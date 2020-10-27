Грядущий коллапс в здравоохранении России

На моё обращение в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросу ненадлежащего материально-технического состояния ГКБ скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, где без сознания лежал оппозиционер Алексей Навальный.
Первый заместитель Министра здравоохранения омской области Е.В. Шипилова выдала ответ от 20.10.2020г.
Где указано, что ГКБСМП № 1 введено в эксплуатацию в декабре 1990 года и имеет в своем составе десять зданий общей площадью помещений 38 592,40 кв. м. За период с 1 января 2018 года по 1 июля 2020 г. в ГКБ СМП № 1 выполнены ремонтно-строительные работы на общую сумму 7 917,З77 тыс. рублей. Сообщаем, что в 2020 г. ГКБСМП № 1 бюджетом Омской области выделены денежные средства в размере 39 504,611 тыс. рублей на проведение следующих работ: капитальный ремонт помещений реанимации в здании главного корпуса под установку компьютерного томографа и ангиографической установки (в том числе перепланировка помещений), заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) от 9 июня 2020 г. на сумму 15 587,577 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 30 октября 2020 года; - капитальный ремонт помещений приемного отделения в здании главного корпуса, заключен договор с ООО поэтапно проводился капитальный ремонт помещений.
В связи с тем, что данный ремонт был запланирован в рамках планово-предупредительного ремонта еще в 2019 г., не выполнять, либо приостановить его осуществление не представлялось возможным, ввиду необходимости приведения помещений в соответствие с требованиями санитарных и строительных норм. Следует отметить, что в настоящее время огромное неудобство, как для персонала учреждения так и для пациентов вызывает острая необходимость в продолжении проведения ремонтных работ в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и регионе, а также в связи с этим загруженностью медицинских учреждений и отсутствием возможности закрытия учреждения на выполнение комплексного капитального ремонта.
По моему мнению, данная отписка высокопоставленного чиновника здравоохранения Омской области дополнительно подтверждает, что медицина в России находится в состоянии ступора и ей нужна срочная “реанимация”, это строительство новейших больниц, современным медицинским оборудованием, высококвалифицированным и опытным медицинским персоналом. О чём Федеральные и региональные власти давно знают, однако, не прилагаю достаточных мер по решению этих острых медицинских проблем в стране, только занимаются выдачей красивых отписок, что вызывает крайнее возмущение.
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Antiputing написал 28.10.2020 14:38
Чтоб будет с рублем?
Почему налоги собирают по два раза?
Зачем нам Крым?
Почему гиперзвуковые ракеты можно запустить с 300 км? То есть ни одну ракету не смогут запустить.
Нахрена нам Конституция 2020, если бюджет далеко в минусе?
Тв 3 передает в эфир сериал Гримм, там сплошные черти!!!
Когда закончится коронавирус, если Путин запустил его в человеческую популяцию?
Зачем травили Навального, он же клоун?
Можно ли бить ментов и приговаривать, ука! Путина любишь?
Окп возьмет власть уже?Женские ноги привлекают внимание мужчин. Отвлекают от вождения автомобиля на улице , от написения законов в думе, от работы на станке на заводе, от уборки хлеба на пашне, от космических путешествий на МКС.
Девочки могут демонстрировать ножки сколько угодно, девушки в ресторане и дискотеке, женщины вообще не должны этого делать. У них уже равноправие, они за феминизм , так спрячьте свои гениталии прочь от взглядов.
Вот этого вот противоречие и провоцирует беды и несчастья на наш мужской род, а дальше дело техники. Сфотографировал педофил, потрогал извращенец, взглянул или понюхал ненормальный. До любого могут докопаться, а женщины слабые умом и их лишить бы всех прав, кроме рожания, а так это сплошная провокация. Зачастую непреднамерено, а по тупости. Если бы собаки умели говорить, то мы бы узнали оценку нашего мужского поведения совсем с другой стороны, с которой даже и не подозреваем. Существо с маленьким мозгом, с ограниченными возможностями выполнять простые функции - кушать, спать, сношаться, вынашивать, рожать, говорить, улыбаться..... - не может правильно и адекватно оценивать происходящее, включая поведение высших существ на планете земля. Мы вершина биологической цепи и вынуждены.
Так что, посадили не за что, просто использовали недостатки современного мира и докопались, но каждый может быть подвергнут такому вот остракизму. Берегите себя мужики.
мнение личное написал 28.10.2020 14:38
В машинах скорой помощи находились пациенты заражены коронавирусом.
Медицинские работники пытались привлечь внимание к проблемам с оказанием медпомощи, т.к.больных некуда везти. В одной машине находилась 70-летняя больная с 81% поражения легких, в другой — мужчина 85 лет, у него 88% поражения легких.
Медики скорой помощи не смогли госпитализировать больных, вот они и решили спросить в минздраве Омской области вести этих больных людей.
!--!TOTBOGVASTOGO!!!& написал 27.10.2020 02:34
- То таки надо писать " где без сознания лежал ЦРУНСКИЙ УБЛЮДОК оппозиционер Алексей Навальный."
- То таки да!