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Московский листок

Харченко простоял на Красной площади всего несколько минут

Опубликовано 26.10.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Харченко простоял на Красной площади всего несколько минут

Доведённые до отчаяния жители дома № 9═по 9-й улице Соколиной Горы вышли 24 октября 2020 года═на Красную площадь.═Георгий Харченко встал у Кремля с чистым листом бумаги. Ему было необходимо, чтобы салютовцев услышали.═

 

Работники авиамоторного завода «Салют» получили своё═жильё от завода ещё при прошлой дирекции (тогда их собирали по всей стране, как ценных специалистов),═прожили в доме несколько десятков лет, оплачивали коммунальные платежи. Но за это время поменялось и руководство завода, и взгляд московских властей═на самих═авиастроителей.

 

С 2011 года═начались попытки массового выселения людей на улицу.═Конечно же, заводчане решительно встали на защиту своих жилищных прав, за несколько лет при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы═был═проведён═ряд оборонительных═кампаний протеста ≈═митинги, пикеты, коллективные визиты в различные столичные ведомства,═в 2012-м году салютовцы приняли наряду═с═другими жителями общежитий (также пострадавших от притеснения властей) участие в круглосуточном майском═лагере у мэрии. И ситуация вокруг пострадавших жильцов стала меняться ≈═оказалось, что власти пытались выселить салютовцев на улицу напрасно, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья.═В═скором времени это═и═было исполнено, и═большинство жителей дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы получили в═ течение следующих двух лет новое═жильё.

 

Но почему-то это жилищное решение обошло пять семей. И эти пять семей, оставшись в доме одни, без поддержки разъехавшихся соседей, испытали на себе всю тяжесть преследования городской═власти. Порой, возвращаясь═ после рабочей смены═в свой дом, салютовцы═обнаруживали, то заваренные двери в свои комнаты, то даже в целый подъезд. Впрочем, если же кому-то из═непрошенных гостей с мандатами не удавалось довести═рейдерские действия до конца (из-за подоспевших═по тревоге жильцов и═прессы), то предпочитали═жилищную добычу═оставлять,═свои═ имена, фамилии и распоряжения скрывать, и быстро═покидать место событий.══

 

В таком жёстком режиме прошло ещё несколько лет. Последним═пяти═семьям, видимо, из-за их оставшейся═ малочисленности, спуску решили не давать. 14 сентября 2020 года пристав-исполнитель Елена Елманова со своей группой прибыла на спорный адрес, в═квартиру═302. Отец (Георгий Харченко) находился в этот день в больнице после операции, сын (Данил) на═работе. В отсутствии проживающих группа рейдер-приставов взломала замки семьи Харченко, после чего═302 квартира была поставлена на сигнализацию.═Вещи семьи═остались за опечатанной дверью, а некоторые из них, как выяснилось позже (ряд документов и 9 тысяч рублей)═и вовсе пропали.═

 

Георгий Харченко═простоял на Красной площади несколько минут.═Его сопровождали и другие салютовцы, вынужденные держать оборону═от выселения. После задержания Харченко все были вынуждены направиться в ОВД Китай-город для его защиты. Через два часа, с протоколом по статье 20.6.1═КоАП (нарушение социальной═дистанции, необходимой═для защиты от коронавируса) Харченко из ОВД отпустили. 18 ноября его будут ожидать в Тверском═суде в 11 часов.══



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Всего комментариев к статье: 1
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не москвич написал 26.10.2020 17:25
После рейда приставов пропали "часть документов и деньги"...Это не удивительно, эти на все способны...
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