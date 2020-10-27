Днями пришел штраф за парковку под запрещающим знаком. Знак стоит до въезда и я не уверен в его законности, другой размер и вообще делать ему там нечего. Но я о другом. Нарушение якобы зафиксировано камерой автоматической фиксации. По отчетливой тени на фото прекрасно видно, что снято это не каким-то там автоматом, а банальным российским стукачом с помощью обычного мобильного телефона. Да и знак 3.27 там явно липовый, его уже оспаривали.

Пишу электронную жалобу и получаю бумажный ответ от замначальника МАДИ Пырсина. Оказывается, «правонарушение зафиксировано с применением ПАК ПМ, предназначенного для выявления и автоматической фиксации нарушений… посредством мобильных устройств, обязательно оборудованных средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».

Вроде бы логично - если в мобильном устройстве нет камеры, то и снять что-то довольно затруднительно, хотя насчет мобильных кинокамер тов. Пырсин, конечно, загнул.

Ладно, смотрю что такое ПАК ПМ и оказывается, что это просто телефон и мобильное приложение «Помощник Москвы». Причем штраф с телефона неведомого товарища сразу оформляется на собственника ТС и не требует вызова гражданина в качестве свидетеля в группу разбора. Красота! Такого даже в 37-ом не было: написал на товарища донос – и тому сразу приговор без всяких там революционных троек!

Вся эта мерзость протестирована в Плешке и еще почему-то какими-то «Офицерами России». Я вот тоже офицер, только меня от этого тошнит. Стук как национальная идеология. То есть теперь любое жалкое ничтожество может посадить на телефон это приложение и почувствовать себя властелином мира и вершителем чужих судеб. Совершенно анонимно и, главное, без всяких последствий - ты же под надежным крылышком МАДИ!

И нам еще крупно повезло, что пока можно развести своего обидчика только на штраф! Но это пока, в инструкции к приложению так прямо сказано и сказано - «планируется дальнейшее развитие системы». Представляете! А если распространить эту замечательную идеологию на такие составы как разбой, убийство, терроризм, измена родине?.. С учетом генетической тяги народонаселения стучать на удачливого соседа, перспективы просто завораживающие, так что до встречи в дивном новом мире!

P.S. А штраф я все-таки оспорю. Не даром же Пленум ВС разъяснил, что «под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица».

Так чья тень на фото? Автоматического средства фиксации, местного стукачка или может тень отца Гамлета?

P.P.S. И еще для тех, кто оправдывает такое стукачество. Жаловаться на нарушения - это нормально, это происходит во всем мире. Приезжает полиция и разбирается. Только так. Иначе за законностью будут следить титушки и футбольные фанаты.