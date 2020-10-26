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Московский листок

В России установлен новый рекорд суточного прироста заболевших COVID-19

Опубликовано 26.10.2020 в разделе комментариев 0

В России установлен новый рекорд суточного прироста заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрированы еще 17 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Это максимальное число за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в пятницу, 23 октября — 17 340 случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве (+5224 человек за сутки), Петербурге (+715) и Московской области (+ 499). Общее число инфицированных в стране достигло 1 531 224 человек. За сутки от инфекции умерли еще 219 пациентов. Всего с начала пандемии в стране скончались 26 269 человек. Выздоровели 7574 человека, за все время — 1 146 096.

 



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