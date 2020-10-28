Киргизия в очередной раз наступила на грабли буржуазного переворота

После 10-дневных протестов в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а новым президентом стал Садыр Жапаров.

Пятнадцать лет назад, в 2005 году, граждане Киргизии с таким же воодушевлением свергли президента Аскара Акаева и заменили его Курманбеком Бакиевым. Это назвали «Тюльпановой революцией», и думали, что вот теперь-то заживут. Но при Бакиеве лучше не стало и через пять лет, в 2010 году, его в результате кровопролитных протестов тоже свергли и поставили Алмазбека Атамбаева, а через год на выборах выбрали президентом Сооронбая Жээнбекова. Опять надеялись, что при Жээнбекове жизнь наладится. Но и при Жээнбекове жизнь становилась только хуже. В обществе царила та же несправедливость, народ беднел, безработица росла, социальные программы сворачивались. Лучше стало только кучке капиталистов и обслуживающих их высших чиновников, которые жирели за счет ограбленного киргизского народа.

И вот теперь киргизские трудящиеся совершают ту же самую ошибку, наступают на те же грабли – меняют только правительство, вместо того чтобы поменять всю систему.

Неужели они до сих пор не поняли, что это бесполезно? Можно через день устраивать перевороты, можно менять президентов как перчатки. Но если при этом общественно-экономическая система остается прежней, если сохраняется капитализм, частная собственность и эксплуатация – все будет оставаться по-старому. Суть не в том, как зовут правителя – а в том, в интересах какого класса он правит. В капитализме правящим классом является буржуазия. Поэтому в капитализме любой правитель будет управлять в интересах буржуазии. Он будет помогать ей как можно больше грабить трудящихся и держать их в узде. И после каждой «цветной революции» народу будет становиться только хуже.

Надо вырваться наконец из этого заколдованного круга «цветных революций». (Которые на самом деле не являются никакими революциями, а обычными буржуазными переворотами). Надо перестать менять одних буржуазных правителей на других, оставляя прежнюю капиталистическую систему. От этого толку не будет. Выход только один - покончить с капиталистической системой и вернуть социалистический строй.

Только это изменит к лучшему положение трудового народа. И чем скорее киргизские трудящиеся это поймут, тем скорее перестанут бегать по кругу. Иначе они и так и будут каждый раз после очередной «цветной революции» видеть крушение своих надежд и убеждаться, что новые правители не лучше старых.