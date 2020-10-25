Вся страна только и делает, что доверяет Путину

В списке 100 персон, пользующихся среди жителей Российской Федерации наибольшим доверием, первое место занял Владимир Путин, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данные проведенного 12−18 октября опроса, уровень доверия российскому лидеру оценивают в 67,7%, а эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в свою очередь, отмечают, что Путину доверяют 59% респондентов.
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Какая неожиданность! Думаю, на первом месте среди беззаветно доверяющих Путину должны быть российские пенсионеры. А особеенно предпенсионеры, которые могли бы уже получать пенсию, но после пенсионной реформы Путина - не получают...
Понятно, многодетные и не очень многогдетные матери тоже доверяют сильно, в размере получаемых пособий.
Сильно доверяют Путину и хабаровчане, тут понятно.
Но и москвичи тоже просто млеют от доверия - вот уже 10 лет Москвой руководит замечательный назначенец Путина. Тут все для блага москвчией, и платные6 парковки, и штрафы по 5 тысяч за нарушения парковочных правил, и камеры по всему городу и опять повышенные штрафы. А какие замечательные в Москеве приставы! Как они замечательно выселяют граждан из их жилья - любо дорого смотреть!
ДГИ выселяет рабочих сегодня, 23 октября!
А как замечательно в Москве с правами граждан!
По "дадинской" статье можно осудить и депутата
Так и в других регионах доверия Путину - попой жуй!
Огнем и чиновником в Ростове-на-Дону расчищают место под застройку
"Массандра" уйдет в "хорошие руки". И недорого...
В общем, доверие Путину в народе растет, как на дрожжах. И даже сильней. Вот представьте себе, что будет, если пачку дрожжей бросить в деревенский сортир? Вот, примерно так и растет!
Но вопрос ведь в другом. А Путин-то народу доверяет? Или не очень? Ох ведь ненадежный у нас народец, ох ненадежный...
А.Б.
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которому 68 лет, дедушка молодой. написал 26.10.2020 22:28
Не эти ли грабительством богаты? написал 26.10.2020 18:22
В рейтинге "Форбс" богатейших предпринимательских династий впервые за шесть лет сменился лидер - клан Гуцериевых уступил место клану Ротенбергов
1.Ротенберги - S5,45 млрд
2.Гурьевы - S5,1 млрд
3.Гуцериевы - S3,2 млрд
4.Шаймиевы-S2,85 млрд
5.Евтушенковы- S2,5 млрд
6.Бажаевы - S1,9 млрд7.Рахимкуловы - S1,8млрд
8.Саркисовы - S1,7млрд
9.Линники - S2,35 млрд
10.Михайловы - S1,1 млрд
Заячий ник написал 26.10.2020 17:10
тышо? написал 26.10.2020 15:23
карашо живешь-скажи путину спасибо.
Либо ИМ скажи, НА ВАШ ВЫБОР
Джоконда Петровна написал 26.10.2020 10:30
Гога написал 26.10.2020 09:24
Мистер Икс написал 26.10.2020 03:21
ант написал 26.10.2020 00:26
ант написал 26.10.2020 00:15
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Вот именно, тебе, как придурку, никогда не понять разницу между идеями и их воплощением в жизнь. Царская Россия по социальному составу и экономическому состоянию воплотила бы идеи лет через 100, Ленин сделал эти идеи явью за несколько пятилеток. Ты ж тупой и не знаешь, что экономика царской России оказалась не способной даже обеспечить фронты первой мировой обыкновенными винтовками, хотя идеи были, Федоров даже первый автомат изготовил. И кто эти идеи воплотил в жизнь? Сначала армию оснастили автоматическими винтовками, лучшими в мире, а затем и время автоматов подошло. Немцы считали удачей достать ППШ, а их снайперы тщательно собирали СВТ. Так что не путай мечты с реальностью. Кстати, когда царь планировать обеспечить электричеством сельскую местность? А Ленин обеспечил.
Насчет крыс написал 25.10.2020 23:50
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Свернуть шею Крысе со стаей!Провести депутинизацию и декгбизавцию!Вернутся в мировое демократическое содружество и развитие!
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Пока в РФ буржуйская власть, никто ему голову свернуть не сможет. А если кто захочет попробовать это сделать, тому буржуи самому быстро свернут голову, поскольку имеют миллиарды бабла и у многих из них есть свои частные армии. Все буржуи РФ поддерживают президента.
Эхолот написал 25.10.2020 22:17
О вечном рабстве написал 25.10.2020 21:42
Antiputing написал 25.10.2020 21:33
С чем может быть связано хотя бы некое относительное понятие счастья для русского народа.
Если кто-то полагается на пресловутый тезис- лишь бы не было войны-, то и в этом случае это точно не Путин, кто мог бы спасти нацию от этой беды.
Точно не спасет.
Преемник беспалого вурдалака ЕБНа не способен быть в роли спасителя государства, которое сегодня продается в розницу и оптом горсткой обнаглевших от безнаказанности еврейских олигархов.
стоик7277 написал 25.10.2020 21:13
врач написал 25.10.2020 19:19
жизнь штука суровая написал 25.10.2020 19:13
Ты ваньку не валяй, придурок. Если ты ни бельмеса в истории России, то кто тебе доктор? Плохо историю учил. Да, коммунисты дали России электричество.
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Дурачок ты обкаканный, коммунисты имеют к электричеству такое же отношение, как Ельцин к интернету или Путин к спутниковой навигации. Ты дурачок, и умным тебе стать не судьба.
ант написал 25.10.2020 19:06
простит, е написал 25.10.2020 18:54
1.укреплять силовые структуры государства НАШЕГО,Ани ВАШЕГО
2.ЗАБОтиться о благосостоянии народа.тут вопросы всигда есть.
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возврнащайся к 1.
жизнь штука суровая написал 25.10.2020 18:51
Казалось бы, коммунисты дали людям все - образование, электричество, свободу
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Ты попу свою поцелуй, болван.
Разумеется, электричество придумали коммунисты)))). Эрстед, Ампер и Фарадей были старыми большевиками, не иначе.
Насчет образования и особенно свободы даже речи нет. Кроме коммунистов это никто придумать не мог. Первый университет в 9 веке основал не иначе как Сталин, а уж как он постарался для свободы - это отдельная тема.
Кури бамбук, мальчик.
Naturalist написал 25.10.2020 18:47