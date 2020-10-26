Как раб от уже отработал, теперь будет работать как святой

В Москве задержали бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве. Уволился с июля 2019 года. В это же время уволился и генерал - полковник Сергей Меликов. Оба возглавляли тыловую службу. Больше года они находились на свободе и могли спрятать некоторые улики. А может так и принято в силовых структурах. Ведь однажды президент вымолвил, что своих не сдают. А что же генерал Золотов? В низовых силовых подразделениях если полицейский нарушит закон то наказывают нарушителя и его командира. Значит для Росгвардии этот закон не действует. Так было всегда. Принимай поправки или не принимай разницы нет.

Президент принял участие на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Разговор шёл и об эпидемии. По этому поводу президент заявил: "смертность у нас, к сожалению подросла от "ковида" по сравнению с весенней, но специалисты говорят, что это связано ещё и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности". Но ведь смертность возросла, когда вернулась эпидемия. Во время весенней пандемии специалисты говорили, что она вернётся. Как на это отреагировали руководители министерств федерации и регионов? Никак. Федеральный министр заразился сам, в регионах вообще не обратили на предупреждение никакого внимания и в этом вина федерального министра. Например, в Барнауле в подвале больницы №12 скопилось много трупов умерших от вируса и специалисты не успевают их вскрывать. Не хватает моргов для ожидания. В некоторых больницах закрывают целые отделения не хватает медиков, многие из которых сами заболели. И это наша передовая медицина. Знает об этом премьер, которого назначил президент, как хорошего специалиста. Может и знает, но не знает как быстро решить эти проблемы. Получается, что и Конституция не помогает. Всё идёт как и шло.

Безработица, низкая зарплата, отсутствие внимания на молодых специалистов, окончивших вузы подталкивает их к тому чтобы уехать хоть к чёрту на кулички лишь бы была работа и нормальная зарплата. И вообще кто нибудь в стране занимается молодыми специалистами? Мой внук ещё до получения диплома обходил десятки организаций в поисках работы. Да работа есть с зарплатой 15 тысяч рублей. И кадровики ведут себя как будто ты к ним набиваешься в дом на постоянное место жительства. Равнодушие в их глазах и действиях. Опрос показывает, что примерно 53 % молодёжи не против покинуть Россию. Президент к этим исследованиям тоже относится равнодушно. В частности он говорит: "Одни хотят уехать, другие желают вернуться. Однако государство будет работать над тем чтобы молодые отечественные специалисты могли реализовываться в своей стране". На все вопросы президент отвечает одинаково. "Государство будет работать". Наработали столько, что Россия теряет население и этому нет остановки. А граница более 62 тысяч километров. Кто будет защищать или хотя бы сторожить? И вот маленький финал. Сержант Хабаровской полиции Роман Темиров подошёл к дому правительства и бросил награды, уволившись из структуры. Так же поступил и Владимир Куликов. Читатель, если у вас есть интернет вы почитайте его исповедь. Это детективный роман, который на сто процентов правдив и заслуживает проверки со стороны Прокуратуры, а может и Управления собственной безопасности МВД. Мало при нынешней власти осталось приличных людей, а Темиров заслуживает огромного уважения. Вот это настоящий русский человек. Здоровья вам, Роман, и счастья.

Каждый день я удивляюсь действиями нашего президента. Вот он по видеосвязи принимал участие в заседании клуба Валдай. Ему больше делать нечего? Разговору было много, но меня заинтересовало вот это: "Поправки в Конституцию нацелены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие, сохранение суверенитета. Что будет там в 2024 году, когда время придёт будем смотреть. Сейчас нужно просто напряжённо работать, как святой Франциск, каждому на своём участке". Как раб от уже отработал, теперь будет работать как святой. Значит будем смотреть, а почему не создавать будущее? Думаю, что президент не знает о том, что будущее создаётся настоящим, то есть сегодня. То что происходит сегодня с подачи самого президента не предполагает светлого будущего.

Сколько раз президент говорил, что надо работать и сам работал как раб на галерах. Подписывал указы, правительство по его указанию подготавливало Концепцию развития 2020, однако бюджет трещит по швам, народ нищает, цены, тарифы и штрафы растут, олигархи и чиновники не знают куда спрятать миллиарды и миллионы. И разве святой когда нибудь работал? За него работали рабы. Неужели он не знает о положении в стране? Бюджет на будущий год подписывал наверное не читая, а там идёт сокращение финансирования социальной сферы и даже армии. Министр финансов требует сократить армию на 100 тысяч человек, увеличить срок выслуги на 5 лет и урезать военным пенсионерам пенсии на меньший процент инфляции. Откуда президент набирает таких министров? Если дума примет эти поправки, то армия разбежится, что позволит США и Западным странам окончательно закабалить Россию. Закроют вентили на газ и нефть и в России начнётся голод. Сами то мы себя без Запада не можем обеспечить. А пшеницу мы продаём по бросовым ценам, так как её покупают на корм скоту. Твёрдой пшеницы у нас нет, которая в Союзе шла на выпечку хлеба. Так что радоваться нечему, что Россия продаёт зерно, но и кормит народ зерном для скота.

По окончанию заседания клуба Валдай президент ответил на несколько вопросов, которые приведу вместе. "Я ни одной книги про себя не прочитал. Я просто работаю изо дня в день, решая текущие задачи. Подготовлен и реализуется стратегический план на укрепление страны - в этом моя главная цель и смысл жизни. Я превращаюсь в функцию и эта функция имеет глобальную цель - обеспечении интересов российского народа, наших граждан и российского государства". Читал он книги, не может нормальный человек выдержать не читая о себе. Его ответ отсекает вопросы. Скажи, что прочитал и конца вопросам не будет. У меня скопилась небольшая библиотека из 25 книг современных писателей и в основном политиков. И все про Путина. Выписывал несколько лет книги от компании "Мир книги". Дорого, но интересно. В них нет ни одного слова благодарности президенту. И вот он более 20 лет возглавляет разграбленное государство.

Обратите внимание на ответ. "Я просто работаю изо дня в день, решая текущие задачи". Решать текущие задачи должен премьер, а президент задачи на перспективу. Однако наш президент не имеет понятия как решать текущие задачи ни на перспективу. И ведь не уходит, а наоборот изыскивает лазейки чтобы остаться. Он просто боится остаться без государственной охраны. Охрана конечно будет, но это чистая формальность от хулиганов и пьяниц. Жаль, что его не спросили: и какие же текущие задачи вы решили? Читатель, а вы знаете? А я знаю. Например, увеличение на 5 лет срока работы до пенсии. Увеличение зарплаты и пенсии только на процент инфляции, что увеличивает нищету народа. Повышение цен, тарифов, появление новых штрафов, трёхдневное голосование. Одним словом он работает только над теми задачами, которые разрешают ему остаться в Кремле до человеческого конца и сохранение бандитски - воровского капитализма. Вот вся его работа.

Итог его работы мы увидим в 2021 году на выборах в думу. И если партия власти победит, то его ответы справедливы. Значит олигархи и чиновники так и будут грабить страну и народ. А что мы? А то, что мы как и раньше не пойдём на выборы за нас дядя будет решать проблемы. Но этого дядю никто не знает.