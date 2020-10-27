Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На краю бездны позволительно не разделять стремлений разнузданного патриотизма

Опубликовано 27.10.2020 автором Игорь Олин в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
На краю бездны позволительно не разделять стремлений разнузданного патриотизма

«Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать», — так написал 200 лет назад П. Я. Чаадаев, объявленный в николаевское царствование сумасшедшим. Читая его «Отрывки и разные мысли» (1828–1850), приходишь к выводу, что и спустя два века наблюдения философа относительно России кардинально расходятся с превалирующей позицией власти, предпочитающей ублажать слух людей пафосными речами о национальном величии, при этом постоянно и походя прибегая к обману.

Со времен Чаадаева в нашей истории были «золотой» и «серебряный» расцветы культуры, достижения советского периода, однако после перехода в новейший этап сначала дикого капитализма по разграблению государственной собственности, затем не менее дикого олигархического империализма под соусом псевдопатриотической риторики умозаключения мыслителя стали опять актуальны. История развивается по спирали, и по многим основаниям правление Путина является повторением эпохи Николая Палкина с коллективным Бенкендорфом в лице высшего чиновничества и депутатов Госдумы, где «нет места для дискуссий».

«Русский народ должен узнать, что он такое или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как другие; он же должен убедиться в своем нравственном ничтожестве. Силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили западные народы, образовавшие новое общество», — писал Чаадаев. Как тут не вспомнить знаменитое, отлитое недавно в граните «Вы что, хотите как в Париже?». Чтобы выйти из состояния вечного должника государства, которое раньше лупило подданных шпицрутенами, плетьми и розгами, а теперь дубинками ОМОНа; которое за призывы к свободе тогда вешало, ссылало в Сибирь или на Кавказскую войну, сейчас же раздает «двушечки», выдавливает за границу, отправляет «служить» куда-нибудь на Новую Землю без питьевой воды; которое ранее объявляло незыблемыми ценностями крепостное право, сословную рознь и абсолютизм и сегодня снова их насаждает (со скидкой на двухвековой человеческий прогресс) изъеденными молью духовными скрепами, — да, должно быть как в Париже.

Чаадаев заметил: «Как поступают с мыслью во Франции? Ее высказывают. В Англии? Ее применяют на практике. В Германии? Ее переваривают. А как поступают с ней у нас? Никак, и знаете ли, почему?» Он даже предложил основать премию за то, чтобы найти идею, родившуюся в России. Ну что сгенерировано в РФ за путинское 20-летие? Разве что конституционные поправки, позволяющие гаранту вечно занимать президентское кресло, да повышение пенсионного возраста сразу на 5–10 лет. Только эти идеи — «Государство это я», «После нас хоть потоп», «Нет хлеба? Ешьте пирожные» — в Париже были отвергнуты еще в конце XVIII века.

«Мне чужд блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями… Позволительно, думаю я, пред лицом наших бедствий не разделять стремлений разнузданного патриотизма, который привел страну на край бездны, который думает выпутаться, упорствуя в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения, им же созданного», — был убежден Чаадаев. И ведь история доказала его правоту. Николаевский режим, этот «жандарм Европы», привел страну к краху Крымской войны, обнажившей ее экономическую, военно-техническую, моральную отсталость, где бюрократия погрязла в коррупции и поставляла в армию истлевшие сапоги, которые рассыпались в непролазной грязи дорог-направлений.

«Горе народу, которого рабство не смогло унизить, — он создан быть рабом». Действительно горе, когда большинство народа покорно идет на избирательные участки для участия в фальшивой процедуре голосования «на пеньках и в багажниках», соглашается с административным нажимом, искусственными препонами для участия в выборах, с тем, что его штрафуют и мордуют по любому поводу, и подобные явления его не унижают, мол, «власти виднее». Чаадаев писал: «В такой среде нет места для правильного повседневного общения умов, для непосредственного порыва души к возможному улучшению, нет места для сочувствия людей друг к другу». Мы следим за революционными событиями в Беларуси, восхищаясь проявлениями солидарности сотен тысяч людей перед угрозой репрессивной машины диктатора, и с горечью понимаем, что у нас такое невозможно, у нас по-прежнему нет места для сочувствия людей друг к другу. «Это ваши проблемы» — лозунг не только государства, но и поддерживающего его населения.

Чаадаев признавался: «Я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в своих собственных». Увы, современной элите такой подход чужд. Она любит отечество исключительно тогда, когда оно позволяет ей роскошно жить, властвовать и наживаться.

...Мне кажется, когда мы начнём чувствовать уважение к себе со стороны официальных структур и их представителей, когда унижение чужого достоинства перестанет быть нормой, а во главу угла политики и гражданское общество поставят общественный интерес, то число патриотов достигнет, наконец, тех значений, что обозначены в тех или иных программных документах.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ой, я Вас таик умоля-яя-юю!
!!-!VOTTAKIDA!!!&&& написал 27.10.2020 02:37
"Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать&#187;, &#8212; так написал 200 лет назад П. Я. Чаадаев, объявленный в николаевское царствование сумасшедшим. "
- Таки у него таки ролики в галаве были не все на месте - то таки да...
Ответить
Адам и Ева
как известно написал 27.10.2020 02:30
в Раю ходили голыми
Они были бесстыды или святы?
Очень "русский вопрос"!...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы думаете, любит ли Собянин Москву и москвичей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Михаил Делягин: "Потенциальные преемники. Кто будет после Путина?"
Михаил Делягин: "Потенциальные преемники. Кто буде...
27.10.2020
Михаил Делягин: "Как разрушается наше психическое здоровье"
Михаил Делягин: "Как разрушается наше психическое ...
26.10.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Две хорошие новости, связанные с нашими товарищами (0)
"Фиктивные граждане" ходят на фиктивные слушания (2)
Киргизия в очередной раз наступила на грабли буржуазного переворота (2)
Авария на ФОРУМе.мск - преодолеем, но с вашей помощью (4)
Сталинский план преобразования природы - действительно национальный проект для Амурской области. И не только (0)
К чему приводит некомпетентность власти? (1)
"В жопу вашу подлую коррупцию!" (1)
Забытая главная битва Гражданской войны (1)
Грядущий коллапс в здравоохранении России (3)
Михаил Делягин: "Потенциальные преемники. Кто будет после Путина?" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: День нацбола
Михаил Делягин Михаил Делягин: Суровые и беспощадные русские хакеры
Михаил Делягин Михаил Делягин: Маркс о самостоятельном работнике
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Авария на ФОРУМе.мск - преодолеем, но с вашей помощью
Михаил Делягин Михаил Делягин: Куда катится мир - и почему "Яндекс" отказывает нам в праве понимать
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss