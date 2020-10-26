В Белоруссии началась общенациональная забастовка

Пока не очень всеобщая. С утра 26 октября на крупных белорусских предприятиях начались забастовки и другие акции протеста. На территории предприятий при этом дежурят карательные подразделения.

Накануне, 25 октября, истек срок ультиматума Светланы Тихановской, по которому президент страны Александр Лукашенко должен был подать в отставку.

Как пишет Tut.by, на заводе по производству холодильников «Атланта» и Минском тракторном заводе началось шествие рабочих, на забастовку вышли инженеры «Белкоммунмаша», на Минском электротехническом заводе утром основные цеха остановили работу, останавливает работу кузнечный цех Минского автомобильного завода, люди стали собираться на территории «Гродно Азота» и др.

Видеокадры подтверждают: студенты ряда вузов «бастуют». Как и работники некоторых учреждений сферы обслуживания — кафе, ресторанов, торговых и фитнес-центров.

***

Общенациональная забастовка - это логическое продолжение общенациональных протестов, если они не привели к изменению режима. А к изменениям они не привели - не считать же за это встречу Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО.

Общенациональная забастовка - это то, перед чем затормозили московские протесты 2011-12 годов, во-первых, так и не ставшие общероссийскими, в отличие от "седой революции" 2005 года, а во вторых т.н. "координационный комитет оппозиции" так и не решился на это пойти - там не оказалось достаточно левых, а для либералов стачка - это чуждое и опасное явление, как и рабочий класс в целом.

Вместо этого продолжилось бессмысленное хождение по столичным бульварам и началось естественное угасание процесса.

В Белоруссии этих двух ошибок - зацикливание на столице и ограничение общегражданскими уличными протестами - совершено не было. В отсутствие выраженных лидеров (а Тихановская не лидер) оппозиция не побоялась рабочих протестов, и обратилась непосредственно к крупным трудовым коллективам, еще недавно считавшимся опорой режима. Но сегодня эта опора выбита, и режим держится только на вооруженных силах.

У такого шага есть большой риск - если общенацинальная забастовка не состоится, то оппозиция окажется дискредитирована, и больше за ней никто не пойдет. Но сегодня стало понятно - часть рабочего класса готова поддержать общенациональный протест.

Дальше либо волна рабочего протеста пойдет по нарастающей - это, на самом деле, небыстрый процесс, тут нет "командиров" и координация пока слабая, все целиком держится на информационной составляющей - похоже, кстати, на российские протесты 2005 года, когда режим мог и слететь... Ну либо все пойдет по затухающей, и тогда будет, где разгуляться полицейской дубинке и карманному "правосудию" - это мы тоже проходили...

Важно понимать - у белорусского протеста нет начальников, это не либеральные акции и не "рука запада". Это классический "протест против", который создал сам режим, давно потерявший "чувство габарита". В этом слабость - на вопрос: "Куда идти?" нет ответа. Но в этом и сила - такой протест невозможно обезглавить, головы нет, только "тело".

Как говорится, "будем посмотреть" - выльется ли новая волна протестов в общенациональную забастовку, станет ли протест из общегражданского - классовым?

Все решается именно сейчас.

А.Б.