октября!

А как замечательно в Москве с правами граждан!

По "дадинской" статье можно осудить и депутата

Так и в других регионах доверия Путину - попой жуй!

Огнем и чиновником в Ростове-на-Дону расчищают место под застройку

"Массандра" уйдет в "хорошие руки". И недорого...

Хочешь землю? Ляжешь в нее!

В общем, доверие Путину в народе растет, как на дрожжах. И даже сильней. Вот представьте себе, что будет, если пачку дрожжей бросить в деревенский сортир? Вот, примерно так и растет!

Но вопрос ведь в другом. А Путин-то народу доверяет? Или не очень? Ох ведь ненадежный у нас народец, ох ненадежный...

А.Б.