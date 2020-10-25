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Московский листок

Вся страна только и делает, что доверяет Путину

Опубликовано 25.10.2020 в разделе комментариев 48

путин выборы кремль
Вся страна только и делает, что доверяет Путину

В списке 100 персон, пользующихся среди жителей Российской Федерации наибольшим доверием, первое место занял Владимир Путин, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». 

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данные проведенного 12−18 октября опроса, уровень доверия российскому лидеру оценивают в 67,7%, а эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в свою очередь, отмечают, что Путину доверяют 59% респондентов.

***

Какая неожиданность! Думаю, на первом месте среди беззаветно доверяющих Путину должны быть российские пенсионеры. А особеенно предпенсионеры, которые могли бы уже получать пенсию, но после пенсионной реформы Путина - не получают...

Понятно, многодетные и не очень многогдетные матери тоже доверяют сильно, в размере получаемых пособий.

Сильно доверяют Путину и хабаровчане, тут понятно.

Это не Минск. Это Хабаровск!

Но и москвичи тоже просто млеют от доверия - вот уже 10 лет Москвой руководит замечательный назначенец Путина. Тут все для блага москвчией, и платные6 парковки, и штрафы по 5 тысяч за нарушения парковочных правил, и камеры по всему городу и опять повышенные штрафы. А какие замечательные в Москеве приставы! Как они замечательно выселяют граждан из их жилья - любо дорого смотреть!

ДГИ выселяет рабочих сегодня, 23 октября!

А как замечательно в Москве с правами граждан!

По "дадинской" статье можно осудить и депутата

Так и в других регионах доверия Путину - попой жуй!

Огнем и чиновником в Ростове-на-Дону расчищают место под застройку 

"Массандра" уйдет в "хорошие руки". И недорого...

Хочешь землю? Ляжешь в нее! 

В общем, доверие Путину в народе растет, как на дрожжах. И даже сильней. Вот представьте себе, что будет, если пачку дрожжей бросить в деревенский сортир? Вот, примерно так и растет!

Но вопрос ведь в другом. А Путин-то народу доверяет? Или не очень? Ох ведь ненадежный у нас народец, ох ненадежный...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 48
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Сегодня путинский телевизор назвал Джо Байдена, которому 77 лет, "дедушкой старым", а наш дедушка,
которому 68 лет, дедушка молодой. написал 26.10.2020 22:28
Вот она - путинская психушка, королевство кривых гбэшных зеркал.
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(без названия)
Не эти ли грабительством богаты? написал 26.10.2020 18:22
10 богатейших семейных кланов России - 2020 года по версии Forbes
В рейтинге "Форбс" богатейших предпринимательских династий впервые за шесть лет сменился лидер - клан Гуцериевых уступил место клану Ротенбергов
1.Ротенберги - S5,45 млрд
2.Гурьевы - S5,1 млрд
3.Гуцериевы - S3,2 млрд
4.Шаймиевы-S2,85 млрд
5.Евтушенковы- S2,5 млрд
6.Бажаевы - S1,9 млрд7.Рахимкуловы - S1,8млрд
8.Саркисовы - S1,7млрд
9.Линники - S2,35 млрд
10.Михайловы - S1,1 млрд
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Чего не хватает?
Заячий ник написал 26.10.2020 17:10
Например, всенародного опроса о доверии опросу от Ромира.
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Re: гоге
тышо? написал 26.10.2020 15:23
сума сошел?
карашо живешь-скажи путину спасибо.
Либо ИМ скажи, НА ВАШ ВЫБОР
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(без названия)
Джоконда Петровна написал 26.10.2020 10:30
Расейский люд доверяет Путину потому, что вместе с ним ненавидит гегемона его прихлебателей. Особенно российских.
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(без названия)
Гога написал 26.10.2020 09:24
Судить преступника Путлера и Шоблу народным и международным судом!
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(без названия)
Мистер Икс написал 26.10.2020 03:21
А куда бежит талантливая молодежь? Ну, тот же Паша Дуров? И зачем?
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Re: жизнь штука суровая
ант написал 26.10.2020 00:26
Ты уверен, что Путин не имеет отношения к спутниковой навигации? Может и собственных процессоров в РФ нет? А какое отношение к электричеству имеешь, ты, и как ты после этого живешь? У тебя узкий и неглубокий кругозор, читать научную литературу больше надо, или хотя бы научно-популярную, а не бла-бла-бла на форумах.
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Re: Re: Re: жизнь штука суровая
ант написал 26.10.2020 00:15
Собственно, именно эти идеи и легли в основу будущего "ленинского" плана ГОЭЛРО
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Вот именно, тебе, как придурку, никогда не понять разницу между идеями и их воплощением в жизнь. Царская Россия по социальному составу и экономическому состоянию воплотила бы идеи лет через 100, Ленин сделал эти идеи явью за несколько пятилеток. Ты ж тупой и не знаешь, что экономика царской России оказалась не способной даже обеспечить фронты первой мировой обыкновенными винтовками, хотя идеи были, Федоров даже первый автомат изготовил. И кто эти идеи воплотил в жизнь? Сначала армию оснастили автоматическими винтовками, лучшими в мире, а затем и время автоматов подошло. Немцы считали удачей достать ППШ, а их снайперы тщательно собирали СВТ. Так что не путай мечты с реальностью. Кстати, когда царь планировать обеспечить электричеством сельскую местность? А Ленин обеспечил.
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Re:
Насчет крыс написал 25.10.2020 23:50
Эхолот написал 25.10.2020 22:17
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Свернуть шею Крысе со стаей!Провести депутинизацию и декгбизавцию!Вернутся в мировое демократическое содружество и развитие!
----
Пока в РФ буржуйская власть, никто ему голову свернуть не сможет. А если кто захочет попробовать это сделать, тому буржуи самому быстро свернут голову, поскольку имеют миллиарды бабла и у многих из них есть свои частные армии. Все буржуи РФ поддерживают президента.
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(без названия)
Эхолот написал 25.10.2020 22:17
Свернуть шею Крысе со стаей!Провести депутинизацию и декгбизавцию!Вернутся в мировое демократическое содружество и развитие!
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(без названия)
О вечном рабстве написал 25.10.2020 21:42
Кремлевский карлик это вечный пердизент РФ, поскольку он устраивает Вашингтон и всех буржуев РФ. Без поддержки его буржуями этого шныря давно уже бы не было в Кремле. Во время правления "галерного раба" среди буржуев миллиардеры плодятся как кролики, их бабло широким потоком течет в банки стран Запада. А 70% населюков существуют в бедности и нищете, как в Зимбабве. Но они любят своего "вечного раба" и буржуев, поэтому готовы к еще худшим временам.
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(без названия)
Antiputing написал 25.10.2020 21:33
Путин- плохо ли, хорошо. ли? А счастье лучше.
С чем может быть связано хотя бы некое относительное понятие счастья для русского народа.
Если кто-то полагается на пресловутый тезис- лишь бы не было войны-, то и в этом случае это точно не Путин, кто мог бы спасти нацию от этой беды.
Точно не спасет.
Преемник беспалого вурдалака ЕБНа не способен быть в роли спасителя государства, которое сегодня продается в розницу и оптом горсткой обнаглевших от безнаказанности еврейских олигархов.
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(без названия)
стоик7277 написал 25.10.2020 21:13
Играть умного у мерзкого Карлика не получается - так отправьте эту мерзкую тварь на пенсию или отдайте людям на растерзание для успокоения?
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поздно пить Боржоми когда почки отвалились
врач написал 25.10.2020 19:19
Наверно Путину, его опричникам и холуям в последние несколько лет доверяют только бродячие собаки и крысы из мусорницы т.к. они им могут подкинуть жрачку, что бы не покусали и не заразили бешенством. Народ России им уже давно не доверяет. При этом про властные СМИ и разные шестерки пытаются поднять давно упавший рейтинг Путиноидов,однако это уже не реанимировать, как говориться " поздно пить Боржоми когда почки отвалились".
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(без названия)
жизнь штука суровая написал 25.10.2020 19:13
ант написал 25.10.2020 19:06
Ты ваньку не валяй, придурок. Если ты ни бельмеса в истории России, то кто тебе доктор? Плохо историю учил. Да, коммунисты дали России электричество.
===============
Дурачок ты обкаканный, коммунисты имеют к электричеству такое же отношение, как Ельцин к интернету или Путин к спутниковой навигации. Ты дурачок, и умным тебе стать не судьба.
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Re: жизнь штука суровая
ант написал 25.10.2020 19:06
Ты ваньку не валяй, придурок. Если ты ни бельмеса в истории России, то кто тебе доктор? Плохо историю учил. Да, коммунисты дали России электричество. О плане ГОЭЛРО тебе конечно ничего не известно, как и то, что первое что сделали коммунисты придя к власти - ввели обязательное и бесплатное образование, покончили с такой позорной практикой царизма как безграмотность. Но с тех пор некоторые как-то умудряются все же оставаться безграмотными, несмотря на полученные аттестаты и дипломы. Вот как ты, например. Что, бамбук виноват? Не думаю, скорее это врожденное.
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Re: натурпратухту
простит, е написал 25.10.2020 18:54
а как бы вы делали, если не менее 30 государств уничтожили доброжелатели?
1.укреплять силовые структуры государства НАШЕГО,Ани ВАШЕГО
2.ЗАБОтиться о благосостоянии народа.тут вопросы всигда есть.
-----------
возврнащайся к 1.
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(без названия)
жизнь штука суровая написал 25.10.2020 18:51
Целую нежно и ласково написал 25.10.2020 17:15
Казалось бы, коммунисты дали людям все - образование, электричество, свободу
===============
Ты попу свою поцелуй, болван.
Разумеется, электричество придумали коммунисты)))). Эрстед, Ампер и Фарадей были старыми большевиками, не иначе.
Насчет образования и особенно свободы даже речи нет. Кроме коммунистов это никто придумать не мог. Первый университет в 9 веке основал не иначе как Сталин, а уж как он постарался для свободы - это отдельная тема.
Кури бамбук, мальчик.
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(без названия)
Naturalist написал 25.10.2020 18:47
Возможно, что вся страна доверяет Путину, но вот он доверяет ли стране, почему столько внимания к нуждам силовых структур, а не простого народа?
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