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Московский листок

Сползание с нефтяной иглы: главное - не перелезть на кактус

Опубликовано 26.10.2020 автором в разделе комментариев 2

путин экономика росстат минэкономики
Сползание с нефтяной иглы: главное - не перелезть на кактус
Положительное сальдо текущего баланса России в III квартале несколько выправилось, вновь (после -0,5 млрд.долл. во II квартале) став положительным, пусть и в сугубо символических пределах 2,5 млрд.долл. (в прошлом году сальдо было положительным - 9,9 и 10,7 млрд.долл. соответственно).
 
Несмотря на мизерность результата, в нынешних катастрофических условиях ему остается только радоваться: коронабесие власти и ее презрение к насущным нуждам народа и экономики, да еще и в условиях неопределенности мировых рынков (которую одичалые строители блатного феодализма не способны даже вообразить), могло обернуться значительно худшей ситуацией.
 
Сокращение резервных активов замедлилось с 12,9 млрд.долл. во II квартале до 2,3 млрд. в III квартале (всего за 9 месяцев 2020 года оно составило 10,1 млрд.долл., в то время как за аналогичный период прошлого наблюдалось их увеличение на 51,1 млрд.).
 
Интересно, что в условиях растущей неопределенности субъекты экономики всеми силами "придерживают" наличную валюту, расставаясь с ней, насколько можно судить, лишь в критических ситуациях: если в январе-сентябре прошлого года ее объем в экономике сократился на 6,1 млрд.долл., то за аналогичный период этого года - на жалкие 1,7 млрд..
 
Если во II-III кварталах прошлого года частные капиталы шли в Россию (чистый приток составил 3,1 млрд.долл., несмотря на общий отток по итогам первых 9 месяцев 21,3 млрд.), то в этом году во II квартале чистый отток составил 10,5 млрд.долл., в III квартале - 7,8 млрд., а за первые 9 месяцев - 35,3 млрд.долл., в 1,7 раза больше прошлогоднего.
 
Правда, в III квартале этого года в страну пошли "черные", невидимые для государства, заведомо криминальные капиталы: чистое сальдо их притока составило 1,5 млрд.долл. (за первые три квартала этого года их отток составил 0,3 млрд., в то время как за аналогичный период этого года чистый приток достиг 2,8 млрд.). Это "иностранные инвестиции", радоваться которым и приветствовать которые не готовы даже многие конченые либералы.
 
Показательно, что в этом году резко - в 1,24 раза - снизилась зависимость России от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов: его доля в товарном экспорте упала с 58,2% в январе-сентябре 2019 года до 47,0% в аналогичном периоде этого. По кварталам снижение еще более наглядно: если в I, II и III кварталах 2019 года доля связанного с нефтью экспорта составляла соотвественно 61.7, 57.3 и 55.5%, то в аналогичных периодах 2020 года - уже только 57.7, 41,3 и рекордные 40,0%.
 
Эти результаты были бы прекрасны, если б не их основная причина - удешевление нефти и в целом углеводородов на мировых рынках (из-за чего экспорт "Газпрома", как сообщалось в медиа, в начале 2020 года и вовсе был убыточен). Таким образом, вожделенное "слезание с нефтяной иглы" на деле более напоминает вынужденное переползание на кактус безденежья, маскируемое банальными девальвацией и коронабесием.
 
Кусочно-разрывная модернизация в силу своей некомплексности и ориентированности (по крайней мере, частичной) на "освоение" (чтобы не сказать "распил") бюджетов не способна обеспечить нормализацию развития страны даже в случае нормализации ее финансовой политики. Последняя же требует ограничения финансовых спекуляций и уже только потому не может рассматриваться всерьез, пока реальная власть в России принадлежит представителям либерального клана.


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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Бедлам написал 26.10.2020 21:35
Поскольку,экономика россии-чисто сырьевая,а бананы здесь-не растут,то,кроме "опоры на продажу сырья",ей опираться больше не на что.То есть,не будет продаваться сырье,значит, российской экономике наступит полный кирдык,и никакое оперирование "дебитами-кредитами",абсолютно не поможет.Однако,российскую "элиту",такой порядок вещей вполне устраивал и устраивает,поскольку,в случае катастрофы она в полном составе просто "сольется за кордон",предоставив большинству населения расхлебывать наваренную элитарными паразитами "кашу".Надежда в этом случае,только на США,потому,что,россия является для них-необходимым пугалом,потерять которое для штатов,равносильно самоубийству.Поэтому,и пропасть совсем,россии-пока не дадут,но и жить по-человечески тоже-не позволят.
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(без названия)
О будущем написал 26.10.2020 18:42
Нынешний капитализм РФ это чудовищно извращенный капитализм западного образца. Но мировой буржуазной верхушке выгоден такой капитализм РФ, поскольку позволяет им выкачивать из РФ сотни миллиардов прибыли. Но и капитализм развитых стран Европы и США уже становится тормозом в развитии цивилизации. Это обусловлено сущностью самого капитализма, который предназначен в первую очередь для извлечения буржуями максимальной прибыли за счет обмана людей, уничтожения природы и загрязнения Планеты. Буржуя, непрерывно наращивающего свой капитал, не интересуют проблемы человечества, проблемы страны, перспективы развития общества, человека. Его интересуют только деньги, часть из который он в виде налогов платит государству, но из них малую часть буржуазное государство использует для обеспечения самых необходимых условий жизни людей. Поэтому в будущем человечество откажется от буржуазных режимов, а капитализм будет государственным, при котором большая часть прибыли от производств будет идти не в карманы буржуев, которых уже не будет, а направляться на развитие экономики, социальных нужд населения, на высоко квалифицированную бесплатную медицину, бесплатное высшее образование, на постоянное повышение уровня жизни населения, на охрану природы, ее восстановление и т. д.
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