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Московский листок

"Kitoboy": сиди в дерьме и не рыпайся

Опубликовано 25.10.2020 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

кино москва костина
"Kitoboy": сиди в дерьме и не рыпайся

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/82233.html

Начиталась: режиссер фильма Филипп Юрьев — ученик Учителя (в смысле Алексея), актеры достоверны до мурашек, операторская работа — зашибись: Чукоооткаааа.... Снимали чуть ли не десять лет. Типа светлая история про любовь чукотского паренька Лешки к американской порноактрисе (увидел ее в Интернете), которая заставляет его пересечь Берингов пролив на лодке... Опять же призы всякие — и на «Кинотавре», и даже в Венеции. И только вышел на экраны.

В общем надо смотреть по-любому. Причём на большом экране — а то не считается. 

Знаете, какое желание возникает после этого кино? Напиться. Картинка на экране похожа на звягинцевскую Териберку, только с чукотским акцентом и гораздо более убогой жизнью. И ужасными картинами забоя (убийства!) кита. Не,  я понимаю, это такой модный артхаус с эстетизацией отвратительного. Я не ханжа: в том же «Левиафане» весь этот кошмар действительно производит мощное впечатление — ибо есть замысел художника, донесенный до зрителя. А тут — унылая тягомотина.

По секрету: Лешка в Америку так и не попадает. Хотя кажется, что попадает. И то правда: какая тебе, блин, с такой мордой — Америка?! Сиди в своем дерьме и не рыпайся. Нам что, вправду именно это хотели сказать? 

P.S. Операторская работа действительно хороша. И музыка тоже. И бессловесная Кристина Асмус, изгибающаяся на розовом ложе, уморительна. Всё.



Рейтинг:   2.22,  Голосов: 18
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Всего комментариев к статье: 1
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Как у наших, у ворот, всюдуе-ба-н-ыеврот!
!VO!VOTTOTBOGDA!!!&&& написал 26.10.2020 01:42
-Ой я Вас таки умоля-яя-юю! В-ээ-э! Ик! То таки де-генераты снимают кина для де-генератов, де-генераты от этого таки имеют экстатическое удовольствие - то таки да... Таки-вот что де-генратам мешала творить Советская Цензура за деньги Советского Народа - то таки да...
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