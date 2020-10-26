Украина готовится легализовать гашиш, проституток и стволы

В ходе всеукраинского опроса, инициированного президентом страны Владимиром Зеленским, за легализацию марихуаны в медицинских целях высказались 70 процентов жителей. В сентябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически.
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Ну, как видим, украинское общество уже ко многому готово.
Я думаю, украинское общество сейчас проголосовало бы и за легализацию однополых браков: "Нехай Микола одружується з хлопцем, але щоб той був не москаль".
А что? Конопля на Украине растет за каждым деревенским сортиром, все ж зона устойчивого земледелия... Все курят. Да и мак "в лечеьных целях" употребляют тоже все, причем исторически. А чтоб выяснить, какая конфессия на Украине является преобладающей... в общем, говорить о религиозных предпочтениях украинского народа пока что весьма легкомысленно. Кого там только нет...
И что на проституцию ополчились? Да в депрессивных регионах каждая либо проститутка, либо подрабатывает, либо совсем страшная. Увы, когда говорят о "русских протитутках" имеют в виду как раз украинок. Легализуй, не легализуй, а за 50 долларов - любая на выбор.
Короткоствол тоже легализуй, не легализуй, а у каждого есть.
В общем, идеальное место для туризма. И для войны - все обкуренные, вооруженные и с полковым борделем.
А.Б.
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far написал 27.10.2020 03:33
как говорят в народе написал 26.10.2020 18:13
Пытаешься им объяснить, что у них каша в башке - не понимают.
Ляксеич написал 26.10.2020 17:34
Форумчанин написал 26.10.2020 16:30
Слава великому Арцаху написал 26.10.2020 14:15
Antiputing написал 26.10.2020 13:47
Я думаю это социализм, ленинский социализм, не надо денег, только моральное удовлетворение.
хахахахахахахахаха написал 26.10.2020 10:12
хахахахахахахахаха написал 26.10.2020 10:10
><> написал 26.10.2020 08:35
158 написал 26.10.2020 08:21
Джоджоджожоджод написал 26.10.2020 06:46
...ах, вельми устойшатательно.., - рескрипт проскрипция, панимайш.., - понимаем, г-н главред, и сочуйствуем...
3авидонов Никгодим написал 26.10.2020 05:58
Его гигантский ум ввел на России НЭП в период полной разрухи.
Были открыты все виды злачной деятельности и молодая Республика Советов выжила благодаря доходам от этого!
Также большой плюс имеет государство в котором гражданин будет иметь законно пистолет и всегда способен учинить расправу над бандитом, преступным чиновником и их детишками-воришками.
Да!