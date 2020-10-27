Компенсационный налог Навального - попытка примирить нас с приватизацией

В программе Навального «Достаток для всех» есть очень интересный пункт под названием «Компенсационный налог».

Что это такое? Сам Навальный и его компания пытаются это представить как восстановление справедливости. Мол, в период приватизации были люди, которые в одночасье сколотили чудовищные состояния за счет присвоения советской собственности – и вот мы их теперь заставим компенсировать обществу моральный и материальный ущерб от этого и поделиться своим неправедно нажитым имуществом. Мы заставим их заплатить «компенсационный налог»! Вот как об этом сказано в программе:

«Люди, которые за пять минут создали колоссальные сверхсостояния, должны заплатить компенсационный налог».

То есть, олигархи, присвоившие собственность советского народа - заплатят нам какой-то там компенсационный налог – после чего продолжат спокойно владеть награбленными кошмарными состояниями. Ну прямо - торжество справедливости! Чего же нам еще надо, спрашивается?!

Разумеется, заставить олигархов вернуть все награбленное народу - Навальному даже в голову не приходит! Такой вариант для либерала – страшная крамола, куда страшнее, чем разграбление советской собственности и чудовищное обогащение горсточки воров.

А если мы обратим внимание на начало этого пункта – то мы поймем подлинные мотивы либералов, из-за которых они хотят ввести данный налог. Вот цитата:

«По убеждению большинства российских граждан, приватизация крупных государственных активов в постсоветскую эпоху проходила крайне несправедливо и с многочисленными нарушениями закона. В результате крупная частная собственность не является легитимной в их глазах».

Так вот о чем забота либералов! Вот что их страшит! То, что крупная частная собственность «не является легитимной в глазах большинства российских граждан»!

А это, в свою очередь «создает условия для пересмотра прав собственности» и «провоцирует социальную нестабильность»!

Словом – все предельно ясно. Господа либералы, стоя на страже интересов крупного капитала – просто хотят сделать крупную частную собственность «легитимной» в наших глазах. Они хотят примирить нас, ограбленных российских пролетариев – с грабительской приватизацией.

(А все для того – чтобы уже больше не было никаких «пересмотров прав собственности» и никакой связанной с этим «социальной напряженности». Чтобы мы, российские трудящиеся, не смели даже сомневаться в «священном» праве частной собственности. Или, упаси боже – пересматривать его. Потому что такой пересмотр – это не что иное как борьба против существующего буржуазного строя, то есть – революция).

Итак, как видим, подлинные мотивы либералов – предотвращение социалистической революции, сохранение буржуазного строя. С этой целью они и хотят ввести компенсационный налог – то есть, предложить грабителям заплатить нам отступное, кинуть подачку – чтобы уже после этого владеть награбленным со спокойной душой, так сказать - на законных основаниях.

Да и подачка-то, судя по всему, будет чисто символической: в программе сказано, что мол «налог не должен быть сверхобременительным для компаний»!

Словом – на самом деле либералы озабочены только одним - интересами крупного капитала. Они даже позаботились о том, чтобы налог не слишком «обременил» олигархов: «Налог не должен быть сверхобременительным для компаний».

(Ну разумеется, это святое – позаботиться о том, чтобы не слишком обременять крупный капитал. То, что капиталистическая эксплуатация чудовищно обременяет российский трудовой народ – это не столь важно).

Из вышесказанного ясно, что такое этот пресловутый компенсационный налог либералов. То, что он якобы является восстановлением справедливости – просто наглая и циничная ложь. На самом деле это всего лишь забота об интересах крупного капитала и о сохранении буржуазного порядка.