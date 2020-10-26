Михаил Делягин: "Как разрушается наше психическое здоровье" В силу происходящих вокруг явлений наше психическое здоровье так или иначе разрушается. Призываю вас к спокойствию и терпению, пожалуйста последуйте моему примеру. Посмотрим, что будет дальше.



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