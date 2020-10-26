В силу происходящих вокруг явлений наше психическое здоровье так или иначе разрушается. Призываю вас к спокойствию и терпению, пожалуйста последуйте моему примеру. Посмотрим, что будет дальше.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Михаил Делягин: "Как разрушается наше психическое здоровье"
В силу происходящих вокруг явлений наше психическое здоровье так или иначе разрушается. Призываю вас к спокойствию и терпению, пожалуйста последуйте моему примеру. Посмотрим, что будет дальше.
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Людмила написал 26.10.2020 17:16
Ляксеич написал 26.10.2020 14:31
закоренелый москвич написал 26.10.2020 12:06
Вот гауляйтеры разных уровней этим самым и занимаются.
По методичкам МcKinsey ,без всякой самодеятельности.
Теория управляемого психаоса.
Утром в 5 часов люди просыпаются под рев ветродуев за окном-ИГИЛбайтеры целым взводом сдувают листву и упаковывают в черные ТРУПНЫЕ мешки для отправки
в Архангельск. По зомбиящику истерия про жопандемию повидловируса.
По тротуарам беспрерывной чередой едут сотни тысяч поливальных машин, тракторов, подметальщиков-все на дизеле.Дышать невозможно. Пройти, особенно старикам и дамам с колясками-опасно.
Неотложки включают сирены и мигалки, чтобы поднять градус истерии. Вереницы ИГИЛбайтеров на велосипедах,скутерах везут токсичную Яндекс-еду-отраву, прямо в потоке пешеходов на огромной скорости.
Все ходят в намЭрдниках, в метро толпы нацгвардейцев, полицаев .