Каждый день с карты России исчезает 3 деревни

Статистика потрясающая, но когда начинаешь знакомиться с причинами вплотную, открывается совсем не та картина, которая представлялась вначале.

Вначале, глядишь на то, как жители ближайших от города деревень мотаются через день-другой в город на смены. В селе нет работы, потому что агрохолдинги отобрали у сел землю, и все окрестные поля, производя продукцию, делают это для кармана предприимчивых дядь из Москвы или какого-нибудь местного (цап)-Сарапкина. И вообще в стране внешнее управление и Штатами через продажное правительство насаждается теория управляемого хаоса.

Поэтому сельские жители изначально вызывают соболезнование и сочувствие, пока не познакомишься с их хозяйством. И выясняются странные вещи. Даже не будем здесь упоминать тех сельчан, которые хронически пьют. Возьмем тех, что при работе (в городе), при деньгах, с налаженным хозяйством, хотя слово «налаженность» - это еще как понимать. Скажем так: все инструменты работают, все помещения выполняют свои функции, дома чистота и порядок, продукция огорода наполняет погреб достаточно хорошо.

Но при всем этом: заборы, как были построены в советское время – высотой 1,5 метра, так и остались. И не у одного человека – а у всех, насколько видит глаз. С любого двора можно рассматривать то, что творится во дворах смежных соседей и видеть верхние части туловища находящихся через двор и далее. И само главное – не закрыта ветрозащитными насаждениями из деревьев и кустарников северная сторона. Мало того, что всё это неудобно для всех, так как вся жизнь каждого идет у всех на виду, главное – нет микроклимата на участке и в целом на квартале (разве что за отдельными постройками). А микроклимат, как известно, может сдвинуть зону морозостойкости на 1-2 порядка. То есть, на защищенном участке может расти в разы больше видов растений. Что мешает посадить вдоль заборов, особенно с северной стороны, живые 2-3 метровые изгороди из плодовых деревьев и кустарников – боярышника перистонадрезанного, калины, рябины, барбариса, крупноплодного шиповника и т.д.?

Да, что там, более теплолюбивые виды! Ни у одного селянина не приходилось видеть укомплектованность огорода даже процентов на 50-60 садовыми деревьями и кустарниками обычными для местной флоры. Есть виноград, нет лимонника, есть слива и вишня, нет калины, абрикоса и еще много чего. Что можно даже женьшень выращивать на своем огороде и его семена в интернете стоят доступно, как и десятки других многолетников для повышения иммунитета и от десятков болезней – не, не слышали.

Но самое главное - созерцание современного сельского участка вызывает воспоминание изречения, идущего еще с советских времен, что мы, топя печи дровами и углем, согреваем свои помещения денежными купюрами.

Как правило, несмотря на то, что сельские жители и пашут землю под зиму, и делают еще многое чего, что противоречит пермакультурным принципам ведения хозяйства, тем не менее, земля у них, обычно, хорошо удобрена огромным количеством органики. Огород, ведь, рядом с домом, не нужно никуда ничего выбрасывать, только в землю. И вот это использование органики сразу на удобрение, минуя стадии получения из нее электричества и газа, напоминает происки амурского губернатора В.А.Орлова. Ему предложили шведскую технологию переработки мусора, заваливающую переработчиков производимыми продуктами в числе 7 видов, включая электричество и газ, а он ее отверг и оставил в области планово-убыточно австрийскую, которая на выходе дает только компост. Вот этим, не переработанным в энергоносители компостом и завалены участки селян. А дома они топят или купленными дровами или углем или подключены к центральному отоплению от котельной, которая тоже топит свои печи, как правило, особо ядовитым при горении бурым углем. И кто после этого скажет, что народ не достоин той власти, которая им правит? (И кто потом будет иметь моральное право возмущаться беспределом губернатора, выбрасывающего на ветер бюджетные деньги и способствующего заваливанию природы области мусором, а потом бегающего по заграницам в поисках инвесторов, если он сам поступает аналогично?) Как переработать в домашних условиях стекло, резину, пластик - всё это есть в интернете, а в деревне для этого все условия, и, если начать этим заниматься, времени не только не останется на работу в городе, просто не останется мысли куда-то уезжать.

А если к биореактору в хозяйство добавить одну козочку (молоко которой даст 5-6 наименований продуктов) и, хотя бы небольшое количество перепелов, то потребность куда-то ездить ради продовольствия вообще отпадет.

Нет, наличка нужна всегда, но имея такое количество продукции, можно начать ее продавать. Нужна пенсия? Зарегистрировать свое ЛПХ и начать платить налоги. Нет, не сначала зарегистрировать, а потом развивать хозяйство, а сначала развить, а потом, когда оно начнет приносить доход, его зарегистрировать.

В селе придомовые участки у каждого в среднем 6 соток. Но в селах, особенно у старшего поколения, как правило, слабая компьютеризация, у многих нет даже электронной почты, и поэтому они тотально ничего не знают! И не хотят знать.

Стоит ли продолжать писать дальше?