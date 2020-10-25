"Донбасская модель" для российской политики?

"Ну вот и всё. - Пишет Дарья Митина. - Погиб Добрый. Алексей Марков. Один из последних. Дальше - тишина.
Коммунист, комиссар "Призрака", один из его организаторов и идейных вдохновителей.
Ровно 6 лет назад, в ноябре 2014 года, проводили мы с Антифашистским штабом коммунистический отряд, направившийся из Москвы в ЛНР. С тех пор именно Добрый был и опорой, и помощью, и надеждой. Как оказалось, последней. Планомерный отстрел коммунистов на Донбассе как шёл, так и идёт.
А про ДТП вы своей бабушке рассказывайте, может, она и поверит".
Действительно, после разнообразных смертей буквально всех "идейных" лидеров донбасского сопротивления, поверить в случайность ДТП, да еще на донбасских дорогах, где серьезно разогнаться можно разве что на танке, достаточно трудно. Как и поверить в гибель первого командира "Призрака" Алексея Мозгового от рук "украинской ДРГ". В случайную смерть Болотова, первого руководителя ЛНР, попившего кофе с "друзьями" в Подмосковье. Ну или в случайную смерть Камо, попавшего под единственный на то время в Тифлисе автомобиль, которого так и не нашли...
Напоминает и историю с гибелью в ДТП генерал-полковника Гусева, первого заместителя начальника ГРУ. Я пытался разобраться с этой историей еще на страницах "Правды". Потом следователь военной прокуратуры показал мне экземпляр газеты, на котором рукой тогдашнего главного военного прокурора была написано: "Разобраться и посадить". Но времена были вегетарианские - не посадили. Сейчас бы, пожалуй, и до СИЗО бы не довезли...
***
Впрочем, я Маркова очень плохо знал, так, здоровались разве что. Но за время службы в ЛНР командир 14-го батальона территориальной обороны создал себе "железобетонную" репутацию - профессиональный командир, "отец солдатам" - мог сам купить и принести воду и еду бойцам, стоящим в оцеплении, никто и никогда не видал его в "порочащем облик военного состоянии" и так далее. И вдобавок - "идейный".
Хотя, честно говоря, было ощущение, что Марков планировал политическую карьеру не в ЛНР, а в России. Но депутатом от КПРФ мы его так и не увидали. Не сложилось.
Конечно, сейчас обстановка в ЛНР не позволяет говорить о сколь-нибудь свободных выборах и вообще о политической жизни в привычном формате. Но рано или поздно в этом вопросе наступит "оттепель", и тогда люди, подобные Маркову, Мозговому и другим погибшим лидерам ополчения, могли быть востребованы обществом. Но не будут - больше таких просто нет, физически устранены. Надо отдать должное - устранены разнообразно, изобретательно...
Но чего добивается Москва в донбасских республиках?
Рано или поздно все равно придется адресоваться к народу, невозможно раз за разом делать "народными лидерами" никому не известных назначенцев, это уже и с губернаторами в самой РФ не проходит. Правда, в России неудобных политиков пока сажают, убивают редко... Даже интересно, это российская политическая модель служит образцом для Донбасса, или это донбасская модель обкатывается пока, чтоб распространить на всю Россию?
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Серый 2 написал 26.10.2020 07:28
Евгений Пригожин написал 25.10.2020 16:34
--- написал 25.10.2020 16:13
мвд написал 25.10.2020 14:34
Отто Корвин написал 25.10.2020 13:25
Алексея Мозгового.
автор (с.): "Действительно, после разнообразных смертей буквально всех "идейных" лидеров донбасского сопротивления, поверить в случайность ДТП, да еще на донбасских дорогах, где серьезно разогнаться можно разве что на танке, достаточно трудно."
Очень "смелое" замечание!
Гибель прокоммунистически настроенных лидеров, которые могли очень многим, в МИРЕ, объяснить суть этого т.н. МИД. РФ. "конфликта" имеет свои причинно-следственные связи, которые в полной "красе"
раскрываются начиная с 2014 года.
Например, из статьи "Были бандеровцы-пришли власовцы, а почерк один" на сайте РКРП-КПСС (с.): "В Севастополе продолжается суд над председателем местного Союза рабочих, активистом РОТ ФРОНТа, коммунистом Валерием Большаковым, которого российская Фемида обвиняет в экстремизме. В настоящее время суд изучает доказательства стороны обвинения, в том числе показания свидетелей, утверждающих, что Большаков призывал ни больше ни меньше как к свержению конституционного строя России."
И из последних новостей (с.):"Бывший начальник главного управления Одесского областного управления МЧС Украины Владимир Боделан стал заместителем главы Симферопольского района Крыма. 2 мая 2014 года, когда в Одесском «Доме профсоюзов» погибли десятки пророссийских противников бандеровщины, именно Боделан руководил МЧС и пожарными города. Спасаясь от уголовного преследования за оставление людей в опасности, он бежал… в Россию, где и продолжил успешную карьеру."
П.С. (с.): "Большаков был задержан российскими силовиками в Севастополе 14 ноября 2017 года."
Какое "совпадение"! Ну просто "удивительно"! Задержание Большакова, осталось можно сказать, незамеченным на фоне широкой, по всем "фронтам", "борьбы", "смелейшей" - новейшего Енерала - крымской прокурорши-депутаны поклонской с фильмом "Матильда" и с его режиссером Учитилем, то есть, соместный трюк прислужников капитала- т.н. либеральной "оппозиции" и т.н. "государственников", для отвлечения внимания широкой публики и для дальнейшего ее одурачивания.
спасибо написал 25.10.2020 11:45
кт написал 25.10.2020 11:30