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Московский листок

Украина готовится легализовать гашиш, проституток и стволы

Опубликовано 26.10.2020 в разделе комментариев 12

украина война киев
Украина готовится легализовать гашиш, проституток и стволы

В ходе всеукраинского опроса, инициированного президентом страны Владимиром Зеленским, за легализацию марихуаны в медицинских целях высказались 70 процентов жителей. В сентябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически.

***

Ну, как видим, украинское общество уже ко многому готово.

Я думаю, украинское общество сейчас проголосовало бы и за легализацию однополых браков: "Нехай Микола одружується з хлопцем, але щоб той був не москаль".

А что? Конопля на Украине растет за каждым деревенским сортиром, все ж зона устойчивого земледелия... Все курят. Да и мак "в лечеьных целях" употребляют тоже все, причем исторически. А чтоб выяснить, какая конфессия на Украине является преобладающей... в общем, говорить о религиозных предпочтениях украинского народа пока что весьма легкомысленно. Кого там только нет...

И что на проституцию ополчились? Да в депрессивных регионах каждая либо проститутка, либо подрабатывает, либо совсем страшная. Увы, когда говорят о "русских протитутках" имеют в виду как раз украинок. Легализуй, не легализуй, а за 50 долларов - любая на выбор.

Короткоствол тоже легализуй, не легализуй, а у каждого есть. 

В общем, идеальное место для туризма. И для войны - все обкуренные, вооруженные и с полковым борделем.

А.Б.



Рейтинг:   3.62,  Голосов: 21
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Всего комментариев к статье: 12
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west
far написал 27.10.2020 03:33
Понятно, некоторые товарищи предпочитают афганский героин, а конопля тут всю малину портит.
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(без названия)
как говорят в народе написал 26.10.2020 18:13
Что характерно - встречал несколько раз людей, которые тоскуют по тоталитарной диктатуре и одновременно мечтают о либеральном оружейном законодательстве.
Пытаешься им объяснить, что у них каша в башке - не понимают.
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(без названия)
Ляксеич написал 26.10.2020 17:34
Отряд укроботов- на " работе ". Дима Жопорожский, а что так долго отсуствовал? Не было повода? А методичку надо сменить...что ж ты нас тухлятиной " кормишь ", несолидно как-то...
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Если бы не было Украины
Форумчанин написал 26.10.2020 16:30
ее следовало бы придумать. Только на новостях о ней и отдыхаешь душой, устав от расейской благодати.
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(без названия)
Слава великому Арцаху написал 26.10.2020 14:15
Вукраина или Кукраина?
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(без названия)
Antiputing написал 26.10.2020 13:47
Вот интересно, когда автору платили за рекламу Яндекса, писать можно было матом, банили редко, количество комметариев было под пятьсот штук. А сейчас благодаря закону Яровой автор имеет шиш без масла и банит тотально.
Я думаю это социализм, ленинский социализм, не надо денег, только моральное удовлетворение.
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Re: опять про ужасы на украине. не надоело? на себя посмотреть не судьба?
хахахахахахахахаха написал 26.10.2020 10:12
Почему не судьба? Гашиш не легализуют, протитуцию тоже. Скучно. То ли дело Украино. Вон даже Великое княжество Литовское восстанавливают - весело же, движуха.
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Re: Об Вел.кн.Литовском опять таки низзя, да?
хахахахахахахахаха написал 26.10.2020 10:10
Можно! И о ВКЛ, и о Новой Римской империи в Молдавии, и о Новом Хазарском каганате в Биробиджане - вам все можно! Как только на Канатчикову дачу провели интернет, стало можно все!
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(без названия)
><> написал 26.10.2020 08:35
будут теперь жить как мексиканцы.
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(без названия)
158 написал 26.10.2020 08:21
опять про ужасы на украине. не надоело? на себя посмотреть не судьба?
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(без названия)
Джоджоджожоджод написал 26.10.2020 06:46
Об Вел.кн.Литовском опять таки низзя, да?
...ах, вельми устойшатательно.., - рескрипт проскрипция, панимайш.., - понимаем, г-н главред, и сочуйствуем...
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Усе правильно в Украине делают.
3авидонов Никгодим написал 26.10.2020 05:58
Вспомним основателя нашего государства Ленина В.И.
Его гигантский ум ввел на России НЭП в период полной разрухи.
Были открыты все виды злачной деятельности и молодая Республика Советов выжила благодаря доходам от этого!
Также большой плюс имеет государство в котором гражданин будет иметь законно пистолет и всегда способен учинить расправу над бандитом, преступным чиновником и их детишками-воришками.
Да!
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