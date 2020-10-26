Украина готовится легализовать гашиш, проституток и стволы

В ходе всеукраинского опроса, инициированного президентом страны Владимиром Зеленским, за легализацию марихуаны в медицинских целях высказались 70 процентов жителей. В сентябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически.

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Ну, как видим, украинское общество уже ко многому готово.

Я думаю, украинское общество сейчас проголосовало бы и за легализацию однополых браков: "Нехай Микола одружується з хлопцем, але щоб той був не москаль".

А что? Конопля на Украине растет за каждым деревенским сортиром, все ж зона устойчивого земледелия... Все курят. Да и мак "в лечеьных целях" употребляют тоже все, причем исторически. А чтоб выяснить, какая конфессия на Украине является преобладающей... в общем, говорить о религиозных предпочтениях украинского народа пока что весьма легкомысленно. Кого там только нет...

И что на проституцию ополчились? Да в депрессивных регионах каждая либо проститутка, либо подрабатывает, либо совсем страшная. Увы, когда говорят о "русских протитутках" имеют в виду как раз украинок. Легализуй, не легализуй, а за 50 долларов - любая на выбор.

Короткоствол тоже легализуй, не легализуй, а у каждого есть.

В общем, идеальное место для туризма. И для войны - все обкуренные, вооруженные и с полковым борделем.

А.Б.