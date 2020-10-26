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Московский листок

Страсти по Борату

Опубликовано 26.10.2020 в разделе комментариев 4

казахстан тюрьма
Страсти по Борату

Источник: http://socialismkz.info/?p=25072

Или истерия Нур-Султана в отношении фильма на самом деле искусственная кампания по нагнетанию национал-патриотических чувств 

Придворные нацики по приказу из Акорды и КНБ попросту пеной исходят по поводу фильма, организуя сожжения чучел Бората и проводя пикеты, заявляя об оскорблении флага и государственных символов. Однако сам фильм направлен не столько против Казахстана, если кто его смотрел, сколько против республиканцев и сторонников Трампа. Попросту фильм является орудием в острой предвыборной борьбе в руках Демократической партии и высмеивает консерваторов и тех, кто поддерживает нынешнего американского президента.
Правда разгорающийся скандал с сыном Джо Байдена раскрыл участие в финансировании данного кандидата от Демократической партии со стороны придворного казахстанского олигарха Кенеса Ракишева. Действовал он наверняка по согласованию с Нурсултаном Назарбаевым, так как является его личным кассиром и держателем и управляющим его активов. Ранее британское издание «Daily Mail» подробно описало  то, как Хантер Байден помогал Ракишеву с инвестициями в Нью-Йорке и Вашингтоне.

До этого, во время прошлых президентских выборов, Нурсултан Назарбаев также через своих олигархов внес сотни миллионов долларов в фонд кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, рассчитывая, что именно она окажется в президентском кресле США. То есть, по сути, казахстанская верхушка и тогда и сейчас топит и поддерживает сторону демократов, одной из буржуазных группировок в штатах, которые как раз и заказали Саше Барону Коэну этот комедийный фильм в жанре политической сатиры против республиканцев.

Поэтому все это возмущение наигранное и спекуляция на ура-патриотических чувствах и не более, так как назарбаевская клика давно является частью мирового капиталистического класса, связанного тысячами нитей с европейским и американским истеблишментом. Семья Клинтонов вовсе не чужая семье Назарбаевых, являясь их компаньоном в деле добычи казахстанского урана, нефти и других полезных ископаемых. А флаг, гимн и герб лишь внешние символы, которые не особо волнуют камарилью в столице, переименованную в честь суперарбитра.

Как описывал Рахат Алиев, цвет флага выбирала Сара Алпысовна Назарбаева, когда сообщила своему мужу, что расцветка ее платья как раз подходит для главного символа страны. Она же окончательно и выбрала эскиз. Впрочем, это не единичный случай вмешательства семьи в установлении нынешней символики и датировок. Так «День защитника отечества» 7 мая также был выбран в связи с днем рождения Дариги Нурсултановны, дочери лучезарного.

Поэтому, когда квасные национал-патриоты в слезах переживают за символы, они таким образом отстаивают те ценности, которые были заложены Назарбаевым, считающим Казахстан своей фамильной вотчиной и коммерческой корпорацией по выкачиванию в пользу тех же американцев наших богатств.

Заметьте, те кто пикетировал посольство США вообще ничего не сказали о необходимости ликвидации военно-биологической лаборатории Пентагона, открытого по распоряжению Назарбаева в Алматы, о десятках тонн отходов, привезенных для переработки в Восточный Казахстан с американских и японских атомных электростанций. Националисты молчат и о тех миллионах долларов, украденных у казахского народа, и переданных Кенесом Ракишевым в поддержку Джо Байдена.

Гордиться же нужно не символами и орнаментами, а социальными, экономическими и научными достижениями страны. К сожалению, таковых за время 30-летнего правления Назарбаева не было…



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Вот нахyя, мне , Русскому, нужны какие-то
просто написал 27.10.2020 02:11
они тоже потомки тех,
кто твою прапрапрапра..бабку боратил, гыы
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Re:
Оптимист-Ватник написал 26.10.2020 14:30
простите, Борат написал 26.10.2020 13:48
это тот , кото СРАЛ НА ЛУЖАЙКЕ БЕЛОГО ДОМА?
________________________________________
Да да, тот самый, который еще хотел отборатить Памелу Андерсон!
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(без названия)
простите, Борат написал 26.10.2020 13:48
это тот , кото СРАЛ НА ЛУЖАЙКЕ БЕЛОГО ДОМА?
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Вот нахyя, мне , Русскому, нужны какие-то
страдания лопатомордых лошадкоедов написал 26.10.2020 13:43
А!
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