Кто даст правдивую информацию о гибели больных в Ростовской области?

В ночь с 11 на 12 октября в ростовской городской больнице № 20 сразу умерли 13 человек из-за проблем с подачей кислорода. Когда о случившемся узнали СМИ, начальник ростовского управления здравоохранения Надежда Левицкая, а вслед за ней и губернатор Василий Голубев стали отрицать случившееся и окрестили историю «фейком». Тем не менее федеральный Росздравнадзор инициировал проверку.

Деньги и время подготовиться к осенней волне коронавирусной эпидемии были. Но кислородные подстанции при ковидных госпиталях так и не построили.

Кислород, поступающий в госпиталь, закупался у единственного поставщика — частной компании ООО «Оксиген». При этом бывший главврач перинатального центра Ростова Валерий Буштырев подвергался уголовному преследованию за организацию дублирующего производства кислорода. Обвинения потом были сняты, однако производство было остановлено, и закупка продолжилась у ООО «Оксиген».

Ни резерв, ни в целом кислородная служба больницы не были рассчитаны на такую нагрузку, сейчас на базе горбольницы – два ковидных госпиталя. А объем кислородной службы такой же, как в допандемийные времена.

По сообщениям СМИ, завтра сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова дает пресс-конференцию по поводу возможной гибели 11 пациентов 20-ой больницы в результате отключения кислорода...

Не сомневаемся, что Рукавишникова продолжит традицию вранья властей Ростовской области о том, что смерти — фейк. Романова так считает по своим многочисленным причинам, Сергей Резник наверняка сказал бы, что Рукавишникова будет врать еще и потому, что рассчитывает на властное покровительство концерну «Покровский», принадлежащему ее экс-супругу...

И в то же время бизнес-омбудсмен по защите предпринимателей, федеральный политик и общественный деятель, выходец из Ростова Александр Хуруджи уже высказался определенно на тему covid-19 в Ростовской области...

«Сейчас для властей время усреднения, никто не хочет выглядеть плохим. Вот задохнулись несколько человек в один день в 20-й больнице без кислорода — плохо, придется это как-то объяснять. Они сейчас думают: «Очень жаль, что не удалось скрыть, пресса разнюхала».

Кто же сказал/скажет правду?