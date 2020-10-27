На краю бездны позволительно не разделять стремлений разнузданного патриотизма

«Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать», — так написал 200 лет назад П. Я. Чаадаев, объявленный в николаевское царствование сумасшедшим. Читая его «Отрывки и разные мысли» (1828–1850), приходишь к выводу, что и спустя два века наблюдения философа относительно России кардинально расходятся с превалирующей позицией власти, предпочитающей ублажать слух людей пафосными речами о национальном величии, при этом постоянно и походя прибегая к обману.

Со времен Чаадаева в нашей истории были «золотой» и «серебряный» расцветы культуры, достижения советского периода, однако после перехода в новейший этап сначала дикого капитализма по разграблению государственной собственности, затем не менее дикого олигархического империализма под соусом псевдопатриотической риторики умозаключения мыслителя стали опять актуальны. История развивается по спирали, и по многим основаниям правление Путина является повторением эпохи Николая Палкина с коллективным Бенкендорфом в лице высшего чиновничества и депутатов Госдумы, где «нет места для дискуссий».

«Русский народ должен узнать, что он такое или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как другие; он же должен убедиться в своем нравственном ничтожестве. Силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили западные народы, образовавшие новое общество», — писал Чаадаев. Как тут не вспомнить знаменитое, отлитое недавно в граните «Вы что, хотите как в Париже?». Чтобы выйти из состояния вечного должника государства, которое раньше лупило подданных шпицрутенами, плетьми и розгами, а теперь дубинками ОМОНа; которое за призывы к свободе тогда вешало, ссылало в Сибирь или на Кавказскую войну, сейчас же раздает «двушечки», выдавливает за границу, отправляет «служить» куда-нибудь на Новую Землю без питьевой воды; которое ранее объявляло незыблемыми ценностями крепостное право, сословную рознь и абсолютизм и сегодня снова их насаждает (со скидкой на двухвековой человеческий прогресс) изъеденными молью духовными скрепами, — да, должно быть как в Париже.

Чаадаев заметил: «Как поступают с мыслью во Франции? Ее высказывают. В Англии? Ее применяют на практике. В Германии? Ее переваривают. А как поступают с ней у нас? Никак, и знаете ли, почему?» Он даже предложил основать премию за то, чтобы найти идею, родившуюся в России. Ну что сгенерировано в РФ за путинское 20-летие? Разве что конституционные поправки, позволяющие гаранту вечно занимать президентское кресло, да повышение пенсионного возраста сразу на 5–10 лет. Только эти идеи — «Государство это я», «После нас хоть потоп», «Нет хлеба? Ешьте пирожные» — в Париже были отвергнуты еще в конце XVIII века.

«Мне чужд блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями… Позволительно, думаю я, пред лицом наших бедствий не разделять стремлений разнузданного патриотизма, который привел страну на край бездны, который думает выпутаться, упорствуя в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения, им же созданного», — был убежден Чаадаев. И ведь история доказала его правоту. Николаевский режим, этот «жандарм Европы», привел страну к краху Крымской войны, обнажившей ее экономическую, военно-техническую, моральную отсталость, где бюрократия погрязла в коррупции и поставляла в армию истлевшие сапоги, которые рассыпались в непролазной грязи дорог-направлений.

«Горе народу, которого рабство не смогло унизить, — он создан быть рабом». Действительно горе, когда большинство народа покорно идет на избирательные участки для участия в фальшивой процедуре голосования «на пеньках и в багажниках», соглашается с административным нажимом, искусственными препонами для участия в выборах, с тем, что его штрафуют и мордуют по любому поводу, и подобные явления его не унижают, мол, «власти виднее». Чаадаев писал: «В такой среде нет места для правильного повседневного общения умов, для непосредственного порыва души к возможному улучшению, нет места для сочувствия людей друг к другу». Мы следим за революционными событиями в Беларуси, восхищаясь проявлениями солидарности сотен тысяч людей перед угрозой репрессивной машины диктатора, и с горечью понимаем, что у нас такое невозможно, у нас по-прежнему нет места для сочувствия людей друг к другу. «Это ваши проблемы» — лозунг не только государства, но и поддерживающего его населения.

Чаадаев признавался: «Я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в своих собственных». Увы, современной элите такой подход чужд. Она любит отечество исключительно тогда, когда оно позволяет ей роскошно жить, властвовать и наживаться.

...Мне кажется, когда мы начнём чувствовать уважение к себе со стороны официальных структур и их представителей, когда унижение чужого достоинства перестанет быть нормой, а во главу угла политики и гражданское общество поставят общественный интерес, то число патриотов достигнет, наконец, тех значений, что обозначены в тех или иных программных документах.