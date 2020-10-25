"Донбасская модель" для российской политики?

"Ну вот и всё. - Пишет Дарья Митина. - Погиб Добрый. Алексей Марков. Один из последних. Дальше - тишина.

Коммунист, комиссар "Призрака", один из его организаторов и идейных вдохновителей.

Ровно 6 лет назад, в ноябре 2014 года, проводили мы с Антифашистским штабом коммунистический отряд, направившийся из Москвы в ЛНР. С тех пор именно Добрый был и опорой, и помощью, и надеждой. Как оказалось, последней. Планомерный отстрел коммунистов на Донбассе как шёл, так и идёт.

А про ДТП вы своей бабушке рассказывайте, может, она и поверит".

Действительно, после разнообразных смертей буквально всех "идейных" лидеров донбасского сопротивления, поверить в случайность ДТП, да еще на донбасских дорогах, где серьезно разогнаться можно разве что на танке, достаточно трудно. Как и поверить в гибель первого командира "Призрака" Алексея Мозгового от рук "украинской ДРГ". В случайную смерть Болотова, первого руководителя ЛНР, попившего кофе с "друзьями" в Подмосковье. Ну или в случайную смерть Камо, попавшего под единственный на то время в Тифлисе автомобиль, которого так и не нашли...

Напоминает и историю с гибелью в ДТП генерал-полковника Гусева, первого заместителя начальника ГРУ. Я пытался разобраться с этой историей еще на страницах "Правды". Потом следователь военной прокуратуры показал мне экземпляр газеты, на котором рукой тогдашнего главного военного прокурора была написано: "Разобраться и посадить". Но времена были вегетарианские - не посадили. Сейчас бы, пожалуй, и до СИЗО бы не довезли...

***

Впрочем, я Маркова очень плохо знал, так, здоровались разве что. Но за время службы в ЛНР командир 14-го батальона территориальной обороны создал себе "железобетонную" репутацию - профессиональный командир, "отец солдатам" - мог сам купить и принести воду и еду бойцам, стоящим в оцеплении, никто и никогда не видал его в "порочащем облик военного состоянии" и так далее. И вдобавок - "идейный".

Хотя, честно говоря, было ощущение, что Марков планировал политическую карьеру не в ЛНР, а в России. Но депутатом от КПРФ мы его так и не увидали. Не сложилось.

Конечно, сейчас обстановка в ЛНР не позволяет говорить о сколь-нибудь свободных выборах и вообще о политической жизни в привычном формате. Но рано или поздно в этом вопросе наступит "оттепель", и тогда люди, подобные Маркову, Мозговому и другим погибшим лидерам ополчения, могли быть востребованы обществом. Но не будут - больше таких просто нет, физически устранены. Надо отдать должное - устранены разнообразно, изобретательно...

Но чего добивается Москва в донбасских республиках?

Рано или поздно все равно придется адресоваться к народу, невозможно раз за разом делать "народными лидерами" никому не известных назначенцев, это уже и с губернаторами в самой РФ не проходит. Правда, в России неудобных политиков пока сажают, убивают редко... Даже интересно, это российская политическая модель служит образцом для Донбасса, или это донбасская модель обкатывается пока, чтоб распространить на всю Россию?