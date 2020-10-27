"Яндекс" опубликовал статистику по выдаче данных пользователей властям

Компания «Яндекс» представила статистику по запросам от органов государственной власти, которые касаются пользовательских данных. Согласно отчёту, с января по июнь 2020 года «Яндекс» получил 15 376 запросов, из которых отклонил 2468. В июле — декабре 2019 года поступило 14 638 запросов, из них 2410 было отклонено. Отмечается, что в основном они касались данных с сервисов «Почта», «Паспорт» и «Такси».

В 2019 году в пресс-службе «Яндекса» заявили, что исполнение требования о предоставлении спецслужбам необходимой информации в рамках так называемого пакета Яровой возможно без нарушения прав пользователей.

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И то сказать, какие у пользователей могут быть права? Ну того, чего нет, нельзя и нарушить.

И ведь без Яндекса никуда не денешься - почта, яндекс-кошелек... Так ведь еще несколько уже месяцев при загрузке компа выскакивает никогда мной не загружавшийся яндекс-браузер. Видимо, чтоб "товарищу майору" вообще не поднимать натруженной задницы с дивана, а пользуясь моими паролями смотреть на мир моими глазами, если потребуется.

Известно всё. Банковские счета исправно мониторятся налоговой и приставами - ау, тайна вкладов!

Переписка вообще просматривается любыми спецслужбами и частными лицами - за небольшую плату.

Передвижения по городу фиксирует смартфон в кармане. Он же контролирует половую жизнь согласно подсчету охов, вздохов и пульса. А если удачно лежит, то "товарищ майор" может оценить и цвет ваших трусов, и размер геморройных шишек.

Скажите, если это все законно, то, может, отменим эту гребаную конституцию, которая гласит:

Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

И вот когда эти права, данные нам основным законом, нарушаются кем попало, наши права при этом никак не страдают! Вы что-нибудь поняли?

А тем временем вся частная жизнь граждан превращается в сплошной нудистский пляж - все доступно каждому, любуйся - не хочу...

А.Б.