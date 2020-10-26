Мосгорсуд о ношении масок

Начну с этого, поскольку это интресно:

https://www.youtube.com/watch?v=CzU5npBH0Uo&feature=youtu.be

Итак, напомню, что мы подали в Мосгорсуд административное исковое заявление с исковым требованием признать требование мэра Москвы Собянина носить маски, нарушающим наше, установленное статьёй 20 Конституции РФ, установившей наше право на жизнь и статьёй 41 Конституции, установившей право «на охрану здоровья.

(http://www.ymuhin.ru/node/2229/vy-ne-sudya

http://www.ymuhin.ru/node/2234/pravila-povedeniya-rabov-mera-moskvy).

8 октября Мосгорсуд нам в иске отказал, но 8 числа объявил только сам отказ, не мотивируя почему отказал. И вот наконец, Мосгорсуд вывесил Решение по этому делу в окончательном виде. Я его даю без комментариев!

Поскольку как комментировать решение суда, установившего, что в Киеве живёт дядька, когда ты просил его установить, что в огороде растёт бузина? Ну живёт в Киеве дядька, ну, это просто замечательно, но мы-то тут при чём? И как быть с нашей бузиной?

Ещё раз: мы просили Мосгорсуд признать требование мэра Москвы Собянина носить маски, нарушающим наше, установленное статьёй 20 Конституции РФ, установившей наше право на жизнь и статьёй 41 Конституции, установившей право «на охрану здоровья», а вы попробуйте в этом тексте Решение найти упоминание, хотя бы о статьях 20 и 41. Попробовали?

Так как мне комментировать «рассмотрение» судом предмета иска, который мы не заявляли? Нам глубоко плевать на то, прав там Собянин в своих указах, законен ли он? Поскольку сама по себе законность его указов нас не касается, и поэтому мы не имеем права их оспаривать.

А Мосгорсуд в своём Решении «гонит и гонит».

Скажем, «суд установил», что «Доводы административных истцов о нецелесообразности введения конкретных ограничительных мер, недоказанности их медицинской эффективности не имеют правового значения в рамках абстрактного нормоконтроля при проверке нормативного правового акта на соответствие законодательству, имеющему большую юридическую силу». Но мы не просили суд признать медицинскую неэффективность! Откуда суд вообще это взял?

Короче даю Решение, чтобы вы в очередной раз поняли, что Мосгорсуд - это именно то, что вы о нём и думаете. Только на самом деле гораздо хуже.

Дело № 3А-4457/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

8 октября 2020 года г. Москва

Московский городской суд в составе

председательствующего судьи Полыги В.А.,

при секретаре Волковой А.В.,

с участием прокурора Суржанской М.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Мухина Юрия Игнатьевича, Парфенова Валерия Николаевича о признании недействующими в части указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»,

УСТАНОВИЛ:

5 марта 2020 года Мэром Москвы издан указ № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», который был опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 5 марта 2020 года, а также в издании «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 14, 10 марта 2020 года. В последующем в указ неоднократно вносились изменения и на момент разрешения административного спора нормативный правовой акт действует в редакции указа Мэра Москвы от 6 октября 2020 года № 97-УМ.

8 июня 2020 года Мэром Москвы издан указ № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», который был опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, 8 июня 2020 года, а также в издании «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 33, 16 июня 2020 года. На момент разрешения административного спора нормативный правовой акт действует в редакции указа Мэра Москвы от 6 октября 2020 года № 97-УМ. Вместе с тем административные истцы оспаривают указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ в редакции указа Мэра Москвы от 25 сентября 2020 года № 92-УМ, последующие редакции указа заявителями не оспариваются.

Мухин Ю.И., Парфенов В.Н., уточнив заявленные требования, обратились в Московский городской суд с требованиями о признании недействующими пунктов 2, 3, 4, 9.4, 10.1 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (в редакции, действующей на момент разрешения административного спора), пунктов 7.1, 8.1 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ (в редакции указа Мэра Москвы от 25 сентября 2020 года № 92-УМ), в обоснование требований указав, что оспариваемые ими нормативные положения нарушают конституционные права административных истцов на свободу передвижения, жизнь, охрану здоровья, право мирно собираться.

Определением суда от 8 октября 2020 года производство по делу в части требований о признании недействующими абзацев 1 и 4 пункта 9.4 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ прекращено.

В судебном заседании административные истцы, их представитель адвокат Чернышев А.С. заявленные требования поддержали.

Представители Мэра Москвы – Радиулова Н.А., Гоголь С.А. в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражали по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, принимая во внимание заключение прокурора Суржанской М.П., считавшей требования административных истцов подлежащими отклонению, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьёй 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно пункту «з» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (части 2, 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях.

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ) предусмотрено введение режима повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – обстановки на определенной территории, сложившейся в результате, в частности, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (статья 1, подпункт «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ).

В статье 2 Федерального закона № 68-ФЗ закреплено, что правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется данным Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статьей 11 Федерального закона № 68-ФЗ предусмотрены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частности, указанные органы:

- принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (подпункт «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ);

- устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» данного пункта (подпункт «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ);

- с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона № 68-ФЗ, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона № 68-ФЗ (подпункт «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации постановлено обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - соответствующая территория), в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. Действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) впоследствии было продлено Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294, а также Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316.

Как следует из преамбулы указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ, данный нормативно-правовой акт принят в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции и в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ.

Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 предусмотрено, что координационными органами единой системы являются на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации (п. 7 Положения).

Комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образована постановлением Правительства Москвы от 30 марта 2004 года № 180-ПП «О Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». Председателем Комиссии является Мэр Москвы, который руководит деятельностью Комиссии.

В силу пункта 24 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794, решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил единой системы может устанавливаться, в том числе режим повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, суд находит, что обжалуемый указ от 5 марта 2020 года № 12-УМ издан Мэром Москвы в пределах своей компетенции. Равным образом Мэр Москвы обладал достаточными полномочиями для издания указа от 8 июня 2020 года № 68-УМ, как направленного на постепенное снятие ограничений, введенных указом от 5 марта 2020 года № 12-УМ, то есть регулирующего ту же сферу правоотношений.

В соответствии с требованиями регионального законодательства указы от 5 марта 2020 года № 12-УМ, от 8 июня 2020 года № 68-УМ, в том числе в оспариваемых редакциях, подписаны Мэром Москвы и опубликованы в установленном порядке.

Суд также отмечает, что полномочия и компетенция Мэра Москвы на издание Указа от 5 марта 2020 года № 12-УМ, порядок его принятия и введения в действие являлись предметом судебной проверки в ходе рассмотрения административных дел № 3а-3877/2020, № 3а-3980/2020, решения по которым вступили в силу, и признаны соответствующими нормам действующего законодательства.

Применительно к правилам, изложенным в ч. 1 ст. 208 КАС РФ, с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ и указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ вводят режим повышенной готовности, а также устанавливают ограничения и определяют порядок снятия ограничений на территории города Москвы. Поскольку административные истцы имеют постоянное место жительства в городе Москве, они являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемыми нормативными правовыми актами, и имеют право на обращение в суд с настоящим административным исковым заявлением.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации требования об оспаривании нормативного правового акта полностью или в части подлежат удовлетворению только в том случае, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

Пунктом 2 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ запрещено проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Пунктом 3 этого же указа временно приостановлено проведение в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. С 28 марта 2020 года временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций); работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки; работа кружков и секций программы «Московское долголетие», организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работа учреждений библиотечной сети города Москвы и учреждений культурно-досугового типа. С 21 марта 2020 года временно приостановлено посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации. Временно приостановлено посещение гражданами городских кладбищ, указанных в приложении 3 к постановлению Правительства Москвы от 8 апреля 2008 года № 260-ПП, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении). Временно приостановлено проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, а также работ по капитальному и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, повлекших нарушение тишины и покоя граждан. При этом проведение работ, указанных в настоящем пункте, допускается в периоды с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, за исключением субботы, воскресенья, а также установленных федеральным законодательством нерабочих праздничных дней. Также допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения.

Согласно пункту 4 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ временно приостановлено с 13 апреля 2020 года посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, указанная в приложении 3 к настоящему указу, с учетом особенностей, установленных в нем. При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный пунктами 3.2.1, 3.4, 3.5, 7, 12.3 настоящего указа. Временно приостановлено оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом, а также услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы и (или) Московской области. Не подлежит приостановлению оказание услуг по перевозке пассажиров по заказу при условии предоставления в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее - ГИС ЕРНИС) сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.

В соответствии с абзацами 2, 3 пункта 9.4 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ на граждан возложена обязанность с 25 мая 2020 года – использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), а с 1 июня 2020 года – использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в иных случаях покидания места проживания (пребывания), в том числе в целях прогулки и занятий физической культурой и спортом в соответствии с приложением 8 к настоящему указу, а в случае посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них) дополнительно использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки).

С 26 марта 2020 года возложена обязанность соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 5 к настоящему указу, за исключением случаев покидания места проживания (пребывания) в целях прогулки и занятия физической культурой и спортом в порядке, предусмотренном приложением 8 к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве (пункт 10.1 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ).

В силу пункта 7.1 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ, если иное не установлено настоящим указом, с 13 июля 2020 года предусмотрено снятие ограничений, предусмотренных указом Мэра Москвы № 12-УМ, не снятых ранее в соответствии с настоящим указом, за исключением ограничений, установленных в отношении: проведения публичных мероприятий; проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий с учетом особенностей, установленных в пунктах 7.2, 7.3 и 7.4 настоящего указа; работы кружков и секций программы «Московское долголетие» до 1 августа 2020 г. с учетом дефиса третьего пункта 7.3 настоящего указа; курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах; использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу; соблюдения социального дистанцирования; соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работников, проведения исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также иных требований, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы N 12-УМ; соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При этом гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице.

Пунктом 8.1 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ установлено, что с 28 сентября 2020 года возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности; передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Проанализировав положения оспариваемых административными истцами пунктов 2, 3, 4, 9.4, 10.1 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ, пунктов 7.1, 8.1 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ, суд приходит к выводу об их соответствии требованиям нормативных правовых актов, имеющих большую юридическую силу, исходя из следующего.

Так, в соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 27) и международными актами о правах человека каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

В то же время Конституция Российской Федерации и Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года предполагают, что на органы государственной власти возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни и защиты здоровья людей.

В силу пункта 3 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и пункта 3 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963 года) право на свободное передвижение может быть ограничено в случаях, предусмотренных законом, необходимых для охраны государственной (национальной) безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения либо прав и свобод других лиц.

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе; преследовать социально значимую, законную цель (например, обеспечение общественной безопасности, защиту морали, нравственности, прав и законных интересов других лиц); являться необходимым в демократическом обществе (пропорциональным преследуемой социально значимой, законной цели).

Как было указано выше, общие конституционные и международно-правовые нормы нашли свое развитие в положениях законодательства Российской Федерации, позволяющих органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливать режим повышенной готовности, а также обязательные правила поведения при введении данного режима для защиты жизни и здоровья (подпункты «м», «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ).

Установленные указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ и от 8 июня 2020 года № 68-УМ правила предопределяются степенью угрозы распространения на территории города Москвы новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По решению Всемирной организации здравоохранения 30 января 2020 года эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) присвоен уровень международной опасности, объявлена чрезвычайная ситуация международного значения, 11 марта 2020 года ситуация признана пандемией.

Также данная инфекция постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 66 включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, поскольку может повлечь многочисленные человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей.

Согласно подпункту «а.2» статьи 10 Федерального закона № 68-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

На основании данной статьи постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 утверждены Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Правилами поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, установлено, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны: соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (подпункты «а», «б» пункта 3).

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается: осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью; осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации (подпункты «в», «г» пункта 4 Правил).

Согласно пункту 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются полномочиями, в том числе, по введению (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» на высших должностных лиц субъектов Российской Федерации возложена обязанность, в том числе, обеспечить введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции, а на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства – соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Также Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года утверждены Методические рекомендации МР 3.1.0178-20. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». Согласно Методическим рекомендациям предполагается поэтапное (три этапа) возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, в Российской Федерации. Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. Ограничительные мероприятия могут возобновляться на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации (пункты 3, 5 Методических рекомендаций).

Методическими рекомендациями для каждого этапа определены ограничения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в объектах торговли, возможность возобновления работы предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта; предприятий общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5 - 2 метров); всех образовательных учреждений; мест отдыха населения (парков, скверов и других) при соблюдении условий социального дистанцирования предусмотрена лишь на третьем этапе снятия ограничений, что предполагает возможность их ограничения на иных этапах.

При этом пунктом 7 Методических рекомендаций предусмотрено, что на всех этапах соблюдаются следующие условия: режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома; сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска; использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу); соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы; соблюдение дезинфекционного режима; соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).

Как усматривается из обжалуемых нормативных положений, установленные ими ограничительные меры в полном соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации рекомендациями и обязательными предписаниями направленны на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Отмена указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ ранее введенных ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждает, что целью введенных мер является именно защита жизни и здоровья, а не произвольное вмешательство в личную жизнь граждан, а при введении неотложных ограничительных мер соблюдены были требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод, в том числе касающихся проведения и посещения гражданами развлекательных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий, оказания услуг общественного питания, социальных услуг, получения обязательного и дополнительного образования, необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также возобновления обязанности по соблюдению режима самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет.

Доводы административных истцов о нецелесообразности введения конкретных ограничительных мер, недоказанности их медицинской эффективности не имеют правового значения в рамках абстрактного нормоконтроля при проверке нормативного правового акта на соответствие законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Кроме того, суд отмечает, что обжалуемые административными истцами нормативные положения указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ необходимо оценивать на соответствие актам, имеющим большую юридическую силу, в системном толковании с положениями указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ.

Так, указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ (в редакции указа Мэра Москвы от 25 сентября 2020 года № 92-УМ) установлено, что с 9 июня 2020 года возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории: салонов красоты, косметических салонов, организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); городских кладбищ, иных организаций. Возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, такси (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве. Отменяется требование об оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения с использованием транспортных средств. С 16 июня 2020 года возобновлен доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории: сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания с соблюдением требований, установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы; учреждений библиотечной сети; медицинских организаций для оказания стоматологических услуг (в полном объеме). С 23 июня 2020 года возобновлен доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории: физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун; учреждений библиотечной сети без предварительной записи посетителей. Возобновлена возможность использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица. Возобновлена работа образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, в полном объеме. Также с 16 июня 2020 года возобновлено проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы, с соблюдением при организации спортивных мероприятий требований, установленных Департаментом спорта города Москвы.

Таким образом, предусмотренные оспариваемыми пунктами 2, 3, 4 указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ ограничения на момент разрешения административного спора фактически отменены, за исключением ограничений, которые сохраняются в силу пунктов 7.1, 8.1, 8.3 указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ. В такой ситуации, принимая во внимание, что административными истцами указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ оспаривается в редакции, действующей на момент разрешения административного спора, названные нормативные положения прав заявителей не нарушают, поскольку применению не подлежат.

Что касается доводов заявителей о противоречии обжалуемых норм положениям Конституции Российской Федерации, то в силу части 5 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства РФ административные исковые заявления о признании нормативных правовых актов недействующими в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, не подлежат рассмотрению в суде, если проверка конституционности этих правовых актов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами отнесена к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

В свою очередь разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации статьей 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» отнесено к исключительным полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации.

Таким образом, вопрос о проверке оспариваемых в части указов Мэра Москвы на соответствие Конституции Российской Федерации не может быть предметом рассмотрения в Московском городском суде при разрешении административного спора по административному иску Мухина Ю.И., Парфенова В.Н.

В силу части второй статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом принимается одно из следующих решений: об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты; об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что оспариваемые административными истцами нормативные положения не противоречат нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу; принимая во внимание, что оспариваемые указы изданы Мэром Москвы в пределах соответствующей компетенции, без нарушения прав и свобод заявителей, указы были обнародованы и введены в действие в установленном законом порядке, суд не усматривает оснований для признания их в оспариваемой части недействующими.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 177-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований Мухину Юрию Игнатьевичу, Парфенову Валерию Николаевичу отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции через Московский городской суд в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья

Московского городского суда подпись В.А. Полыга