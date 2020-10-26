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Московский листок

Михаил Делягин: "Как разрушается наше психическое здоровье"

Опубликовано 26.10.2020 в разделе комментариев 3

В силу происходящих вокруг явлений наше психическое здоровье так или иначе разрушается. Призываю вас к спокойствию и терпению, пожалуйста последуйте моему примеру. Посмотрим, что будет дальше.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: психическое здоровье в колонии?! Да вы, батенька, наивное дите!
Людмила написал 26.10.2020 17:16
В Казахстане такая ситуация Точно также, только с 4 утра, начинают мести, орать, устраивать перекличку между собой, рев машин-это святое А еще у нас мотоциклисты ревут во все децибел ы И эта вакханалия потому, что у них нет своего мотодрома Музыка громкая из всех открытых окон машин И НИКТО этим заниматься НЕ ХОЧЕТ
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закоренелый москвич
Ляксеич написал 26.10.2020 14:31
Вот это и называется : путь в " новый и чудный мир ".
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психическое здоровье в колонии?! Да вы, батенька, наивное дите!
закоренелый москвич написал 26.10.2020 12:06
Салтыков-Щедрин, тоже ,кстати, как и вы, Михаил, писал, что власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления.
Вот гауляйтеры разных уровней этим самым и занимаются.
По методичкам МcKinsey ,без всякой самодеятельности.
Теория управляемого психаоса.
Утром в 5 часов люди просыпаются под рев ветродуев за окном-ИГИЛбайтеры целым взводом сдувают листву и упаковывают в черные ТРУПНЫЕ мешки для отправки
в Архангельск. По зомбиящику истерия про жопандемию повидловируса.
По тротуарам беспрерывной чередой едут сотни тысяч поливальных машин, тракторов, подметальщиков-все на дизеле.Дышать невозможно. Пройти, особенно старикам и дамам с колясками-опасно.
Неотложки включают сирены и мигалки, чтобы поднять градус истерии. Вереницы ИГИЛбайтеров на велосипедах,скутерах везут токсичную Яндекс-еду-отраву, прямо в потоке пешеходов на огромной скорости.
Все ходят в намЭрдниках, в метро толпы нацгвардейцев, полицаев .
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