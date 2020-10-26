Сползание с нефтяной иглы: главное - не перелезть на кактус

Положительное сальдо текущего баланса России в III квартале несколько выправилось, вновь (после -0,5 млрд.долл. во II квартале) став положительным, пусть и в сугубо символических пределах 2,5 млрд.долл. (в прошлом году сальдо было положительным - 9,9 и 10,7 млрд.долл. соответственно).

Несмотря на мизерность результата, в нынешних катастрофических условиях ему остается только радоваться: коронабесие власти и ее презрение к насущным нуждам народа и экономики, да еще и в условиях неопределенности мировых рынков (которую одичалые строители блатного феодализма не способны даже вообразить), могло обернуться значительно худшей ситуацией.

Сокращение резервных активов замедлилось с 12,9 млрд.долл. во II квартале до 2,3 млрд. в III квартале (всего за 9 месяцев 2020 года оно составило 10,1 млрд.долл., в то время как за аналогичный период прошлого наблюдалось их увеличение на 51,1 млрд.).

Интересно, что в условиях растущей неопределенности субъекты экономики всеми силами "придерживают" наличную валюту, расставаясь с ней, насколько можно судить, лишь в критических ситуациях: если в январе-сентябре прошлого года ее объем в экономике сократился на 6,1 млрд.долл., то за аналогичный период этого года - на жалкие 1,7 млрд..

Если во II-III кварталах прошлого года частные капиталы шли в Россию (чистый приток составил 3,1 млрд.долл., несмотря на общий отток по итогам первых 9 месяцев 21,3 млрд.), то в этом году во II квартале чистый отток составил 10,5 млрд.долл., в III квартале - 7,8 млрд., а за первые 9 месяцев - 35,3 млрд.долл., в 1,7 раза больше прошлогоднего.

Правда, в III квартале этого года в страну пошли "черные", невидимые для государства, заведомо криминальные капиталы: чистое сальдо их притока составило 1,5 млрд.долл. (за первые три квартала этого года их отток составил 0,3 млрд., в то время как за аналогичный период этого года чистый приток достиг 2,8 млрд.). Это "иностранные инвестиции", радоваться которым и приветствовать которые не готовы даже многие конченые либералы.

Показательно, что в этом году резко - в 1,24 раза - снизилась зависимость России от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов: его доля в товарном экспорте упала с 58,2% в январе-сентябре 2019 года до 47,0% в аналогичном периоде этого. По кварталам снижение еще более наглядно: если в I, II и III кварталах 2019 года доля связанного с нефтью экспорта составляла соотвественно 61.7, 57.3 и 55.5%, то в аналогичных периодах 2020 года - уже только 57.7, 41,3 и рекордные 40,0%.

Эти результаты были бы прекрасны, если б не их основная причина - удешевление нефти и в целом углеводородов на мировых рынках (из-за чего экспорт "Газпрома", как сообщалось в медиа, в начале 2020 года и вовсе был убыточен). Таким образом, вожделенное "слезание с нефтяной иглы" на деле более напоминает вынужденное переползание на кактус безденежья, маскируемое банальными девальвацией и коронабесием.

Кусочно-разрывная модернизация в силу своей некомплексности и ориентированности (по крайней мере, частичной) на "освоение" (чтобы не сказать "распил") бюджетов не способна обеспечить нормализацию развития страны даже в случае нормализации ее финансовой политики. Последняя же требует ограничения финансовых спекуляций и уже только потому не может рассматриваться всерьез, пока реальная власть в России принадлежит представителям либерального клана.