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Московский листок

Каждый день с карты России исчезает 3 деревни

Опубликовано 25.10.2020 автором Белов Михаил в разделе комментариев 12

село деревня быт
Каждый день с карты России исчезает 3 деревни

Статистика потрясающая, но когда начинаешь знакомиться с причинами вплотную, открывается совсем не та картина, которая представлялась вначале.

Вначале, глядишь на то, как жители ближайших от города деревень мотаются через день-другой в город на смены. В селе нет работы, потому что агрохолдинги отобрали у  сел землю, и все окрестные поля, производя продукцию, делают это для кармана предприимчивых дядь из Москвы или какого-нибудь местного (цап)-Сарапкина. И вообще в стране внешнее управление и Штатами через продажное правительство насаждается теория управляемого хаоса.

Поэтому сельские жители изначально вызывают соболезнование и сочувствие, пока не познакомишься с их хозяйством. И выясняются странные вещи. Даже не будем здесь упоминать тех сельчан, которые хронически пьют.  Возьмем тех, что при работе (в городе), при деньгах, с налаженным хозяйством, хотя слово «налаженность» - это еще как понимать. Скажем так: все инструменты работают, все помещения выполняют свои функции, дома чистота и порядок, продукция огорода наполняет погреб достаточно хорошо.  

Но при всем этом: заборы, как были построены в советское время – высотой 1,5  метра, так и остались. И не у одного человека – а у всех, насколько видит глаз. С любого двора можно рассматривать то, что творится во дворах смежных соседей и видеть верхние части туловища находящихся через двор и далее. И само главное – не закрыта ветрозащитными насаждениями из деревьев и кустарников северная сторона. Мало того, что всё  это неудобно для всех, так как вся жизнь каждого идет у всех на виду, главное – нет  микроклимата на участке и в целом на квартале (разве что за отдельными постройками). А микроклимат, как известно, может сдвинуть зону морозостойкости на 1-2 порядка. То есть, на защищенном участке может расти в разы больше видов растений. Что мешает посадить вдоль заборов, особенно с северной стороны, живые 2-3 метровые изгороди из плодовых деревьев и кустарников – боярышника перистонадрезанного, калины, рябины, барбариса, крупноплодного шиповника и т.д.?   

Да, что там, более теплолюбивые виды! Ни у одного селянина не приходилось видеть укомплектованность огорода даже  процентов на 50-60 садовыми деревьями и кустарниками обычными для местной флоры. Есть виноград, нет лимонника, есть слива и вишня, нет калины, абрикоса и еще много чего. Что можно даже женьшень выращивать на своем огороде и его семена в интернете стоят доступно, как и десятки других многолетников для повышения иммунитета и от десятков болезней – не, не слышали.

Но самое главное - созерцание современного сельского участка вызывает воспоминание изречения, идущего еще с советских времен, что мы, топя печи  дровами и углем, согреваем свои помещения денежными купюрами.

Как правило, несмотря на то, что сельские жители и пашут землю под зиму, и делают еще многое чего, что противоречит пермакультурным принципам ведения хозяйства, тем не менее, земля у них, обычно, хорошо удобрена огромным количеством органики. Огород, ведь, рядом с домом, не нужно никуда ничего выбрасывать, только в землю. И вот это использование органики сразу на удобрение,  минуя стадии получения из нее электричества и газа, напоминает происки амурского губернатора В.А.Орлова.  Ему предложили шведскую технологию переработки мусора, заваливающую переработчиков производимыми продуктами в числе 7 видов, включая электричество и газ, а он ее отверг и оставил в области планово-убыточно австрийскую, которая на выходе дает только компост. Вот этим, не переработанным в энергоносители  компостом и завалены участки селян. А дома они топят или купленными дровами или углем или подключены к центральному отоплению от котельной, которая тоже топит свои печи, как правило, особо ядовитым при горении бурым углем. И кто после этого скажет, что народ не достоин той власти, которая им правит? (И кто потом будет иметь моральное право возмущаться беспределом губернатора, выбрасывающего на ветер бюджетные деньги и способствующего заваливанию природы области мусором, а потом бегающего по заграницам в поисках инвесторов, если он сам поступает аналогично?) Как переработать в домашних условиях стекло, резину, пластик - всё это есть в интернете, а в деревне для этого все условия, и, если начать этим заниматься, времени не только не останется на работу в городе, просто не останется мысли куда-то уезжать.   

А если к биореактору в хозяйство добавить одну козочку (молоко которой даст 5-6 наименований продуктов) и, хотя бы небольшое количество перепелов, то потребность куда-то ездить ради продовольствия вообще отпадет.

Нет, наличка нужна всегда, но имея такое количество продукции, можно начать ее продавать. Нужна пенсия? Зарегистрировать свое ЛПХ и начать платить налоги. Нет, не сначала зарегистрировать, а потом развивать хозяйство, а сначала развить, а потом, когда оно начнет приносить доход, его зарегистрировать.

В селе придомовые участки у каждого в среднем 6 соток. Но в селах, особенно у старшего поколения, как правило, слабая компьютеризация, у многих нет даже электронной почты, и поэтому они  тотально ничего не знают! И не хотят знать.

Стоит ли продолжать писать дальше?



Рейтинг:   3.06,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 12
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Re: hjv,br написал 25.10.2020 13:21
hjv,br написал 26.10.2020 19:05
А где я хоть слово говорил о "народных предприятиях"? Я говорю о протосоциалистических предприятиях, опосредованно принадлежащих компартиям. Сегодня коммунисты просто обязаны заниматься экономикой, а не обливаясь желчью и сгорая от зависти к "оппортунистам и ревизионистам" просиживать штаны в ожидании социалистической революции. Сегодня социалистическая революция возможна путем захвата экономики государства. Правда для этого работать надо, а не языком трепаться, чем и занимаются догматики от коммунизма.
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русский русскоязычный россиянин написал 25.10.2020 18:03
1917 написал 26.10.2020 09:12
А вот и "подкулачник" радостный и с оптимизьмом появился. Сам то в каком агрохолдинге РАБОТАЕШЬ. Кем (скотником, механизатором или просто холуйком).
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hjv,br написал 25.10.2020 13:21
1917 написал 26.10.2020 09:06
Появился новый "клон" председателя КПРФ Зюганова, вероятно: тот постоянно рассказывает сказки о "новом" социализме, когда социализм придет не в результате социалистической революции, на которую лимиты уже "выбраны", а массовым созданием неких "народных предприятий", точного определения которым гражданин-председатель ("коммунист") нигде и никогда не давал. Рассказывал гражданин ГАЗ, что уже, мол, таких целых 200. Но, списка тоже нигде нет. А упоминает лишь ЗАО "Совхоз им. Ленина" и совхоз Звениговский (который, кстати, тоже ЗАО, а не совхоз).Оппортунисты и ревизионисты совсем неплохо устроились: почти 30 лет успешно в "оппозиции" (дурилки картонные) и на хороших окладах (в 20-30 раз побольше, чем у обычных россиян).
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(без названия)
Серый 2 написал 26.10.2020 07:25
"Каждый день с карты России исчезает 3 деревни"! ЭТО "работа" сказочного! МНЕ НЕ НУЖНА ТАКАЯ ВЛАСТЬ!
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(без названия)
мечтателям от электронной сохи написал 25.10.2020 23:03
.
....Как переработать в домашних условиях стекло, резину, пластик - все это есть в интернете, а в деревне для этого все условия, и, если начать этим заниматься, времени не только не останется на работу в городе, просто не останется мысли куда-то уезжать.
А если к биореактору в хозяйство добавить одну козочку (молоко которой даст 5-6 наименований продуктов) и, хотя бы небольшое количество перепелов, то потребность куда-то ездить ради продовольствия вообще отпадет.
Нет, наличка нужна всегда, но имея такое количество продукции, можно начать ее продавать....
.
.
Это было бы разумно если бы можно было скооперироваться.
Одному такую проблему не вытянуть. А реальность такова что ДЕШЕВЛЕ КУПИТЬ ГОТОВОЕ, причем гораздо более высокого качества.
.
Наша промышленность уже не выпускает телефонов, телевизоров, компьютеров и много чего еще.
И в итоге стало невыгодно даже держать козочку.
Недавно на канале "Пятница" видел как в Китае ловят рыбу с помощью прирученных бакланов.
Собралась вся китайская семья и молодежь рассказывает что ловить рыбу бакланами не выгодно, а гораздо выгоднее ловить сетями.
Ну оно конечно старики ловят бакланами.
.
А вы пробовали много экземпляров текста печатать на пишущей машинке?
А я пробовал.
.
Еще лучше писать от руки и многократно переписывать, а потому что на бумаге как на экране монитора правку не сделаешь и ошибку двумя тремя кликами не исправишь и абзац новый не вставишь в середину текста.
.
То есть оно конечно хорошо на бумаге мечтать, а на экране монитора еще лучше мечтать.
А вы киркой, лопатой, мотыгой, ломом, кувалдой не пробовали мечтать?
А я пробовал.
Честно скажу не понравилось. За клавиатурой мечтать гораздо престижнее,уютнее и главное сытнее.
Холодильник он же рядом, за стенкой.
.
Пишите исчо помечтаем вместе.
.
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Re: русский русскоязычный россиянин
ант написал 25.10.2020 19:27
А сам то ты, болезный, где работаешь (работал)? Вообще-то, как говорится, лучше умереть стоя, чем жить на коленях "у буржуя". Чем он лучше колхоза?
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(без названия)
русский русскоязычный россиянин написал 25.10.2020 18:03
Я родился в сельском районе, в Горьковской области. До сих пор у меня хранится карта района 1966 года. С 1966 года по 1978 (это всего 12 лет) в районе исчезли 13 населенных пунктов, к 1980 году исчезли еще 4 населенных пункта (это за 2 года). Тогда не было никаких либералов, кругом были одни коммунисты.
Автор (вместе с Полуэктовым) проливает слезы по старой, патриархальной русской деревне, которой большевики объявили беспощадную войну еще в 1918 году. Сначала это была продразверстка, потом коллективизация, потом борьба с "бесперспективными селами".
"В селе нет работы, потому что агрохолдинги отобрали у сел землю"---- В селе полно работы, потому что агрохолдинги нуждаются в рабочих руках. Вот только коммунисты в свое время выжили, вытеснили из деревни всех работяг. Осталась одна хроническая пьянь. В результате агрохолдинги нанимают узбеков и молдаван, потому что местные работать не хотят за любые деньги. Десятилетия колхозного строя воспитали в русской деревне целые поколения люмпенов. Они скорее сдохнут от цирроза печени (смерть от голода им не грозит), чем пойдут работать "на буржуя". Будь прокляты те, кто придумал социализм и колхозы. Осиновый кол им в гроб.
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(без названия)
в александров написал 25.10.2020 17:33
да любой народ достоин того правительства которое имеет. но слыхал ли м белов, как при хрущеве вырубили сады и прятали всякую живность и про многую другую дурь. так что "укомплектовали " мозги сельским жителям накрепко:что сегодня можно завтра запретят. ну а сейчас,когда кругом атмосфера балдежа и наворованной роскоши,сельчане что имели и то порушили.за 20 лет сгинуло 20 тыс.деревень. нет дорог,школ,мед. помощи,газа а кое где и воды ,молодежь вся разбежалась,а ты женьшень, биореактор.если бы тот триллион долларов, что за бугор вывезли направить вместе с хозяйскими мозгами на обустройство села, тогда бы можно и деревенских упрекать.а пока нужно спасибо сказать тем, кто еще остался жить в деревне и кормят себя и город.
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Re: хотелось
бы очень написал 25.10.2020 17:15
пример с путина взять.что такого он своими руками сотворил?
лично я в 80 х годах много фундаментов со строителями построил 5этажных домов(до сих пор стоят и не плесенеют)дети завидуют.дачу сам без строителей построил , детям нравиться.хотел в 21 году на пенсию, дак путин ручонками обрезал на 5 лет, чтоб ему сон не приходил.
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(без названия)
йййй написал 25.10.2020 17:15
> Как переработать в домашних условиях стекло, резину, пластик - все это есть в интернете
__
Какая-то ахринея в духе большого скачка Мао Цзэдуна.
.
Если подумать, то даже любопытство разбирает -- ну во что можно "переработать" стекло? Это же, если упростить, тупо плавленный песок -- то, из чего по большей части состоит земная кора (и вообще планета). Ну во что это можно "переработать"? Из этого даже говна не сделать :D
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Re: 1917
hjv,br написал 25.10.2020 13:21
Да что там "вы сами у себя претворили в жизнь", сельское хозяйство - поле не паханное для компартий, вот где можно развернуться и насоздавать протосоциалистических предприятий! Да за 35 последних лет уже давно можно было монополизировать сельское хозяйство, а не сидеть и, изливаясь желчью на буржуев, ждать социалистической революции. Монополизировать сельское хозяйство и взять власть в свои руки, а не ждать, когда пролетариат принесет эту власть на блюдечке с золотой каемочкой. Но нет, не хотят современные псевдо-коммунисты пачкать руки в перегное, пахать землю и ухаживать за скотом. А если у какого-нибудь Грудинина это получается, то надо этого "гада" измазать грязью, оболгать и не дать стать президентом.
Займитесь делом наконец, догматики от коммунизма, на дворе 21 век, а вы никак из начала 20 века не выйдете. Марксизм нуждается в развитии до требований сегодняшнего дня. Иначе не видеть вам даже социализма, как своих ушей.
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(без названия)
1917 написал 25.10.2020 10:31
Тов.Белов, служил я в СА. И нам старшина роты говорил:"Делай как я". А расскажите ка, что из ваших же прожектов Вы сами у себя претворили в жизнь. И дайте ссылочку, где можно узнать подробности и есть фото-видео. Возможно, вашими советами кто-то и воспользуется.
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