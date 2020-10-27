Грядущий коллапс в здравоохранении России

На моё обращение в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросу ненадлежащего материально-технического состояния ГКБ скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, где без сознания лежал оппозиционер Алексей Навальный.

Первый заместитель Министра здравоохранения омской области Е.В. Шипилова выдала ответ от 20.10.2020г.

Где указано, что ГКБСМП № 1 введено в эксплуатацию в декабре 1990 года и имеет в своем составе десять зданий общей площадью помещений 38 592,40 кв. м. За период с 1 января 2018 года по 1 июля 2020 г. в ГКБ СМП № 1 выполнены ремонтно-строительные работы на общую сумму 7 917,З77 тыс. рублей. Сообщаем, что в 2020 г. ГКБСМП № 1 бюджетом Омской области выделены денежные средства в размере 39 504,611 тыс. рублей на проведение следующих работ: капитальный ремонт помещений реанимации в здании главного корпуса под установку компьютерного томографа и ангиографической установки (в том числе перепланировка помещений), заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) от 9 июня 2020 г. на сумму 15 587,577 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 30 октября 2020 года; - капитальный ремонт помещений приемного отделения в здании главного корпуса, заключен договор с ООО поэтапно проводился капитальный ремонт помещений.

В связи с тем, что данный ремонт был запланирован в рамках планово-предупредительного ремонта еще в 2019 г., не выполнять, либо приостановить его осуществление не представлялось возможным, ввиду необходимости приведения помещений в соответствие с требованиями санитарных и строительных норм. Следует отметить, что в настоящее время огромное неудобство, как для персонала учреждения так и для пациентов вызывает острая необходимость в продолжении проведения ремонтных работ в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и регионе, а также в связи с этим загруженностью медицинских учреждений и отсутствием возможности закрытия учреждения на выполнение комплексного капитального ремонта.

По моему мнению, данная отписка высокопоставленного чиновника здравоохранения Омской области дополнительно подтверждает, что медицина в России находится в состоянии ступора и ей нужна срочная “реанимация”, это строительство новейших больниц, современным медицинским оборудованием, высококвалифицированным и опытным медицинским персоналом. О чём Федеральные и региональные власти давно знают, однако, не прилагаю достаточных мер по решению этих острых медицинских проблем в стране, только занимаются выдачей красивых отписок, что вызывает крайнее возмущение.