"Kitoboy": сиди в дерьме и не рыпайся

Начиталась: режиссер фильма Филипп Юрьев — ученик Учителя (в смысле Алексея), актеры достоверны до мурашек, операторская работа — зашибись: Чукоооткаааа.... Снимали чуть ли не десять лет. Типа светлая история про любовь чукотского паренька Лешки к американской порноактрисе (увидел ее в Интернете), которая заставляет его пересечь Берингов пролив на лодке... Опять же призы всякие — и на «Кинотавре», и даже в Венеции. И только вышел на экраны.

В общем надо смотреть по-любому. Причём на большом экране — а то не считается.

Знаете, какое желание возникает после этого кино? Напиться. Картинка на экране похожа на звягинцевскую Териберку, только с чукотским акцентом и гораздо более убогой жизнью. И ужасными картинами забоя (убийства!) кита. Не, я понимаю, это такой модный артхаус с эстетизацией отвратительного. Я не ханжа: в том же «Левиафане» весь этот кошмар действительно производит мощное впечатление — ибо есть замысел художника, донесенный до зрителя. А тут — унылая тягомотина.

По секрету: Лешка в Америку так и не попадает. Хотя кажется, что попадает. И то правда: какая тебе, блин, с такой мордой — Америка?! Сиди в своем дерьме и не рыпайся. Нам что, вправду именно это хотели сказать?

P.S. Операторская работа действительно хороша. И музыка тоже. И бессловесная Кристина Асмус, изгибающаяся на розовом ложе, уморительна. Всё.